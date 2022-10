Το ΚΥΣΕΑ γίνεται τακτικό και αναβαθμίζεται – Σήμερα συνεδριάζει για μεταναστευτικό και τουρκικές προκλήσεις Υπό τον πρωθυπουργό θα γίνει η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ – Σήμερα «κληρώνει» για επαφή Παναγιωτόπουλου-Ακάρ στο ΝΑΤΟ – Τουρκολιβυκό Γιώργος Ευγενίδης 12.10.2022, 06:31 Υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη συγκαλείται σήμερα στις 12:00 το ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου, λίγες εβδομάδες μετά την τελευταία συνεδρίαση του οργάνου στο τέλος του Αυγούστου, όταν και είχαν αποφασιστεί η επέκταση του φράχτη στον Έβρο και η αναβάθμιση των ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης και επιτήρησης. Η ουσιώδης αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν, πάντως, όπως πληροφορείται το thetimes|-.gr, είναι ότι το ΚΥΣΕΑ θα συνεδριάζει με μεγαλύτερη συχνότητα από εδώ και πέρα, ίσως και μηνιαίως, και όχι μόνο ad hoc. Σε ένα περιβάλλον αναβαθμισμένων γεωπολιτικών προκλήσεων, το γεγονός ότι η χώρα μας δεν διαθέτει ένα θεσμοθετημένο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας είναι ένα μειονέκτημα. Υπό αυτό το πρίσμα, το ΚΥΣΕΑ θα προσλάβει πιο “παραμετρικά” χαρακτηριστικά και ο ρόλος του θα είναι αναβαθμισμένος. Εκ των πραγμάτων και με δεδομένες τόσο τις τουρκικές απειλές σε ημερήσια βάση όσο και την πρόσφατη συμφωνία Τουρκίας-Κυβέρνησης Τρίπολης στη Λιβύη για εκμετάλλευση της λιβυκής ΑΟΖ από εταιρίες της γείτονος, το θέμα θα τεθεί επί τάπητος. Ο υπουργός Νίκος Δένδιας, ο οποίος έκανε ένα διπλωματικό σπριντ ενημέρωσης τις προηγούμενες μέρες θα ενημερώσει για τα νέα δεδομένα, έχοντας επιστρέψει πρόσφατα και από το Κάιρο, όπου συζήτησε αναλυτικά τα σενάρια και την κάθε πιθανότητα αντίδρασης με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι. Για τα εθνικά θα ενημερώσει και ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, λίγο πριν αναχωρήσει για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, ενώ χθες δέχθηκε στο Πεντάγωνο την επίσκεψη του Νίκου Δένδια, προκειμένου να τον ενημερώσει για το Τουρκολιβυκό. Βασικό θέμα συζήτησης θα είναι και το μεταναστευτικό. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος θα εξηγήσει πώς προχωρούν οι διαδικασίες επέκτασης και αναβάθμισης του φράχτη και των μέσων προστασίας στο Έβρο, ενώ στο τραπέζι θα πέσουν και οι θαλάσσιες ρότες που χρησιμοποιούν όλο και συχνότερα οι διακινητές, κάτι που φάνηκε ανάγλυφα με το ναυάγιο στα Κύθηρα. Το πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι θα γίνει συζήτηση και για την αντιμετώπιση των κυκλωμάτων διακινητών μεταναστών που συμπλέκονται με ΜΚΟ, οι οποίες διαδραματίζουν ύποπτο ρόλο. Θα δοθεί έμφαση στην αναβάθμιση των πληροφοριών ασφαλείας γύρω από αυτή την υβριδική απειλή, αν και ως τώρα η χώρα δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα εισροών και φιλοξενίας, με δεδομένο ότι πολλές δομές έχουν κλείσει ή λειτουργούν πολύ μακριά από το maximum της δυναμικότητάς τους. Τέλος, ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης θα ενημερώσει για την πορεία του προγράμματος ΑΙΓΙΣ για την αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και για τις διαδικασίες προμήθειας 7 Canadair τα επόμενα χρόνια, δύο μέσω του RescEu και άλλα 5 με συνδυασμό ευρωπαϊκών και κάποιων εθνικών πόρων. Παναγιωτόπουλος-Ακάρ στο ΝΑΤΟ Αμέσως μετά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες, όπου θα λάβει χώρα σήμερα και αύριο η συνεδρίαση των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με πληροφορίες, “στο τραπέζι” είναι το ενδεχόμενο να υπάρξει μια επαφή των δύο ομολόγων, σε μια περίοδο που ο ελληνοτουρκικός διάλογος παραμένει παγωμένος. Μάλιστα, φαίνεται πως η τουρκική πλευρά ήταν η πρώτη που έκανε νύξη για κάτι τέτοιο, αν και, σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα θα «κλειδώσει» το ενδεχόμενο μιας τέτοιας επαφής. Παναγιωτόπουλος και Ακάρ τα είχαν πει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο, έστω και στα “όρθια” και είχε συζητηθεί η προοπτική μείωσης της έντασης, κάτι που, βεβαίως, δεν έγινε πράξη. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με πληροφορίες του prorothema.gr, ο κ. Παναγιωτόπουλος αναμένεται να έχει συνάντηση με τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ, ο οποίος έιναι γνωστός για την τακτική των ίσων αποστάσεων τηρεί ακόμα και σε πρόδηλες περιπτώσεις απειλών και παραβιάσεων από μέρους της γείτονος. Ειδήσεις σήμερα: Έρχεται νέο επιδημικό κύμα κορωνοϊού – Τι εκτιμούν οι ειδικοί για την έντασή του «Πορεία προς τον λαό» ξεκινά ο ΣΥΡΙΖΑ – Ο Τσίπρας βγάζει στον δρόμο τα στελέχη του κόμματος Τζόυς Ευείδη: «Φέτος έγιναν τόσες παραγωγές και δεν με πήραν ούτε για μια δουλειά» Γιώργος Ευγενίδης 12.10.2022, 06:31 BEST OF NETWORK 11.10.2022, 13:00 11.10.2022, 16:51 11.10.2022, 16:33 11.10.2022, 21:30 11.10.2022, 21:31 11.10.2022, 15:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )