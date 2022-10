Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινά «πορεία προς τον λαό» – Ο Τσίπρας βγάζει στον δρόμο τα στελέχη του κόμματος

Ενημερωτικές εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις στις πρωτεύουσες των νομών, αναλυτική παρουσίαση του «κυβερνητικού προγράμματος» του κόμματος και αλληλεπίδραση με τους τοπικούς παραγωγικούς φορείς αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές που έδωσε χθες ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας προς τα κορυφαία στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος. Με αφετηρία τα τέλη του Οκτώβρη και με χρονικό ορίζοντα έως τις γιορτές των Χριστουγέννων, ο κ. Τσίπρας διαμήνυσε «με αποφασιστικό τρόπο» χθες προς τους συντρόφους του να πραγματοποιήσουν χειμερινή «πορεία στο λαό», προκειμένου να γίνουν κτήμα της κοινωνικής πλειοψηφίας οι προτάσεις της Κουμουνδούρου απέναντι στα τρέχοντα -και φλέγοντα- ζητήματα, όπως η ενεργειακή κρίση και η ακρίβεια, αλλά και να καταστεί ευρέως γνωστό το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος, με έμφαση σε εκείνες τις κοινωνικές ομάδες, οι οποίες επλήγησαν ιδιαίτερα, όπως εκτιμά η αξιωματική αντιπολίτευση, στην τριετία Μητσοτάκη, μεταξύ των οποίων οι συνταξιούχοι, η μεσαία τάξη και οι γυναίκες. Καθόλου τυχαία, άλλωστε, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ περιέγραψε την αισχροκέρδεια ως κεντρική επιλογή του Μεγάρου Μαξίμου, τονίζοντας χθες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου του κόμματος πως συνιστά «πολιτική επιλογή Μητσοτάκη η απουσία ελέγχων και η διατήρηση υψηλής φορολόγησης σε τρόφιμα και καύσιμα». Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κ. Τσίπρας υποστήριξε πως ελλείψει ελέγχων «λεηλατείται κυρίως η μεσαία τάξη αλλά και τα χαμηλά στρώματα, αφού αυτά κυρίως πλήττουν οι έμμεσοι φόροι, ώστε να δίδεται η δυνατότητα διαθέσιμων πόρων για επιδοτήσεις που στη πραγματικότητα πηγαίνουν στις τσέπες των παραγωγών ενέργειας». Αναφερόμενος στο άλλο, «καυτό» μέτωπο, αυτό της ενεργειακής κρίσης, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επισήμανε ότι «η Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat είναι η χώρα με την ακριβότερη τιμή στην ηλεκτρική ενέργεια σε όλη την Ευρώπη (προ φόρων και επιδοτήσεων)», συμπληρώνοντας παράλληλα πως όλη η Ευρώπη στρέφεται στην «επιστροφή του κράτους στην ενέργεια» εκτός από την Ελλάδα «όπου ο κος Μητσοτάκης αποφάσισε να ιδιωτικοποιήσει τη ΔΕΗ εν μέσω της ενεργειακής κρίσης. Και για αυτό τα δραματικά αποτελέσματα που βιώνουμε δεν είναι τυχαία», όπως σημείωσε ο κ. Τσίπρας. Το τρίγωνο «ακρίβεια -ενεργειακή κρίση – φορολογία» αναμένεται, άλλωστε, να αποτελέσει τον πυρήνα των δράσεων και των παρεμβάσεων της Κουμουνδούρου ανά την επικράτεια, καθώς οι οδηγίες του κ. Τσίπρα θέλουν, κατά πληροφορίες, όλα ανεξαιρέτως τα στελέχη του κόμματος να «οργώνουν» εμπορικά καταστήματα, λαϊκές αγορές και κοινωνικές δομές, προκειμένου να επικοινωνήσουν με τους πολίτες το εναλλακτικό, πολιτικό τους σχέδιο. Για την Κουμουνδούρου, οι φετινές γιορτές είναι ένα πρώτο, πολιτικό ορόσημο, καθώς με την έλευση του νέου έτους η ατμόσφαιρα θα είναι αμιγώς προεκλογική -και πολωτική- στερώντας τη δυνατότητα στους πολίτες να εμβαθύνουν στον προγραμματικό λόγο των κομμάτων. Εξαιτίας αυτού, το επόμενο δίμηνο καθίσταται κρίσιμο για την εμπέδωση του σχεδίου διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μολονότι «ο κος Μητσοτάκης αναγνωρίζοντας πλέον ότι είναι απερχόμενος, ότι δεν έχει καμία ελπίδα επανεκλογής, αγωνιά να κερδίσει χρόνο», εκτίμησε χθες ο κ. Τσίπρας, περιγράφοντας τον Πρωθυπουργό ως «γαντζωμένο στη καρέκλα της εξουσίας». Ανανεωμένα ψηφοδέλτια Πριν από την ανάπαυλα των γιορτών αναμένεται να ανακοινωθεί και ο κύριος κορμός των ψηφοδελτίων της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς τις δυνάμει υποψηφιότητες επεξεργάζεται όλο αυτό το διάστημα η «τρόικα» των κ. Σβίγκου, Καλογήρου και Βασιλειάδη. Εκτός από τους 86 (μετά την επιστροφή Κουρουμπλή στην ΚΟ) βουλευτές του κόμματος που θα είναι αυτοδίκαια εκ νέου υποψήφιοι, τα νέα πρόσωπα, ηλικιακά και πολιτικά, συνιστούν το βασικό ζητούμενο για την Κουμουνδούρου, μολονότι «υπάρχει υπερπροσφορά», όπως σχολιάζουν πηγές με γνώση της εσωκομματικής διαδικασίας, πρωτόγνωρη σε σχέση με παλιότερες, εκλογικές αναμετρήσεις. Στη διαμόρφωση της εκλογικής λίστας του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ έχουν ληφθεί υπόψη και προτάσεις που κατατέθηκαν στη διάρκεια διαβούλευσης με τις οργανώσεις βάσης και αφορούν πρόσωπα εκτός «από την περίμετρο του ΣΥΡΙΖΑ», τα οποία η Κουμουνδούρου φιλοδοξεί να αφήσουν μια θετική εντύπωση πλουραλισμού και ανανέωσης. Στην κατεύθυνση αυτή, «απέναντι σε αυτή την επιλογή Μητσοτάκη να κερδίσει χρόνο, οφείλουμε να επαγρυπνούμε αλλά οφείλουμε και να αξιοποιήσουμε το χρόνο αυτό. Για να βαθύνουμε τη κομματική ανασυγκρότηση. Για να ετοιμάσουμε ανανεωμένα και ισχυρά ψηφοδέλτια παντού. Για να οργανώσουμε τις κοινωνικές αντιστάσεις στη βαρβαρότητα των κυβερνητικών επιλογών. Να μετατρέψουμε την απόγνωση σε αγώνα, την οργή σε ελπίδα αλλαγής» παρατήρησε χθες κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος ο κ. Τσίπρας, καταλήγοντας, ωστόσο, πως «είναι στο χέρι μας να το πετύχουμε και μόνο έτσι θα καταφέρουμε να φέρουμε τη πολιτική αλλαγή μια ώρα αρχύτερα παρά τις προθέσεις του κου Μητσοτάκη και των συμφερόντων που τον στηρίζουν». Ειδήσεις σήμερα: Έρχεται νέο επιδημικό κύμα κορωνοϊού – Τι εκτιμούν οι ειδικοί για την έντασή του Το ΚΥΣΕΑ γίνεται τακτικό και αναβαθμίζεται – Σήμερα συνεδριάζει για μεταναστευτικό και τουρκικές προκλήσεις Τζόυς Ευείδη: «Φέτος έγιναν τόσες παραγωγές και δεν με πήραν ούτε για μια δουλειά»

