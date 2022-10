Μητσοτάκης: «Δίπλα σε κάθε πολίτη με έργα» Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε και φωτογραφήθηκε με αρκετούς πολίτες που τον υποδέχθηκαν σε Πέλλα και Έδεσσα Την Πέλλα και την Έδεσσα επισκέφθηκε χθες Τρίτη (11/10) ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε το πρωί από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και την προϊσταμένη της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων Ελισάβετ Τσιγαρίδα στο Μουσείο της Πέλλας και τον αρχαιολογικό χώρο του βασιλικού ανακτόρου της αρχαίας μακεδονικής δυναστείας και θαύμασε τις αρχαιότητες, τα ψηφιδωτά, τα κειμήλια, ενώ επιθεώρησε τις εργασίες στο ανάκτορο του Φιλίππου και του Μ. Αλεξάνδρου.Όσο βρέθηκε σε Πέλλα και Έδεσσα, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε και φωτογραφήθηκε με αρκετούς πολίτες που τον υποδέχθηκαν στην περιοχή τους. Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανάρτησε αρκετές από αυτές τις εικόνες, γράφοντας: «Έχει επαληθευτεί. Σε Έδεσσα και Πελλα. Δίπλα σε κάθε πολίτη με έργα». Δείτε: BEST OF NETWORK 11.10.2022, 13:00 12.10.2022, 06:59 11.10.2022, 16:33 12.10.2022, 09:19 12.10.2022, 09:21 11.10.2022, 11:10

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )