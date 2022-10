Παύλος Μαρινάκης: Από την πρώτη στιγμή είχε αποφασιστεί η οριστική διαγραφή του 53χρονου από τη Νέα Δημοκρατία Η αναστολή που είχε ανακοινωθεί έχει τις ίδιες έννομες συνέπειες με την διαγραφή εξήγησε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Διευκρινίσεις για τις κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με τον 53χρονο Ηλία Μίχο, τον κατηγορούμενο για τον βιασμό της 12χρονης στον Κολωνό, έδωσε το πρωί της Παρασκευής ο γραμματέας του κόμματος, Παύλος Μαρινάκης. Όπως τόνισε ο κ. Μαρινάκης από τη στιγμή της δημοσιοποίησης των στοιχείων του Μίχου, ελήφθη απόφαση οριστικής διαγραφής του από τη Νέα Δημοκρατία. Εξήγησε, δε, ότι από την πρώτη στιγμή είχε τεθεί σε αναστολή η κομματική ιδιότητα του 53χρονου κατηγορούμενου, κάτι που έχει τις ίδιες έννομες συνέπειες με την διαγραφή. Στον 53χρονο είχε αναφερθεί, ερωτηθείς σχετικά πριν από μερικά 24ωρα, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος αφενός είχε απαντήσει ότι είχε ανασταλεί η κομματική ιδιότητα του κατηγορούμενου και αφετέρου είχε τονίσει ότι «οποιαδήποτε προσπάθεια επικοινωνιακής ή πολύ περισσότερο πολιτικής εκμετάλλευσης στοχοποιώντας πολιτικά ή δημόσια πρόσωπα που είχαν φωτογραφηθεί αγνοώντας το ποιόν του είναι αδιανόητη, δεν μπορεί να γίνει εργαλειοποίηση της υπόθεσης αυτής, πρέπει να στοχεύσουμε στη στήριξη του θύματος». Ειδήσεις σήμερα: Champions League: Το γρηγορότερο χατ-τρικ στα χρονικά της διοργάνωσης και τα 34 γκολ της βραδιάς – Δείτε βίντεο Ελληνοτουρκικά: Το ΚΥΣΕΑ σήμανε αποδραματοποίηση – Οι εκτιμήσεις Μαξίμου και επιτελείων Καιρός: «Αγριεύει» από το βράδυ – Αυξημένος ο κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα BEST OF NETWORK 13.10.2022, 10:07 13.10.2022, 09:48 12.10.2022, 08:15 13.10.2022, 09:17 13.10.2022, 09:16 12.10.2022, 11:30

