Πρώτο θέμα στα τουρκικά ΜΜΕ οι βολές ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης για την απόσυρση των τροπολογιών Μενέντεζ

Οι βολές που δέχτηκε η κυβέρνηση Μητσοτάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την απόρριψη των τροπολογιών Μενέντεζ από την Γερουσία των ΗΠΑ για την πώληση των F-16 στην Τουρκία, προβάλλονται με πηχυαίους τίτλους στα τουρκικά ΜΜΕ, όταν -ειδικά στην περίπτωση αυτή- το εσωτερικό μέτωπο θα έπρεπε να ήταν ενιαίο και αρραγές. «Η απόφαση των ΗΠΑ για τα F-16 μπέρδεψε την Ελλάδα! Ο Τσίπρας κατηγόρησε τον Μητσοτάκη για σοβαρή ήττα» σχολιάζει δημοσίευμα της εφημερίδας Sabah. «Το πράσινο φως των ΗΠΑ για το F-16 στην Τουρκία αναστάτωσε την Ελλάδα! Ο Τσίπρας επιτέθηκε στον Μητσοτάκη με σκληρά λόγια» είναι ο τίτλος δημοσιεύματος του δικτύου TR Haber. «Η απόφαση των ΗΠΑ για την πώληση F-16 στην Τουρκία «βραχυκύκλωσε» την Ελλάδα. Ο πρώην πρωθυπουργός Τσίπρας επιτέθηκε κατά του Μητσοτάκη, λέγοντας πως : ’’Η απόφαση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τα τουρκικά F-16 αποτελεί σοβαρή ήττα για το δόγμα Μητσοτάκη’’» σχολιάζει η ενημερωτική πύλη haber3.com. «Η απόφαση των ΗΠΑ για τα F-16 και την Τουρκία μπέρδεψε την Ελλάδα… Συγκρούστηκαν Μητσοτάκης και Τσίπρας» γράφει το haberler.com. «Η απόφαση των ΗΠΑ για τα F-16 προκάλεσε χαμό στην Ελλάδα! Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Τσίπρας κατηγόρησε τον Μητσοτάκη : Σοβαρή ήττα» γράφει το δίκτυο TGRT Haber. «Ταράχθηκαν οι γείτονες μετά την απόφαση των ΗΠΑ για F-16… Ο Τσίπρας κατήγγειλε τον Μητσοτάκη» σχολιάζει η εφημερίδα Aksam. Στην Τουρκία επικράτησε πανηγυρικό κλίμα, αν και η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν διαφαίνεται προς το παρόν πρόθεση των ΗΠΑ να πουλήσουν νέα αεροσκάφη στην Τουρκία. Την ίδια ώρα ο γερουσιαστής και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας Μπομπ Μενέντεζ, προειδοποίησε με άσκηση βέτο εάν η Τουρκία δεν σταματήσει την επιθετική εκστρατεία στην περιοχή, μεταξύ αυτών και την αμφισβήτηση της κυριαρχίας της Ελλάδας στα νησιά της. Με ανάρτησή του επίσης, ο εκτελεστικός Διευθυντής του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας Έντι Ζεμενίδης, απάντησε στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, που μίλησε για «ήττα Μητσοτάκη και επιβράβευση της Τουρκίας» με την απόφαση της Γερουσίας για τα F-16, κατηγορώντας το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πως επιδιώκει να παραπλανήσει «ένα μέρος του ελληνικού κοινού που δεν είναι εξοικειωμένο με τις αποχρώσεις της αμερικανικής νομοθετικής διαδικασίας». Μάλιστα χρησιμοποιεί μια φράση που χαρακτηρίζει την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ (Politics stops at water’s edge), θέλοντας να καταδείξει πως οι πολιτικοί πρέπει να παραμερίζουν τις διαφορές τους και να είναι ενωμένοι σε εθνικά ζητήματα, κάτι που φαίνεται πως δεν ισχύει στην Ελλάδα. Ειδήσεις σήμερα: Η 12χρονη από τον Κολωνό αναγνώρισε 10 βιαστές από φωτογραφίες ταυτότητας Πάρις Χίλτον: «Με “κρατούσαν κάτω” και με κακοποιούσαν σεξουαλικά στο σχολείο της Γιούτα» Ξεκινά το μεγάλο «παζάρι» σούπερ μάρκετ – βιομηχάνων για το «καλάθι του νοικοκυριού»

