Νέα Δημοκρατία: Ζητά ξανά διαγραφή Κουρουμπλή από τον ΣΥΡΙΖΑ «Αν ο κ. Τσίπρας δεν τον ξαναδιαγράψει άμεσα, τότε ο βουλευτής του απηχεί τις απόψεις του αρχηγού του», αναφέρει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας Να διαγραφεί ξανά από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παναγιώτης Κουρουμπλής ζητά με ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία μετά τα όσα δήλωσε το πρωί της Πέμπτης στην ΕΡΤ όπου, μεταξύ άλλων, δήλωσε υπερήφανος για όσα είχε πει στη Βουλή πριν από μήνες και είχαν προκαλέσει τότε τη διαγραφή του από την ΚΟ του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. O Παναγιώτης Κουρουμπλής συμμετείχε σε συζήτηση με τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Παύλο Μαρινάκη, και δήλωσε «υπερήφανος» για την τοποθέτησή του τον Δεκέμβριο του 2021 στη Βουλή όταν είχε χαρακτηρίσει «δολοφόνους» τους βουλευτές της ΝΔ. «Αν ο κ. Τσίπρας δεν τον ξαναδιαγράψει άμεσα, τότε ο βουλευτής του απηχεί τις απόψεις του αρχηγού του και προφανώς η αρχική διαγραφή του ήταν fake, υποκριτική και προσχηματική!» καταλήγει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Υπενθυμίζεται ότι ο Παναγιώτης Κουρουμπλής είχε επανέλθει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγες ημέρες με απόφαση Τσίπρα. Το βίντεο με τις δηλώσεις του Παναγιώτη Κουρουμπλή στην ΕΡΤ Μόνο αυτήν την άθλια αντιπολίτευση ξέρουν.Ο Κουρουμπλής είχε διαγραφεί από τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί είχε αποκαλέσει δολοφόνους τους βουλευτές της ΝΔ για τους νεκρούς από COVID. Όχι μόνο δεν έχει διορθώσει την τοποθέτησή του, αλλά δηλώνει και περήφανος. pic.twitter.com/KRxA1XAXWh— Ομάδα Αλήθειας (@omadaalithias) October 13, 2022 Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Ο κ. Κουρουμπλής διαγράφηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ όταν αποκάλεσε την κυβερνητική πλειοψηφία «δολοφόνους» σε συζήτηση στη Βουλή. Προ ημερών ο κ. Κουρουμπλής επέστρεψε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ, δήλωσε, απαντώντας στον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Παύλο Μαρινάκη, ότι δεν μετανιώνει που αποκάλεσε τους πολιτικούς του αντιπάλους δολοφόνους. Αν ο κ. Τσίπρας δεν τον ξαναδιαγράψει άμεσα, τότε ο βουλευτής του απηχεί τις απόψεις του αρχηγού του και προφανώς η αρχική διαγραφή του ήταν fake, υποκριτική και προσχηματική! Ειδήσεις σήμερα: Champions League: Το γρηγορότερο χατ-τρικ στα χρονικά της διοργάνωσης και τα 34 γκολ της βραδιάς – Δείτε βίντεο Ελληνοτουρκικά: Το ΚΥΣΕΑ σήμανε αποδραματοποίηση – Οι εκτιμήσεις Μαξίμου και επιτελείων Καιρός: «Αγριεύει» από το βράδυ – Αυξημένος ο κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα BEST OF NETWORK 13.10.2022, 11:00 13.10.2022, 09:48 13.10.2022, 10:54 13.10.2022, 09:17 13.10.2022, 09:16 12.10.2022, 11:30

