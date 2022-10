Κώτσηρας: Δημιουργείται ειδικό ποινικό μητρώο για κακοποιητές ανηλίκων Θα καταγράφονται όσοι έχουν διαπράξει αδικήματα κακοποίησης ανηλίκων Τη δημιουργία ενός ειδικού ποινικού μητρώου, όπου θα καταγράφονται όσοι έχουν διαπράξει αδικήματα κακοποίησης ανηλίκων, προανήγγειλε στον ΣΚΑΪ 100,3 υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας στη σκιά του βιασμού της 12χρονης. Ο υφυπουργός ανέφερε ότι με το μητρώο αυτό, το οποίο είναι υπό επεξεργασία, θα μπορεί ο εργοδότης ο οποίος σκοπεύει να προσλάβει κάποιον, να γνωρίζει εάν έχει διαπράξει ένα τέτοιο αδίκημα. Ανέφερε επίσης, ότι θα επαφίεται στη συνέχεια στη βούληση του εργοδότη η πρόσληψή του, ωστόσο επεσήμανε ότι η πληροφορία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, ιδιαίτερα όταν κάποιος πρόκειται να εργαστεί σε τομέα που σχετίζεται με παιδιά. Ο Γιώργος Κώτσηρας ανέφερε ότι «αυτή τη στιγμή το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα για τα αδικήματα που σχετίζονται με ανηλίκους, είναι – με πρωτοβουλία της κυβέρνησης – το μέγιστο δυνατό που υπάρχει, και που προβλέπει η νομοθεσία, καθώς υπάρχει μία μόνο ποινή, αυτή της ισόβιας κάθειρξης. Επιπλέον, όλα τα αδικήματα σχετικά με την ανηλικότητα, διώκονται πλέον αυτεπαγγέλτως, ενώ οι συγκεκριμένες υποθέσεις εξετάζονται κατά προτεραιότητα». Ειδήσεις σήμερα: Champions League: Το γρηγορότερο χατ-τρικ στα χρονικά της διοργάνωσης και τα 34 γκολ της βραδιάς – Δείτε βίντεο Ελληνοτουρκικά: Το ΚΥΣΕΑ σήμανε αποδραματοποίηση – Οι εκτιμήσεις Μαξίμου και επιτελείων Βιασμός 12χρονης: Συνελήφθη και ο πατέρας του κοριτσιού για ναρκωτικά Best of Network 13.10.2022, 11:00 13.10.2022, 12:39 13.10.2022, 10:54 13.10.2022, 09:17 13.10.2022, 09:16 12.10.2022, 11:30

