Νίνα Κασιμάτη: Κατήγγειλε ακραία λεκτική επίθεση από τον Έντι Ράμα Η Νίνα Κασιμάτη ρώτησε τον πρωθυπουργό της Αλβανίας «πώς συμβαδίζει η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας στην Ε.Ε. με τη στρατηγική σχέση που συνεχώς εμβαθύνει με το κράτος – παραβάτη Τουρκία» Λεκτική επίθεση από τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, κατήγγειλε ότι δέχθηκε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς στο Συμβούλιο της Ευρώπης Νίνα Κασιμάτη. Σύμφωνα με την ανάρτηση της κυρίας Κασιμάτη η «ακραία λεκτική επίθεση» από τον Έντι Ράμα έγινε μετά από ερώτησή της στην Ολομέλεια αναφορικά με την επιθετικότητα της Τουρκίας. Η Νίνα Κασιμάτη, όπως καταγγέλλει, ρώτησε τον πρωθυπουργό της Αλβανίας «πώς συμβαδίζει η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας στην Ε.Ε. με τη στρατηγική σχέση που συνεχώς εμβαθύνει με το κράτος – παραβάτη Τουρκία, δεδομένης της στήριξης που απολαμβάνει η πρώτη από τις χώρες της περιοχής που σέβονται το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το διεθνές δίκαιο, αλλά υφίστανται την επιθετικότητα της Τουρκίας». Σύμφωνα με την κυρία Κασιμάτη ο Έντι Ράμα στην «προσβλητική απάντηση του στην οποία αναφέρθηκε «στην κυρία» «την Ελληνίδα»» έκανε και έναν «πολιτικό ύμνο προς στην Τουρκία». Αποτέλεσμα, όπως αναφέρει η Νίνα Κασιμάτη, ήταν να υπάρξει «αντίδραση των επικεφαλής όλων των πολιτικών ομάδων, οι οποίοι και αποφάσισαν ομόφωνα σε ένδειξη απαρέσκειας να μην παραστούν στο επίσημο δείπνο που θα τους παρέθετε απόψε (σ.σ. την Τετάρτη) εδώ ο Αλβανός πρωθυπουργός». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cnkkw6ai5bs1) Ειδήσεις σήμερα: Champions League: Το γρηγορότερο χατ-τρικ στα χρονικά της διοργάνωσης και τα 34 γκολ της βραδιάς – Δείτε βίντεο Ελληνοτουρκικά: Το ΚΥΣΕΑ σήμανε αποδραματοποίηση – Οι εκτιμήσεις Μαξίμου και επιτελείων Καιρός: «Αγριεύει» από το βράδυ – Αυξημένος ο κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα BEST OF NETWORK 13.10.2022, 13:20 13.10.2022, 12:39 13.10.2022, 10:54 13.10.2022, 09:17 13.10.2022, 09:16 13.10.2022, 11:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )