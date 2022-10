Βασίλης Κόκκαλης: Χυδαία τα δημοσιεύματα που με εμπλέκουν στην υπόθεση του Κολωνού

Τις φήμες για εμπλοκή του στην υπόθεση με τη 12χρονη και τον 53χρονο, διέψευσε κατηγορηματικά σε ανακοίνωσή του, ο αντιπεριεφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κόκκαλης. Στην ανακοίνωσή του, ο Κόκκαλης αναφέρει: «Σχετικά με το ψευδέστατο, χυδαίο και βαναύσως συκοφαντικό δημοσίευμα, σε εβδομαδιαία εφημερίδα και στο διαδίκτυο, με το οποίο ταυτοποιείται το πρόσωπό μου με το θλιβερό έγκλημα, που συγκλονίζει την κοινή γνώμη και διερευνάται απ΄ την δικαιοσύνη, δηλώνω ότι: α) Ουδεμία σχέση, συμμετοχή ή άλλης μορφής ενέργειά μου, αφορά στο υπόψη θλιβερό έγκλημα, το οποίο και απερίφραστα, προσδιορίζω ως «ειδεχθέστατο». β) Σε βάρος των συκοφαντών μου, δημοσιογράφων, αφ’ ενός κατέθεσα και αυθημερόν (13.10.2022) έγκλησή μου, για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφημήσεώς μου και, αφ’ ετέρου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, απηύθυνα σε αυτούς και στην ιδιοκτήτρια εταιρία της υπόψη εφημερίδας και ιστοτόπου, εξώδικη διαμαρτυρία, μετά προσκλήσεως και δηλώσεως, ώστε να ακολουθήσει και η άσκηση αγωγής αποζημιώσεώς μου, σε βάρος τους. Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος Βασίλειος Κόκκαλης»

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )