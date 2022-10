Τη διαγραφή Μαμουλάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ ζητά η ΝΔ: «Να αποδείξει ο Τσίπρας ότι δεν είναι πίσω από την εκστρατεία λάσπης» O βουλευτής αναπαράγει στον λογαριασμό του στο Τικ Τοκ το χάσταγκ #νδ_παιδεραστες! Τη διαγραφή του βουλευτή Χάρη Μαμουλάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ ζητά με ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία καθώς όπως επισημαίνει ο βουλευτής «αναπαράγει στον λογαριασμό του στο Τικ Τοκ το χυδαίο χάσταγκ #νδ_παιδεραστες!» Στην ανακοίνωσή της η ΝΔ επισημαίνει επίσης ότι «η αθλιότητα και η χυδαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ σπάνε νέα ρεκόρ!». Και προσθέτει: «Αν ο κ. Τσίπρας δεν διαγράψει τον βουλευτή του θα αποδείξει για μια ακόμη φορά ότι πισω από την εκστρατεία λασπης βρίσκεται το κόμμα του και οτι η χυδαιότητα, η αθλιότητα και η πολιτική κατάντια είναι, δυστυχώς, συνώνυμα του ΣΥΡΙΖΑ!» BEST OF NETWORK 12.10.2022, 18:53 12.10.2022, 16:53 11.10.2022, 16:33 12.10.2022, 22:40 12.10.2022, 16:55 12.10.2022, 18:02

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )