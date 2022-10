Νέο μπαράζ προκλήσεων από Ερντογάν: Τα σύνορα της καρδιάς μας εκτείνονται σε τρεις ηπείρους και επτά εποχές «Η Τουρκία δεν είναι μόνο μια χώρα που αποτελείται από τα σύνορα που εμφανίζονται στους χάρτες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος Πιστός στο δόγμα των εμπρηστικών δηλώσεων ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χωρίς να χάσει χρόνο άδραξε την ευκαιρία για να πει ότι η Τουρκία δεν αποτελείται από τα σύνορα που εμφανίζονται στους χάρτες, αλλά «τα σύνορα της καρδιάς μας έχουν εύρος τριών ηπείρων και επτά εποχών». «Ο Αριστοτέλης και ο Όμηρος και οι πόλεις τους είναι τα ίχνη της ιστορίας μας όπως και της ανθρωπότητας», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος στα εγκαίνια της διπλής σήραγγας Άσσου – Τροίας στην περιοχή των Δαρδανελίων. «Όπως όλα τα σημεία της Ανατολίας κάθε σημείο των Δαρδανελλίων είναι στολισμένο με τα πολύτιμα ίχνη της ιστορίας της ανθρωπότητας και της ιστορίας μας. Aνάμεσα σε αυτά είναι η πόλη του Αριστοτέλη, η Άσσος και η πόλη του Ομήρου, η Τροία. Η Τουρκία δεν είναι μόνο μια χώρα που αποτελείται από τα σύνορα που εμφανίζονται στους χάρτες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Τα σύνορα της καρδιάς μας έχουν εύρος, όπως το περιγράφουν οι προγονοί μας ως ‘τρεις ήπειροι, επτά εποχές’. Oικοδομούμε την μεγάλη και ισχυρή Τουρκία για όλους τους φίλους μας που έχουν στρέψει το βλέμμα και την καρδιά τους σε εμάς, για όλα τα θύματα για όλους τους καταπιεσμένους», επεσήμανε ακόμη. Ειδήσεις σήμερα: Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή του τροχαίου της Κυβέλης του GNTM4 που σκοτώθηκε ο 60χρονος Ομολόγησαν σεξουαλικές επαφές με την 12χρονη, αρνούνται τον βιασμό οι δύο κατηγορούμενοι «Επιχείρηση παγετός» από τον Πούτιν – Σχέδιο για να «πνίξει» ενεργειακά την Ουκρανία Best of Network 11.10.2022, 13:00 12.10.2022, 13:40 11.10.2022, 16:33 12.10.2022, 09:19 12.10.2022, 09:21 12.10.2022, 10:20

