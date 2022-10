Παναγιωτόπουλος σε Ακάρ: Να σταματήσουν οι απειλές της Τουρκίας – Συμφώνησαν να διατηρηθούν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας

Η σημασία διατήρησης ανοικτών δίαυλων επικοινωνίας και συναντήσεων μεταξύ των δύο πλευρών, και η ανάγκη δημιουργίας κλίματος σταθερότητας στην περιοχή, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και των κανόνων καλής γειτονίας, υπογραμμίστηκε στην συνάντηση που είχε ο υπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος με τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας κ. Χουλουσί Ακάρ (Hulusi Akar), σήμερα Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022, στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με πληροφορίες η συνάντηση διήρκησε 40 λεπτά. Από την ελληνική πλευρά διαμηνύθηκε ότι η ένταση δεν μπορεί να αποκλιμακωθεί όσο η Τουρκία εξακολουθεί να διατυπώνει επιθετική ρητορική και απειλές που φθάνουν μέχρι την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας. Συμφωνήθηκε να μείνει ανοιχτό το κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των δύο υπουργών προκειμένου να αποκατασταθεί ο διάλογος στη βάση του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας όπως άλλωστε αρμόζει σε χώρες που είναι σύμμαχες στο ΝΑΤΟ.

Καταλυτικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι χθες, στη συνάντηση που είχε με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Γιενς Στόλτενμπεργκ, παραδέχτηκε ότι είναι αδιανόητο να διατυπώνονται αμφισβητήσεις κυριαρχίας από ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ σε άλλο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ.

Tη «συνεχιζόμενη αμυντική συνεργασία και τη σημασία της περιφερειακής σταθερότητας» συζήτησαν ο Υπουργός ‘Αμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος με ο Αμερικανός ομόλογός του, Λόιντ Όστιν, σύμφωνα με τουίτ του δεύτερου.

I met today with Greek Minister of Defense Nikos Panagiotopoulos to discuss ongoing defense cooperation and the importance of regional stability. pic.twitter.com/0JNSd4dSSm

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 13, 2022