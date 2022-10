Λευτέρης Οικονόμου: Σε επιφυλακή για τον κίνδυνο μεθοριακού επεισοδίου στον Έβρο Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε επιγυλακή στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο Χρήστος Μπόκας 12.10.2022, 11:30 Σε επιφυλακή βρίσκονται οι Ελληνικές αρχές στα Ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο σύμφωνα με τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Λευτέρη Οικονόμου καθώς το τελευταίο διάστημα παρατηρείται έντονη τουρκική κινητικότητα με στόχο ακόμα και την πρόκληση θερμού μεθοριακού επεισοδίου. Ο κ. Οικονόμου μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής ανέφερε απευθυνόμενος στην εθνική αντιπροσωπεία: «θέλω να σας επισημάνω ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται πάνω στις νησίδες του Έβρου – και με την ιδιαιτερότητα που υπάρχει στην συγκεκριμένη περιοχή – μια αρκετά προκλητική συμπεριφορά από πλευράς τουρκικών αρχών προκειμένου να ωθήσουν τα πράγματα στη δημιουργία και ενός μεθοριακού επεισοδίου» για να προσθέσει «Είμαστε ψύχραιμοι και αποφασισμένοι. Παρακολουθούμε και ενεργούμε ότι επιβάλλει το εθνικό συμφέρον». Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε και στο περιστατικό με τους 38 μετανάστες χαρακτηρίζοντας ακατανόητη την επιλογή της αντιπολίτευσης να επαναφέρει το θέμα την στιγμή που οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν απαντήσει ότι η νησίδα βρισκόταν επι τουρκικής επικράτειας. «Οι 38 μετανάστες σύμφωνα με τα στίγματα βρίσκονταν επι τουρκικού εδάφους αδιαμφισβήτητα. Ο θόρυβος που δημιουργήθηκε με βασικό μοχλό τα μηνύματα της ΜΚΟ HumanRights360 αξιολογήθηκε ως υποκινούμενος με σκοπό να διευκολυνθεί ο τουρκικός σχεδιασμός για κατασκευασμένα συνοριακά επεισόδια. Και το τελευταίο διάστημα βλέπουμε να χρησιμοποιείται μια αρκετά ύποπτη επιχειρησιακή τακτική από τις τουρκικές αρχές» είπε σε άλλο σημείο. Ειδήσεις σήμερα: Ντέλλα Ρούνικ: Ντύνει τα αγάλματα με Oscar de la Renta Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Πιο αισθησιακή από ποτέ, ποζάρει με λεοπάρ εσώρουχα Άγιοι Ισίδωροι Λυκαβηττού: Έρχεται «δυσμενής μετάθεση» για τον «θαυματοποιό» παπά-Δημήτρη Χρήστος Μπόκας 12.10.2022, 11:30 BEST OF NETWORK 11.10.2022, 13:00 12.10.2022, 11:34 11.10.2022, 16:33 12.10.2022, 09:19 12.10.2022, 09:21 11.10.2022, 11:10

