Ο Βαρουφάκης ανακοίνωσε την ίδρυση του ΜέΡΑ25 Ιταλίας ως «αντίβαρο» στη Μελόνι «Μετά τη νίκη της Μελόνι, ο μόνος τρόπος για να ενώσουμε τους Αριστερούς είναι να ιδρύσει το DiEM25 το δικό του ιταλικό πολιτικό κόμμα» είπε στην ιταλική εφημερίδα «Avvenire» Την ημερομηνία ίδρυσης του ΜέΡΑ25 Ιταλίας με την ιδρυτική εκδήλωση να τοποθετείται στις 12 Νοεμβρίου στη Ρώμη, ανακοίνωσε μιλώντας στην ιταλική τηλεόραση ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 και συνιδρυτής του DiEM25 Γιάνης Βαρουφάκης. Ο κ. Βαρουφάκης μίλησε επίσης και για την «ειρηνευτική λύση – πρόταση έξι σημείων του ΜέΡΑ25-DiEM25». Σύμφωνα με την πρόταση του ΜέΡΑ25 – DiEM25, τα ρωσικά στρατεύματα πρέπει να αποχωρήσουν πίσω από τα σύνορα της 24ης Φεβρουαρίου, ενώ η Ρωσία πρέπει να αναγνωρίσει την εθνική υπόσταση της Ουκρανίας, δεσμευόμενη στην μη επέμβαση, με τις ΗΠΑ παράλληλα να αποδέχονται την ουδετερότητα της Ουκρανίας (ως προς το ΝΑΤΟ κλπ). Ο Γιάνης Βαρουφάκης, μίλησε επίσης και στην ιταλική εφημερίδα «Avvenire» για τις ιταλικές εκλογές, την Αριστερά στην Ευρώπη, την ίδρυση του ιταλικού πολιτικού κόμματος του DiEM25. «Στις τελευταίες εκλογές υποστηρίξαμε την ενωμένη Αριστερά, παρόλο που «θρηνούσαμε» για την έλλειψη μιας συνεκτικής, συνολικής ευρωπαϊκής, προοδευτικής ατζέντας. Τώρα, μετά τις εκλογές που είδαν την Μελόνι να κερδίζει την εξουσία, αποφασίσαμε ότι ο μόνος τρόπος για να ενώσουμε τους Αριστερούς πίσω από την Πράσινη Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη του DiEM25, είναι να ιδρύσει το DiEM25 το δικό του ιταλικό πολιτικό κόμμα. Φυσικά, δεν θα είμαι εγώ που θα ξεκινήσω αυτή τη νέα προσπάθεια, αλλά οι Ιταλοί σύντροφοί μου, με επικεφαλής τον Φεντερίκο Ντόλτσε» ανέφερε ο Γιάνης Βαρουφάκης. Ειδήσεις σήμερα: «Επιχείρηση παγετός» από τον Πούτιν – Σχέδιο για να «πνίξει» ενεργειακά την Ουκρανία Ομολόγησαν σεξουαλικές επαφές με την 12χρονη, αρνούνται τον βιασμό οι δύο κατηγορούμενοι Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή του τροχαίου της Κυβέλης του GNTM4 που σκοτώθηκε ο 60χρονος Best of Network 12.10.2022, 18:53 12.10.2022, 16:53 11.10.2022, 16:33 12.10.2022, 16:55 12.10.2022, 16:55 12.10.2022, 18:02

