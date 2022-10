Έντι Ράμα: Σάλος με το εγκώμιο για την Τουρκία στο Συμβούλιο της Ευρώπης – Ακυρώθηκε το δείπνο εργασίας

Την καθολική καταδίκη των βουλευτών που μετέχουν στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Ευρώπης, ανεξαιρέτως ιδεολογικής τοποθέτησης και εθνικής προέλευσης, προκάλεσε χθες η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα, σε σημείο που να ακυρωθεί το δείπνο εργασίας, στο οποίο θα συμμετείχε -σε μια σπάνια ευρωπαϊκή πρακτική- εις ένδειξη διαμαρτυρίας. Παρά την αρχική διάθεση για εμβάθυνση των σχέσεων της ΕΕ με τα Δυτικά Βαλκάνια και μεσούσης της ρευστής γεωπολιτικής συγκυρίας, ο Αλβανός πρωθυπουργός δε δίστασε να πλέξει το εγκώμιο της Τουρκίας, εξοργίζοντας όλες τις πτέρυγες της Ολομέλειας. Μεταφέροντας το κλίμα, «Ο Αλβανός πρωθυπουργός, παρά τα καλά αγγλικά και γαλλικά που μίλησε, κατάφερε να εκνευρίσει σχεδόν τους πάντες, σε τέτοιο βαθμό, που οι επικεφαλής όλων των πολιτικών παρατάξεων της ΚΣ, αριστεροί, κεντρώοι και συντηρητικοί, αποφάσισαν να ακυρώσουν το προγραμματισμένο δείπνο μαζί του, σε ένδειξη διαμαρτυρίας» ανέφερε σχετικά σε ανάρτησή του ο Βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, σημειώνοντας, ωστόσο, πως η «ελληνική αποστολή σημείωσε πολλές και σημαντικές επιτυχίες. Πέτυχε την ομόθυμη καταδίκη της Τουρκίας για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη γείτονα». Σημειωτέον ότι «ακραία λεκτική επίθεση» από τον Έντι Ράμα δέχτηκε και η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίνα Κασιμάτη, επίθεση που σημειώθηκε μετά από ερώτησή της στην Ολομέλεια αναφορικά με την επιθετικότητα της Τουρκίας. Σύμφωνα με τον κ. Καιρίδη, η «επιτυχία βασίστηκε στη δύναμη και τη συνέπεια των ελληνικών επιχειρημάτων αλλά και σε συμμαχίες με άλλες αποστολές, όπως η ισπανική και, βέβαια, η κυπριακή», επικαλούμενος ως προς αυτό το ρόλο της επικεφαλής της ελληνικής αποστολής, Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία είχε και κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Αλβανό Πρωθυπουργό, Έντι Ράμα. Επ’ αφορμή της διμερούς τους συνάντησης, η επικεφαλής της ελληνικής αποστολής ανέφερε πως «στο περιθώριο των συνεδριάσεων του Συμβούλιο της Ευρώπης, είχα την χαρα να συναντήσω τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, Edi Rama, έναν άνθρωπο που γνωρίζω εδώ και 20 χρόνια. Συζητήσαμε για την κατάσταση τόσο εντός της Αλβανίας όσο και εκτός, για τα Δυτικά Βαλκάνια και την σταθερότητα και ασφάλεια που η περιοχή έχει ανάγκη σήμερα». «Η Ελλάδα παραμένει ένας αξιόπιστος και ισχυρός εταίρος, με ξεκάθαρη θέση υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων», κατέληξε η κ. Μπακογιάννη. Αναλυτικά, η ανάρτηση του κ. Καιρίδη: Τα ΄κανε θάλασσα… Ο Edi Rama είναι ο πρωθυπουργός της Αλβανίας. Χθες, μίλησε στην Ολομέλεια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης (ΚΣ) του Συμβουλίου της Ευρώπης. Συνήθως, οι ομιλίες των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων είναι μια καλή ευκαιρία για την αναβάθμιση της διεθνούς εικόνας μιας χώρας και τη σύσφιξη των σχέσεων της με άλλες. Ο Αλβανός πρωθυπουργός, παρά τα καλά αγγλικά και γαλλικά που μίλησε, κατάφερε να εκνευρίσει σχεδόν τους πάντες, σε τέτοιο βαθμό, που οι επικεφαλής όλων των πολιτικών παρατάξεων της ΚΣ, αριστεροί, κεντρώοι και συντηρητικοί, αποφάσισαν να ακυρώσουν το προγραμματισμένο δείπνο μαζί του, σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Η Αλβανία επιθυμεί διακαώς να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρωθυπουργός της, ωστόσο, φαίνεται να κοιτάει και να συμπεριφέρεται ανατολικά, και δεν απέφυγε το εγκώμιο στην Τουρκία. Στον αντίποδα της αλβανικής αποτυχίας, βρέθηκε η Ελλάδα. Η ελληνική αποστολή σημείωσε πολλές και σημαντικές επιτυχίες. Πέτυχε την ομόθυμη καταδίκη της Τουρκίας για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη γείτονα. Την Τουρκία δεν υποστήριξε κανείς, πλην των Αζέρων. Η Ελλάδα πρωταγωνίστησε στη συζήτηση για τα δυτικά Βαλκάνια και την ουγγρική απόκλιση αλλά και σε ευρύτερα θέματα, όπως τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων αλλά και η αποτροπή της ενδεχόμενης αρνητικής επιρροής του Brexit στα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βόρεια Ιρλανδία. Η επιτυχία βασίστηκε στη δύναμη και τη συνέπεια των ελληνικών επιχειρημάτων αλλά και σε συμμαχίες με άλλες αποστολές, όπως η ισπανική και, βέβαια, η κυπριακή. Γενικά, η ελληνική παρουσία στο Συμβούλιο της Ευρώπης έχει βάρος, κύρος και επιρροή. Προφανώς, βοηθάει σε αυτό και η επικεφαλής Ντόρα Μπακογιάννη – Dora Bakoyannis. Ειδήσεις σήμερα: Άμεση ανάλυση Bild: Ποιοι καραδοκούν στο Κρεμλίνο αν ο Βλαντιμίρ Πούτιν χάσει την εξουσία «Δεν είστε στο καφενείο του χωριού σας»: Η Σακοράφα απέβαλε τον Πολάκη από την Ολομέλεια της Βουλής Οργή στα Σεπόλια, έγραψαν συνθήματα έξω από το μαγαζί του παιδεραστή Ηλία Μίχου

