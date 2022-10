Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε ως τακτικό μέλος της τον Προκόπη Παυλόπουλο Με την όλη ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία, το πλούσιο και υψηλού επιπέδου συγγραφικό και διδακτικό του έργο, αναδείχθηκε χωρίς αμφιβολία σε εξέχοντα επιστήμονα του Δημοσίου Δικαίου, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ακαδημία Αθηνών Η Ακαδημία Αθηνών, στη σημερινή συνεδρίαση της ολομέλειάς της, εξέλεξε τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας και Επίτιμο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Προκόπη Παυλόπουλο, ως τακτικό μέλος της. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, με την όλη ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία, το πλούσιο και υψηλού επιπέδου συγγραφικό και διδακτικό του έργο, ο Προκόπης Παυλόπουλος, αναδείχθηκε χωρίς αμφιβολία σε εξέχοντα επιστήμονα του Δημοσίου Δικαίου. Επιπροσθέτως όπως αναφέρει η Ακαδημία Αθηνών, είναι άξια μνείας η πολιτική του σταδιοδρομία, που είχε ως αποκορύφωμα την ανάδειξή του στο ύπατο αξίωμα της Ελληνικής Πολιτείας, την οποία υπηρέτησε από το 2015 έως το 2020 ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ειδήσεις σήμερα: «Η μητέρα γνώριζε για τις σεξουαλικές επαφές και εκβίαζε τον 53χρονο» λέει ο δικηγόρος του «Πάρτι» στο Τwitter με το νέο look του Κιμ Γιονγκ Ουν: «Σαν Instagrammer σε διακοπές» Ορέστης Τζιόβας: «Εξερεύνησα την ερωτική ζωή μέσα από την επαφή με αγόρια και με κορίτσια» BEST OF NETWORK 13.10.2022, 11:00 13.10.2022, 12:39 13.10.2022, 10:54 13.10.2022, 09:17 13.10.2022, 09:16 12.10.2022, 11:30

