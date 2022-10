Μεταναστευτικό – Μηταράκης: Να διαβάσει ξανά η Τουρκία τη Συνθήκη της Λωζάνης

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, τοποθετήθηκε για το θέμα των τουρκικών προκλήσεων απέναντι στην Ελλάδα αλλά και για τον τρόπο που η γειτονική χώρα αντιμετωπίζει το μεταναστευτικό, καλώντας την Άγκυρα να διαβάσει ξανά τη Συνθήκη της Λωζάνης, ώστε να διαπιστώσει τα όσα δεν τηρεί. «Η Τουρκία θα ήταν ενδιαφέρον να διαβάσει και η ίδια ξανά τη Συνθήκη της Λωζάνης και να δει πόσες προβλέψεις της Συνθήκης, η ίδια δεν εφαρμόζει. Η Ελλάδα ό,τι έχει συμφωνήσει διεθνώς το εφαρμόζει με απόλυτο σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο», είπε ο κ.Μηταράκης. Παράλληλα, τόνισε πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε προβοκάτσια προκύψει από πλευράς Τουρκίας στο Μεταναστευτικό: «Είναι πιθανόν να υπάρξει μια προσπάθεια προβοκάτσιας, δεν το τονίζουμε ιδιαίτερα -όλα είναι πιθανά. Αλλά νομίζω μετά την επιτυχή απάντηση της Ελλάδας το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 2020 στη προσπάθεια μαζικής εργαλειοποίησης, νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι η χώρα μας ξέρει και μπορεί να αντιμετωπίζει τέτοια περιστατικά». Αναλυτικά οι δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου στον ΣΚΑΪ: «Ακούμε αυτές τις προκλητικές δηλώσεις της Τουρκίας. Νομίζω οι διεθνείς συνθήκες είναι απόλυτα ξεκάθαρες για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος. Έχουμε απαντήσει εμπεριστατωμένα στα Ηνωμένα Έθνη και σε άλλα Διεθνή Φόρα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα αμφισβήτησης των συνθηκών από την πλευρά της Ελλάδος. Βέβαια η Τουρκία θα ήταν ενδιαφέρον να διαβάσει και η ίδια ξανά τη Συνθήκη της Λωζάνης και να δει πόσες προβλέψεις της Συνθήκης, η ίδια δεν εφαρμόζει. Η Ελλάδα ό,τι έχει συμφωνήσει διεθνώς το εφαρμόζει με απόλυτο σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο». Για την πίεση των μεταναστευτικών ροών: «Βλέπουμε αυξημένη πίεση, αλλά συγχρόνως βλέπουμε χαμηλές αφίξεις. Δηλαδή, η προστασία των συνόρων μας έχει καταφέρει να προστατεύσει τη χώρα μας και να μην έχουμε τις αυξημένες ροές που βιώσαμε το 2015, το 2016, το 2019. Αντίθετα, φέτος αναμένεται να είναι οι δεύτερες χαμηλότερες ροές της δεκαετίας. Υπολογίζουμε περίπου 14.000 αφίξεις στη χώρα μας, συνολικά, μεταξύ νησιών και Έβρου. Βέβαια, επίσης βλέπουμε να έχει διαμορφωθεί μια νέα προσπάθεια των λαθροδιακινητών με μεγαλύτερα σκάφη, να υπάρχει μεταφορά μεταναστών από την Τουρκία προς την Ιταλία. Βλέπουμε και αυτό, να οδηγεί πολλές φορές σε θανατηφόρα ναυάγια, όπως στα Κύθηρα, όπως στη Τζια το 2020, σας θυμίζω, στο οποίο είχαν διασωθεί 195 μετανάστες στη Τζια». Για την πολιτική της Τουρκίας στο Μεταναστευτικό: «Συνολικά, η Τουρκία συνεχίζει την ίδια πολιτική, να μην προστατεύει τα δικά της εξωτερικά σύνορα, όπως επιβάλλει το Διεθνές Δίκαιο. Και γι’ αυτό είδαμε, και η πρόσφατη έκθεση για την Τουρκία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επισημαίνει συγκεκριμένα την αδυναμία από επιλογή της Τουρκίας να εφαρμόσει την Κοινή Δήλωση του 2016». Για το ενδεχόμενο προβοκάτσιας από την Τουρκία επί του Μεταναστευτικού: «Νομίζω ότι είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε περιστατικά. Είναι πιθανόν να υπάρξει μια προσπάθεια προβοκάτσιας, δεν το τονίζουμε ιδιαίτερα -όλα είναι πιθανά. Αλλά νομίζω μετά την επιτυχή απάντηση της Ελλάδας το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 2020 στη προσπάθεια μαζικής εργαλειοποίησης, νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι η χώρα μας ξέρει και μπορεί να αντιμετωπίζει τέτοια περιστατικά. Άρα δε θα πω ότι φοβάμαι ή δε φοβάμαι μια πίεση περαιτέρω στα σύνορα, θα σας πω όμως ότι είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι γι’ αυτό. Και είναι και θέματα τα οποία συζητήθηκαν διεξοδικά και εχθές και στην προηγούμενη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ. Έγινε ενημέρωση από όλους τους συναρμόδιους υπουργούς για το βαθμό ετοιμότητας για τα έργα τα οποία προγραμματίζονται, για το θέμα του φράχτη, για το θέμα της ενίσχυσης της Αστυνομίας, του Λιμενικού. Γενικότερα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να προστατεύουμε όχι μόνο για θέματα μεταναστευτικού αλλά γενικότερα τα εξωτερικά σύνορα της Ελλάδας και της ΕΕ». Για τον φράχτη του Έβρου: «Θα επεκταθεί τελικά σε όλη την έκταση του Έβρου, αυτό ήταν που αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ στην προηγούμενη συνεδρίαση. Από εκεί και πέρα η Ελληνική Αστυνομία, ο κύριος Θεοδωρικάκος ο οποίος έχει την ευθύνη και το συντονισμό της επέκτασης του φράχτη θα ανακοινώσει τα βήματα τα οποία θα γίνουν το επόμενο διάστημα». Για την αντιμετώπιση της Ευρώπης στο Μεταναστευτικό: «Κατ’ αρχήν υπάρχει μια μεγάλη ιδεολογική διαφοροποίηση στην Ευρώπη. Κατά πόσο οι χώρες έχουν σύνορα ή δεν έχουν σύνορα. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πιστεύουν ότι οι χώρες δεν πρέπει να έχουν σύνορα και να είναι ανοιχτά στο να μπορεί να περάσει ο οποιοσδήποτε θέλει από οπουδήποτε σε οποιοδήποτε μέρος. Αυτό δεν είναι η θέση της Ελλάδος. Όπως είπα και στη Γενεύη προχθές στο διοικητικό συμβούλιο της Ύπατης Αρμοστείας για τους πρόσφυγες, η Ελλάδα έχει σύνορα και όπως απάντησε ο Ύπατος Αρμοστής αυτό είναι δεδομένο ότι υπάρχουν σύνορα που πρέπει να προστατευτούν. Σας θυμίζω ότι συνορεύουμε με μια χώρα την Τουρκία, η οποία παρά τα θέματα που έχουμε σε διμερές επίπεδο, δεν παύει να είναι μια χώρα μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, μια χώρα η οποία έχει υπογράψει τη Συνθήκη της Γενεύης, μια χώρα με την οποία είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Άρα είναι μια χώρα η οποία μπορεί να προστατεύσει, όπως είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016 με την Κοινή Δήλωση, μετανάστες εκεί. Δε θα το πάω στο θέμα της Τουρκίας, θα πω ότι στο θέμα του μεταναστευτικού υπάρχει μια σαφής διαφοροποίηση μεταξύ της ευρωπαϊκής Αριστεράς και της ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς». Ειδήσεις σήμερα: Δάγκωσε ελεγκτή του ΟΑΣΘ, τον κλώτσησε στο κεφάλι και πήγε να «αποδράσει» από το παράθυρο του λεωφορείου Ένας μήνας οργής στο Ιράν μετά τον θάνατο της Μάχσα Αμινί – Τουλάχιστον 108 νεκροί από την καταστολή των διαδηλώσεων «Η μητέρα γνώριζε για τις σεξουαλικές επαφές και εκβίαζε τον 53χρονο» λέει ο δικηγόρος του

