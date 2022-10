ΟΝΝΕΔ: Στελέχη της συναντήθηκαν με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη στις Βρυξέλλες Τα μέλη της ΟΝΝΕΔ είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν από τον ίδιο στις εγκαταστάσεις του Ευρωκοινοβουλίου Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Κ.Ο. του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Βαγγέλη Μεϊμαράκη είχαν στελέχη της ΟΝΝΕΔ την Τρίτη (11/10), στις Βρυξέλλες. Αρχικά, στο πλαίσιο της συνάντησης, που διεξήχθη κατόπιν πρόσκλησης του κ. Μεϊμαράκη, τα μέλη της ΟΝΝΕΔ είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν από τον ίδιο στις εγκαταστάσεις του Ευρωκοινοβουλίου. Στην συνέχεια, ο κ. Μεϊμαράκης ανέλυσε στα στελέχη της ΟΝΝΕΔ τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, καθώς και το πώς αυτές εκφράζονται στο σημερινό περιβάλλον των έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και ανατροπών. Τόνισε, ακόμη, πως η ΟΝΝΕΔ είναι μία διοργάνωση δραστήρια και εξωστρεφής και πως μπορεί να διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο για το μέλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης. Kατά τη δεύτερη μέρα παρουσίας της στις Βρυξέλλες, η ΟΝΝΕΔ διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα «Η συνεισφορά του απόδημου ελληνισμού στην ανάπτυξη της Ελλάδας». Η εκδήλωση, που διεξήχθη την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου στα Κεντρικά Γραφεία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στις Βρυξέλλες, στέφθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία. Νέοι ομογενείς απο διάφορες πόλεις του εξωτερικού, αλλά και στελέχη της ΟΝΝΕΔ Βρυξελλών, Λουξεμβούργου και Βερολίνου κατέκλυσαν το χώρο, δημιουργώντας ιδιαίτερα ζεστή ατμόσφαιρα και, αφού εξέφρασααν τις απορίες και τις απόψεις τους για τις διεθνείς συνθήκες και εξελίξεις, διεξήγαγαν παραγωγικό και εποικοδομητικό διάλογο με τους ομιλητές. Κεντρικοί Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Αντιπρόεδρος της Κ.Ο. του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής κ. Μαργαρίτης Σχοινάς και ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος κ. Θανάσης Μπακόλας οι οποίοι, κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεών τους, στάθηκαν ιδιαίτερα στις αυξημένες προοπτικές της Ελλάδας στο διεθνές στερέωμα, στην εμβληματική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για τη διευκόλυνση της ψήφου των πολιτών που κατοικούν στο εξωτερικό και φυσικά στο ρόλο και τη συνεισφορά της ελληνικής ομογένειας στην ανάπτυξη της Ελλάδας. Τον συντονισμό της συζήτησης ανέλαβε ο Υπεύθυνος Οργανώσεων του Εξωτερικού και Ελλήνων της Διασποράς της ΟΝΝΕΔ, Βασίλης Ψύχας. Χαιρετισμό απηύθυναν οι Ευρωβουλευτές της ΝΔ κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης και κ. Μαρία Σπυράκη, καθώς και η πρόεδρος ΟΝΝΕΔ Βρυξελλών Γεωργία Διαμαντοπούλου. Λαμβάνοντας τον λόγο, αρχικά, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΛΚ Θανάσης Μπακόλας, ο οποίος μας φιλοξένησε στα κεντρικά γραφεία του ΕΛΚ, υπογράμμισε κατά τη διάρκεια της εισήγησής του: «Οι Έλληνες της Διασποράς έχουν έναν μοναδικό τρόπο να αντιλαμβάνονται τις εξελίξεις στην Πατρίδα. Πιο κοντά στην Ελλάδα από ποτέ, χάρη στην τεχνολογία, αλλά με την καθαρή ματιά που τους δίνει η αντικειμενική απόσταση, η πολυσυλλεκτικότητα των εμπειριών και ο αγώνας τους για καταξίωση σε διαφορετικές κοινωνίες. Με την αγνή τους αγάπη για την Πατρίδα και την ειλικρινή τους διάθεση για προσφορά, αποτελούν τον πιο μεγάλο αναξιοποίητο πλούτο μας. Είναι το παράθυρο της Ελλάδας στον κόσμο, μα πάνω απ’ όλα οι καθημερινοί Πρεσβευτές, ο καθρέφτης της Ελλάδας, όπου ζουν και διαπρέπουν. H Δημοκρατία μας τους χρειάζεται, η πολιτική μας ζωή τους έχει ανάγκη». Ο κ. Μεϊμαράκης, τόνισε από την πλευρά του: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που καλωσορίζω στις Βρυξέλλες τους νέους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι επισκέφθηκαν την πρωτεύουσα της Ευρώπης προκειμένου να ενημερωθούν για τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών, να ανταλλάξουν ιδέες και να συζητήσουν με στελέχη και να διοργανώσουν μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα «η συνεισφορά του απόδημου ελληνισμού στην ανάπτυξη της Ελλάδας. Η ΟΝΝΕΔ αποδεικνύει πάντα ότι βρίσκεται στην πρωτοπορία των εξελίξεων, αναπτύσσεται, μεγαλώνει και ενδυναμώνεται, δίνει νέες ιδέες και ασπάζεται τις αρχές και τις αξίες της μεγάλης φιλελεύθερης παράταξής μας. Η νεολαία της Νέας Δημοκρατίας, υπέρμαχη της ευρωπαϊκής ιδέας, με την παρουσία της εδώ σήμερα εκπέμπει και πάλι ένα ηχηρό μήνυμα ότι αγωνίζεται για περισσότερη, μεγαλύτερη και καλύτερη Ευρώπη. Εσείς, οι νέοι της Νέας Δημοκρατίας, διεκδικείτε το αύριο χτίζοντας το σήμερα με όραμα για το μέλλον!». Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στην εκδήλωση, ο κ. Σχοινάς δήλωσε: «Σε μια κρίσιμη γεωπολιτικά συγκυρία όπου η Ευρώπη συντεταγμένη δίνει την μάχη απέναντι σε ένα ξεπερασμένο και αυταρχικό σύστημα επιβολής, η οικουμενικότητα του ελληνισμού μπορεί να ενισχύσει την Ευρωπαϊκή θέση. Οι ελληνικές κοινότητες της διασποράς αποτελούν δυναμικά κύτταρα της κοινής πολιτιστικής μας κληρονομιάς, της Ευρωπαϊκής μας κοινωνίας αλλά και της ανάταξης της οικονομίας μας. Πέρα από τα σύνορα μας, αποτελούν φωτεινούς πρεσβευτές όχι μόνο της χώρας μας αλλά και της Ευρώπης συνολικά. Και στον πόλεμο της Ουκρανίας, η φλόγα των συμπατριωτών μας, η θυσία τους στη μαρτυρική Μαριούπολη, αποδεικνύει πως αυτή είναι πρωτίστως μια μάχη που συγκρούονται δύο κόσμοι: από την μία της ελευθερίας και της συνύπαρξης και από την άλλη της καταπίεσης και του ολοκληρωτισμού». Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν ο πρόεδρος ΝΟ.Δ.Ε Βελγίου Γιάννης Σαμπατάκος, ο πρόεδρος ΟΝΝΕΔ Λουξεμβούργου Γιώργος Ζαϊρης, ο αντιπρόεδρος ΟΝΝΕΔ Λουξεμβούργου Αδάμ Πασχαλίδης, η πρόεδρος ΟΝΝΕΔ Βερολίνου Άννα Ζαχαριάδου, ο π. πρόεδρος ΟΝΝΕΔ Βρυξελλών Πέτρος Σαμπατάκος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Θεσσαλίας για θέματα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Θανάσης Μόρας, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παλαιού Φαλήρου Παναγιώτης Καρούμπαλης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αγίας Παρασκευής Μιλτιάδης Κύρκος, η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Αλίμου Δανάη Νικολάτου και ο Υποδιοικητής ΔΥΠΑ Καραχάλιος Γιώργος. Στο πλαίσιο της επίσκεψης και των δράσεων της ΟΝΝΕΔ στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος της Οργάνωσης Ορφέας Γεωργίου δήλωσε: «Η πρόσκληση του κυρίου Μεϊμαράκη στο Ευρωκοινοβούλιο αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς, καθώς μας έδωσε την ευκαιρία να βρεθούμε στο κέντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων, αλλά και να ακούσουμε τις απόψεις και τις πολύτιμες συμβουλές του. Είχαμε, ακόμη, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, την χαρά να παρακολουθήσουμε ουσιώδεις, καίριες και εποικοδομητικές τοποθετησεις από ανθρώπους με σπουδαία πορεία στην πολιτική ζωή τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακούσαμε με προσοχή τις θέσεις τους για τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά και για το ρόλο που μπορεί και πρέπει να παίξει η Ελλάδα μέσα σε αυτές. Η επίσκεψη αυτή ήταν μία πολύ ευχάριστη αφορμή να συναντηθούμε με νέους ομογενείς από πόλεις του εξωτερικού, αλλά και με μέλη των Οργανώσεων του Εξωτερικού. Είναι σημαντικό να αναδεικνύουμε την αναβάθμιση της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έχει η χώρα μας έπειτα από σημαντικές πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Μέσα από τέτοιες δράσεις, η Οργάνωσή μας κάνει πράξη με συνέπεια αυτό για τα οποίο έχει δεσμευτει: Να διατηρεί, δηλαδή, δυναμική και ουσιαστική παρουσία εντός και εκτός συνόρων, προωθώντας πολιτικές που έχουν στόχο να βελτιώνεται η καθημερινότητα των νέων συμπολιτών μας». 