Μαυρογιάννης: Η στασιμότητα στο Κυπριακό οδηγεί στην οριστική διχοτόμηση του νησιού

Αντίστροφα μετράει η Κύπρος για τις προεδρικές εκλογές του Φεβρουαρίου. Οι υποψήφιοι Πρόεδροι, είναι αντιμέτωποι με διάφορα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η πρώτη προτεραιότητα των Κυπρίων είναι η οικονομία, τα εθνικά και η διαφθορά. Σε αυτό το προεκλογικό κλίμα, ο υποψήφιος για την προεδρία, Ανδρέας Μαυρογιάννης, επισκέφθηκε την Αθήνα. Πρόκειται για ανεξάρτητο υποψήφιο, τον οποίο στηρίζει το κόμμα «ΑΚΕΛ». Νωρίτερα, την Τετάρτη, είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως δήλωσε ο κ. Μαυρογιάννης,υπήρξε μια ουσιαστική συζήτηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό για μια σειρά ζητημάτων. Μιλώντας με Έλληνες δημοσιογράφους, ο κ. Μαυρογιάννης αναφέρθηκε στα ζητήματα που απασχολούν τους Κύπριους πολίτες, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στα εθνικά θέματα, την οικονομία, το μεταναστευτικό, αλλά και τα ζητήματα διαφθοράς. Εξήγησε ότι αυτές οι εκλογές βρίσκουν την Κύπρο σε μια κρίσιμη καμπή. Σημείωσε ότι τα θέματα έλλειψης αξιοπιστίας, η εικόνα της Κύπρου διεθνώς και η διαφθορά έχει διπλασιαστεί. Όπως υποστήριξε, οι πολίτες αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη δυσπιστία τους πολιτικούς, εξαιτίας των διάφορων σκανδάλων που έχουν έρθει στην επιφάνεια τα τελευταία χρόνια, όπως για παράδειγμα τα χρυσά διαβατήρια. Εξήγησε, ότι ο ίδιος εκτιμά ότι θα βρίσκεται στον β’ γύρο των εκλογών και πως μπορεί να πετύχει την προοδευτική αλλαγή που χρειάζεται η Κύπρος. Ο κ. Μαυρογιάννης περιέγραψε με ιδιαίτερα μελανά χρώματα την οικονομική κατάσταση της χώρας. Όπως είπε, ο Κύπριοι αντιμετωπίζουν μια πρωτοφανή κρίση, κάνοντας λόγο ακόμα και για «φτωχοποίηση» των πολιτών. Απαντώντας σε ερώτημα του thetimes|-.gr για την οικονομία, η οποία είναι η πρώτη προτεραιότητα των πολιτών σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Μαυρογιάννης εξήγησε ότι έχει ένα έτοιμο πρόγραμμα για την ανακούφιση των πολιτών. Ως πρώτη προτεραιότητα θέτει τη στήριξη των ευάλωτων όπως είναι οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι χαμηλόμισθοι. Να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις για το θέμα της ακρίβειας που απασχολεί όλα τα νοικοκυριά,. Να βρεθεί λύση στο θέμα της ενέργειας καθώς όπως είπε, οι Κύπριοι χρησιμοποιούν ακόμη μαζούτ για να ζεσταθούν τον χειμώνα καταναλώνοντας τεράστιες ποσότητες ρύπων. Να στηριχθούν οι νέοι αλλά και οι φοιτητές για τη στέγαση. Υπογράμμισε δε, ότι το οικονομικό πρόγραμμα πρέπει να δώσει άμεση λύση στο μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας αλλά έχει ενταχθεί και μακρόπνοο πρόγραμμα. Όσον αφορά το Κυπριακό, ο υποψήφιος για την ηγεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξήγησε ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος διχοτόμησης του νησιού. Υπογράμμισε ότι είναι ανάγκη να πιαστεί το νήμα των διαπραγματεύσεων από το 2017. Όπως είπε, τότε, η Κύπρος ήταν πολύ κοντά σε λύση ωστόσο απότομα οι διαπραγματεύσεις σταμάτησαν και ναυάγησαν, αφήνοντας αιχμές για τον χειρισμό από την Κυπριακή πλευρά. Οι αιχμές δεν έλειψαν και για τους άλλους υποψηφίους, λέγοντας πως το Κυπριακό δεν έχει καμία προοπτική στα χέρια του κ. Χριστοδουλίδη, ενώ για τον κ. Νεοφύτου, τόνισε ότι παρότι η προσέγγιση τους είναι «κοντά» ωστόσο, τίθεται θέμα αξιοπιστίας για τον ίδιο. Ο κ. Μαυρογιάννης, σημείωσε ότι πρέπει το Κυπριακό να λυθεί άμεσα, να μην συνεχιστεί άλλο η στασιμότητα καθώς υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος το νησί να διχοτομηθεί οριστικά. Ειδήσεις σήμερα: Σαράντα λεπτά διήρκεσε το τετ α τετ Παναγιωτόπουλου και Ακάρ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ Προθεσμία πήρε η μητέρα της 12χρονης – Υπάρχουν άλλες δύο καταγγελίες για τον Μίχο, λέει ο Λύτρας Άμεση ανάλυση Bild: Ποιοι καραδοκούν στο Κρεμλίνο αν ο Βλαντιμίρ Πούτιν χάσει την εξουσία

