Βουλή: Στις 21 Οκτωβρίου η συζήτηση του πορίσματος για τις παρακολουθήσεις

Ολοκληρώθηκαν και τυπικά οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που ερεύνησε την υπόθεση των παρακολουθήσεων και το τελικό πόρισμα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022. Κατά την σημερινή τελική συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι πλειοψηφία και αντιπολίτευση διαφωνούν ως προς τα συμπεράσματα των ερευνών που προηγήθηκαν και ως εκ τούτου δεν πρόκειται να καταθέσουν κοινό πόρισμα. Αμέσως μετά την συνεδρίαση μέλη της πλειοψηφίας σημείωναν «ως χάρτινος πύργος κατέρρευσαν οι καταγγελίες της αντιπολίτευσης. Από 7/9 συμπληρώθηκαν 6 εβδομάδες εργασιών της εξεταστικής, προέκυψαν 5.000 σελίδες εγγράφων, καταθέσεων και στοιχείων. Για πρώτη φορά στην ιστορία κατέθεσαν 3 πρώην διοικητές της ΕΥΠ και ένας νυν. Από τα παραπάνω στοιχεία δεν προέκυψε σύνδεση της ΕΥΠ ή άλλης κρατικής υπηρεσίας με το Predator ενώ ξεκαθαρίστηκε ότι όλες οι επισυνδέσεις ήταν νόμιμες. Οι μόνες απαντήσεις που δεν δόθηκαν ήταν για τους λόγους που οι Πιτσιόρκας – Σαγιάς παρακολουθούνταν εις γνώση του κ. Τσίπρα. Η επιτροπή κατέληξε επίσης σε μια σειρά προτάσεων για την θωράκιση και τον εκσυγχρονισμό της ΕΥΠ». Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε ότι «Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι διαδικασίες της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, τις οποίες διαδικασίες επιχείρησε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της ΝΔ με εντολή της Κυβέρνησης να μετατρέψει σε εργαλείο συγκάλυψης. Δεν τα κατάφερε. Από όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, προκύπτει ότι η ΕΥΠ παρανόμως παρακολουθούσε τόσο τον κ. Ανδρουλάκη όσο και τον κ. Κουκάκη, όχι μόνο με την διαδικασία της νόμιμης επισύνδεσης αλλά και με αξιοποίηση του παράνομου κακόβουλου λογισμικού Predator. Πρόκειται για παράνομες ενέργειες για τις οποίες ο κ. Μητσοτάκης, δεν είχε απλώς γνώση αλλά βάσιμα μπορεί να υποστηριχθεί ότι τις ενορχήστρωσε. Οι ευθύνες αυτής της Κυβέρνησης και του ίδιου του κ. Μητσοτάκη, θα αποκαλυφθούν με την χρήση όλων των διαθέσιμων κοινοβουλευτικών μέσων» Τέλος από το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ αναφέρθηκε: «Σήμερα η εξεταστική επιτροπή αποφάσισε ακόμη και το πόρισμα να μείνει απόρρητο. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα έχει πολλά να πει οι πολίτες όμως οφείλουν τώρα να κρίνουν να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν όλους μας» ενώ παράλληλά πηγές της Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν στην ύπαρξη διπλού σκανδάλου: παρακολούθησης και συγκάλυψης. Ειδήσεις σήμερα: Champions League: Το γρηγορότερο χατ-τρικ στα χρονικά της διοργάνωσης και τα 34 γκολ της βραδιάς – Δείτε βίντεο Ελληνοτουρκικά: Το ΚΥΣΕΑ σήμανε αποδραματοποίηση – Οι εκτιμήσεις Μαξίμου και επιτελείων Καιρός: «Αγριεύει» από το βράδυ – Αυξημένος ο κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα

