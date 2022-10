Έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του ευρωκοινοβουλίου: Παράνομο και άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο Στην έκθεση για την κατάσταση στη Λιβύη ενσωματώθηκαν και δύο τροπολογίες του ευρωβουλευτή της ΝΔ Μανώλη Κεφαλογιάννη Την ενσωμάτωση στην Έκθεση για την κατάσταση στη Λιβύη δύο τροπολογιών για το παράνομο και άκυρο τουρκολιβυκό μνημόνιο και για την πρόσφατη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης πραγματοποίησε η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι τροπολογίες κατατέθηκαν από τον ευρωβουλευτή της ΝΔ Μανώλη Κεφαλογιάννη και μεταξύ άλλων αναφέρουν ρητά ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο οριοθέτησης ΑΟΖ παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων χωρών, δεν συμμορφώνεται με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας και ως εκ τούτου δεν μπορεί να έχει νομικές συνέπειες για τρίτες χώρες. Παράλληλα, καλούν την Λιβύη να προχωρήσει άμεσα: στην ακύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου και στην ακύρωση της πρόσφατης συμφωνίας με την Τουρκία για τους υδρογονάνθρακες που προβλέπει παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες χωρών, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Κύπρου και της Ελλάδας. Αναλυτικά οι τροπολογίες αναφέρουν: 1. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Νοέμβριο του 2019 η Λιβύη υπέγραψε με την Τουρκία μνημόνιο κατανόησης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών στη Μεσόγειο Θάλασσα. λαμβάνοντας υπόψη ότι παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων κρατών δεν συμμορφώνεται με το δίκαιο των θαλασσών και δεν μπορεί να έχει νομικές συνέπειες για τρίτα κράτη, όπως δήλωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ενώ στις 3 Οκτωβρίου 2022 η Λιβύη και η Τουρκία υπέγραψαν συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες με βάση τη συμφωνία του 2019 2. παροτρύνουν τις αρχές της Λιβύης να προχωρήσουν στην ακύρωση του μνημονίου συμφωνίας της Τουρκίας για τη Λιβύη το 2019 για την οριοθέτηση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών στη Μεσόγειο Θάλασσα και να μην εφαρμόσουν καμία ρήτρα που περιλαμβάνει την επακόλουθη συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες που υπογράφηκε στις 3 Οκτωβρίου 2022 και προβλέπει παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες χωρών, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Κύπρου και της Ελλάδας. Ειδήσεις σήμερα: «Είμαι σοκαρισμένη από αυτά που ανακάλυψα» λέει η θεία της 12χρονης Εισαγγελική έρευνα για τον ναζιστικό χαιρετισμό του Κωνσταντίνου Πλεύρη στη δίκη της Χρυσής Αυγής «Η Αθήνα αναβαθμίζεται από τις ΗΠΑ, που επεκτείνουν τις βάσεις στην Ελλάδα» γράφει η γερμανική ΤΑΖ BEST OF NETWORK 13.10.2022, 14:00 13.10.2022, 13:04 13.10.2022, 10:54 13.10.2022, 09:17 13.10.2022, 09:16 13.10.2022, 16:00

