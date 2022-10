«Μάζεψαν» από τον ΣΥΡΙΖΑ την Βαγενά που ρώτησε βουλευτή της ΝΔ: «Πώς νιώθεις που είσαι σε κόμμα παιδεραστών;» Με παρέμβαση Όλγας Γεροβασίλη, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε τηλεφωνικά συγγνώμη από τον κ. Χαρακόπουλο – Η Βαγενά όμως επανήλθε με ανακοίνωσή της απαντώντας στο thetimes|-.gr Χυδαία επίθεση στους βουλευτές της πλειοψηφίας εξαπέλυσε η Αννα Βαγενά στην Βουλή αποκαλώντας την Νέα Δημοκρατία «κόμμα παιδεραστών». Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια του κοινοβουλίου της αίτησης άρσης ασυλίας του πρώην υπουργού ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αννα Βαγενά απευθύνθηκε στον βουλευτή της ΝΔ Μάξιμο Χαρακόπουλο λέγοντας: «Πώς αισθάνεσαι που είσαι στο κόμμα των παιδεραστών;». Ο κ. Χαρακόπουλος αντέδρασε άμεσα σημειώνοντας «μα τι είναι αυτά που λες. Ντροπή» ενώ ζήτησε από την γραμματέα της ΚΟ της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ολγα Γεροβασίλη να παρέμβει και να ανακαλέσει στην τάξη την βουλευτή. Το thetimes|-.gr επικοινώνησε με τον κ. Χαρακόπουλο ο οποίος επιβεβαίωσε τους διαλόγους, ενώ πρόσθεσε ότι κατόπιν της παρέμβασης της κυρίας Γεροβασίλη, η κυρία Βαγενά του τηλεφώνησε και του ζήτησε συγγνώμη την οποία ο ίδιος έκανε δεκτή. Η Βαγενά επανήλθε με ανακοίνωσή της Σε συνέχεια των όσων συνέβησαν στη Βουλή, η κυρία Βαγενά επανήλθε επί του θέματος, αυτή τη φορά με ανακοίνωσή της απαντώντας στο παρόν δημοσίευμα του thetimes|-.gr. Χωρίς να διαψεύδει το ρεπορτάζ που προηγήθηκε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επαναλαμβάνει τη ρητορική η οποία ανάγκασε την Όλγα Γεροβασίλη να την ανακαλέσει στην τάξη και επισημαίνει: «απαντώντας στο σχόλιό σας ότι αποκάλεσα τη ΝΔ “Κόμμα παιδεραστών”, χυδαία δεν ήταν όσα είπα εγώ στον κ. Χαρακόπουλο. Χυδαία και αποτρόπαια είναι όσα κάνουν στελέχη και μέλη της ΝΔ με θύματα παιδιά και ανηλίκους. Προς αποκατάσταση της προσωπικότητάς μου, παρακαλώ να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα σας». Ειδήσεις σήμερα: Προθεσμία πήρε η μητέρα της 12χρονης – Υπάρχουν άλλες δύο καταγγελίες για τον Μίχο, λέει ο Λύτρας Άμεση ανάλυση Bild: Ποιοι καραδοκούν στο Κρεμλίνο αν ο Βλαντιμίρ Πούτιν χάσει την εξουσία Δάγκωσε ελεγκτή του ΟΑΣΘ, τον κλώτσησε στο κεφάλι και πήγε να «αποδράσει» από το παράθυρο του λεωφορείου BEST OF NETWORK 13.10.2022, 19:18 13.10.2022, 13:19 13.10.2022, 10:54 13.10.2022, 20:34 13.10.2022, 20:37 13.10.2022, 21:52

