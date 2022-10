Κύπρος – Οκτάι κάτα ΗΠΑ: Χαλάτε τις ισορροπίες, θα επεκτείνουμε τη βάση μη επανδρωμένων στα κατεχόμενα

Ανεβάζοντας τους τονους, η Άγκυρα βάλει κατά των ΗΠΑ και κλιμακώνει την πολιτική των προκλήσεων για την Κυπρο. «Η Τουρκία είναι ξεκάθαρη απέναντι στις ΗΠΑ που χαλούν τις ισορροπίες στην Κύπρο. Οι ΗΠΑ έχουν άρει τις κυρώσεις όπλων για το νησί» επισημαίνει ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Φουάτ Οκτάι μιλώντας στην τουρκική φιλοκυβερνητική Sabah. Όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΪ, o Οκτάι συνέχισε λέγοντας πως «θα γίνουν επιπλέον βήματα για να διατηρηθεί η ισορροπία δυνάμεων στην Κύπρο και η Τουρκία ως εγγυήτρια χωρά θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Θα επεκτείνει την βάση μη επανδρωμένων στα κατεχόμενα. «Αυτό θα δώσει μια εναέρια στρατηγική στήριξη στις σχεδόν 40 χιλιάδες τουρκικές δυνάμεις που βρίσκονται στο νησί» καταλήγει. Το ιστορικό της πλήρους άρσης του εμπάργκο πώλησης όπλων Από την 1η Οκτωβρίου η Κύπρος έχει κάθε δικαίωμα να αγοράσει πολεμικό υλικό από τις ΗΠΑ προκειμένου να ενισχύσει την άμυνά της. Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο μεγάλο βήμα προς αυτή τη κατεύθυνση είχε γίνει τον Σεπτέμβριο του 2020, όταν ο τότε Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, είχε τηλεφωνήσει στον Νίκο Χριστοδουλίδη για να του ανακοινώσει τη μερική άρση του εμπάργκο. Το συγκεκριμένο γεγονός είχε ανοίξει τον δρόμο για την πώληση αμερικανικών μη φονικών όπλων στην Κύπρο, προβλέποντας ότι η μερική άρση του εμπάργκο θα πρέπει να ανανεώνεται με σχετική εντολή σε ετήσια βάση. Με την προ ενός μηνός απόφαση για πλήρη άρση του εμπάργκο όπλων, η κυβέρνηση των ΗΠΑ προχώρησε στην ομαλοποίηση των αμυντικών της σχέσεων με την Κύπρο, καθώς πλέον δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πώληση όπλων. Παρόλα αυτά όμως, η άρση του εμπάργκο θα συνεχίσει να ανανεώνεται σε ετήσια βάση, καθώς ο νόμος «East Med Act» του 2019 και ο Νόμος για το Αμυντικό Προϋπολογισμό (NDAA) για το έτος 2020 προβλέπουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος πρέπει να πιστοποιεί στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου ότι η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει να συνεργάζεται με τη κυβέρνηση των ΗΠΑ σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς. Ειδήσεις σήμερα Βιασμός 12χρονης – Οι δικηγόροι της μητέρας παραδέχονται μηνύματα και εμβάσματα με τον 53χρονο Κολωνός: Γνωστός στους οίκους ανοχής ο παιδόφιλος Ηλίας Μίχος – Μαρτυρίες ντοκουμέντο από τις ιερόδουλες του Κεραμεικού «Στρέλλα»: Οι πρώτες δηλώσεις του τενόρου Γιώργου Ιατρού που καθαιρέθηκε από τον πρωταγωνιστικό ρόλο της όπερας της Λυρικής

