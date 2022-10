«Παράπονα» Καλίν για την φιλελληνική στάση των ΗΠΑ: Θέλετε ηρεμία, δηλαδή να αποδεχθούμε όλες τις ελληνικές απαιτήσεις!

«Παράπονα»… στον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν έκανε την περασμένη εβδομάδα ο εκπρόσωπος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ιμπράημ Καλίν. Σε δηλώσεις του στο τουρκικό κανάλι 24 TV ο Καλίν ανέφερε ότι είπε στον Σάλιβαν πως «θέλετε ηρεμία, δηλαδή να αποδεχθούμε όλες τις ελληνικές απαιτήσεις». Σύμφωνα με την τουρκική ιστοσελίδα Star ο εκπρόσωπος του Ερντογάν τόνισε πως «η Ελλάδα δεν είναι χώρα που μπορεί να ανταγωνιστεί την Τουρκία» και συνέχισε λέγοντας πως «θα πρέπει να έχει σωστές σχέσεις με την Τουρκία σε ΄’λογική και νόμιμη βάση’, αναγνωρίζοντας τη δική της δύναμη και τα όριά της». «Όταν αυτό επιτευχθεί, μπορούμε να μετατρέψουμε το Αιγαίο, τα νησιά του Αιγαίου, σε μια περιοχή όπου αναπτύσσονται η ειρήνη, η ηρεμία, οι αμοιβαίες οικονομικές σχέσεις, οι επισκέψεις, ο τουρισμός και όλες οι άλλες περιοχές, όχι οι συγκρούσεις», επεσήμανε ακόμη. Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος του Τούρκου προέδρου στάθηκε στις παραινέσεις που δέχεται η Τουρκία από τρίτες χώρες. Όπως σημείωσε ο Καλίν «μας λένε οι δυτικοί και πάλι, βέβαια με την προπαγάνδα των Ελλήνων, ‘αυτές οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα, μην τα κάνετε αυτά’. Εμείς λέμε, κοιτάξτε, αυτό που λέτε παραβίαση εναέριου χώρου είναι όταν τα αεροπλάνα μας πετούν στον δικό μας εναέριο χώρο, η Ελλάδα σας λέει ότι πρόκειται για παραβίαση εναέριου χώρου, και εσείς το δέχεστε αυτό ως δεδομένo. Eλάτε όμως σε εμάς». Την ίδια ώρα επανερχόμενος στο ζήτημα της «στρατικοποίησης των νησιών», ανέφερε ότι η Άγκυρα απαντά στους συνομιλιτές της, «ελάτε να δείτε αντικειμενικά, ποιος παραβιάζει τον εναέριο χώρο, ποιος στρατιωτικοποιεί τα νησιά παρόλο που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς; Μερικά όπλα και τεθωρακισμένα αποστέλλονται στα νησιά που ονομάζουμε νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, δηλαδή με μη στρατιωτική ιδιότητα. Ρίξτε μια ματιά σε αυτό». Όπως είπε αυτό το εξήγησε «λεπτομερώς στον Σάλιβαν, τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, την περασμένη εβδομάδα. ‘Κοιτάξτε, λέτε να υπάρχει ηρεμία στο Αιγαίο, να μην υπάρχει ένταση κλπ. Ορίζετε την ηρεμία ως αποδοχή όλων των ελληνικών απαιτήσεων. Και ορίζετε ένταση ως κάθε αντίρρησή μας. Η άποψή σας είναι λάθος’» υποστήριξε ο Καλίν. Ειδήσεις σήμερα: Ρωτούσαν την 12χρονη «κάνεις καλό σεξ;» – Είχε επικοινωνήσει μαζί της και ζευγάρι «Ανοησίες» χαρακτήρισε το Κίεβο την έρευνα της ρωσικής FSB για την γέφυρα της Κριμαίας Ο Κάνιε Γουέστ ειρωνεύεται την Κιμ Καρντάσιαν: «Ο κόσμος θέλει μόνο να βλέπει τα οπίσθιά της»

