Η Σακοράφα απέβαλε τον Πολάκη από την Ολομέλεια : «Δεν είστε στο καφενείο του χωριού σας»

Ένταση προκλήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής μεταξύ της Σοφίας Σακοράφα και του Παύλου Πολάκη με αποτέλεσμα η αντιπρόεδρος της Βουλής να ζητήσει από την φρουρά του κοινοβουλίου να απομακρύνει από την αίθουσα τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Η αρχή έγινε όταν ο Παύλος Πολάκης διαφώνησε με τις απαντήσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη για την υπόθεση του Κ. Μαραβέγια και άρχισε να φωνάζει προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση της προεδρεύουσας, Σοφίας Σακοράφα. «Ο κ. Μαραβέγιας, αντί να βρει μια τρύπα να κρυφτεί είχε το θράσος να με αποκαλέσει άσχετο και αδαή», είπε αρχικά ο κ. Πολάκης ζητώντας το λόγο επί προσωπικού για να προσθέσει: «Είναι φωτογραφική η προκήρυξη ή δεν είναι; Δεν είπα παράνομο γενικώς, φωτογραφικό είπα ότι είναι». Απαντώντας ο κ Γεωργιάδης είπε πως η συμπερίληψη κάποιου στον οριστικό πίνακα δεν είναι το τελευταίο βήμα της έγκρισης, αλλά απαιτείται και έκδοση ΦΕΚ. Στο σημείο εκείνο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ φώναζε και διέκοπτε από τη θέση του προκαλώντας την αντίδραση του υπουργού. «Δεν μπορώ με το παραλήρημα αυτό στη Βουλή. Είναι ένα θέμα που ο κ. Πολάκης δεν γνωρίζει. Σήμερα που μιλάμε δεν έχει πάρει έγκριση ακόμα», είπε ο κ. Γεωργιάδης. – Πολάκης: «Μας δουλεύει…» Κάπου εκεί αντέδρασε η προεδρεύουσα κ. Σακοράφα, η οποία εγκάλεσε τον κ. Πολάκη και ζήτησε την παρέμβαση της φρουράς. -Σακοράφα: «Κύριε συνάδελφε δεν είναι καφενείο η αίθουσα, έχετε κάνει καφενείο τη Βουλή, ορίστε μας». – Πολάκης: «Ε μα δουλευόμαστε τώρα». – Σακοράφα: «Κύριε Πολάκη, παρακαλώ πολύ. Μπορείτε να βγάλετε έξω τον κ. συνάδελφο; Από την αίθουσα;». – Πολάκης: «Όχι δεν μπορούνε». – Σακοράφα: «Μπορούνε. Η συμπεριφορά σας είναι απαράδεκτη για βουλευτή. Είστε υποχρεωμένος να τον ακούσετε όπως ακούνε και εσάς όλοι με τον τρόπο που μιλάτε». – Πολάκης: «Μη κουνάτε το δάχτυλο». – Σακοράφα: «Δεν κουνάω κανένα δάχτυλο. Πού νομίζετε ότι είστε; Στο κοινοβούλιο είστε όχι στο καφενείο του χωριού σας. Σας παρακαλώ πολύ». Ειδήσεις σήμερα: Καταγγελία από 19χρονη ότι τη βίασαν δύο αστυνομικοί στο Αστυνομικό Τμήμα της Ομόνοιας Θαλάσσια νάρκη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εξουδετερώθηκε στην Τουρλίδα στο Μεσολόγγι «Είσαι τρισάθλιος, αρχιψεύταρος» – Γεωργιάδης κατά Σπίρτζη on air για τον βιασμό της 12χρονης

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )