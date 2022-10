Σοϊλού: Θα σχεδιάσουμε την νέα τάξη πραγμάτων και η Δύση θα φάει την σκόνη μας Όπως σχολιάζει ο αυτοεξόριστος Τούρκος δημοσιογράφος Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, πρόκειται για μία ακόμη από τις ακραίες αφηγήσεις Τούρκων αξιωματούχων, με τις οποίες «δηλητηριάζεται» καθημερινά η τουρκική κοινωνία Παναγιώτης Σαββίδης 13.10.2022, 09:54 «Νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων», με ηγέτη τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν φαντάζεται ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, απειλώντας την Δύση πως: «θα φάει την σκόνη της Τουρκίας». Στη διάρκεια ομιλίας του σε ψηφοφόρους του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, ο Σοϊλου -ιδιαίτερα εκστασιασμένος- ακούγεται να λέει, πως με τη βοήθεια του… Αλλάχ η Τουρκία θα σχεδιάσει τη νέα τάξη πραγμάτων στον κόσμο. «Ο Αλλάχ θα μας το παραχωρήσει. Θα σχεδιάσουμε την νέα τάξη πραγμάτων. Αρπάξαμε την ευκαιρία. Η συμμαχία μας είναι συμμαχία του δρόμου του Αλλάχ. Μετά το 2023 θα κινηθούμε τόσο γρήγορα που η Δύση θα πρέπει να φάει την σκόνη μας» είπε, ρωτώντας τους παρευρισκόμενους εάν είναι έτοιμοι -ως Τούρκοι- να δώσουν ένα «μάθημα» σε ΗΠΑ και Ευρώπη. «Είστε έτοιμοι να δώσετε ένα μάθημα σε αυτούς τους δυτικούς πρέσβεις στην Τουρκία, στην σκευωρό ΗΠΑ και στην Ευρώπη ένα μάθημα ; Είστε έτοιμοι να κάνετε τον 21ο αιώνα, αιώνα της Τουρκίας ;» κατέληξε. #Turkey’s top security official claims #Erdogan gov’t will design the new world order with the help from God, and the Western powers will have to eat dust behind almighty Turkey. Day in/day out, unfortunately this is the poisonous narrative Turkish people hear from their rulers. pic.twitter.com/LN0VytQh3p — Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) October 12, 2022 Όπως σχολιάζει ο αυτοεξόριστος -στη Σουηδία- Τούρκος δημοσιογράφος Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, πρόκειται για μία ακόμη από τις ακραίες αφηγήσεις Τούρκων αξιωματούχων, με τις οποίες «δηλητηριάζεται» καθημερινά η τουρκική κοινωνία με ιστορίες συνωμοσίας, κινδυνολογίας και δημιουργίας εσωτερικών και εξωτερικών εχθρών. Ειδήσεις σήμερα: Champions League: Το γρηγορότερο χατ-τρικ στα χρονικά της διοργάνωσης και τα 34 γκολ της βραδιάς – Δείτε βίντεο Ελληνοτουρκικά: Το ΚΥΣΕΑ σήμανε αποδραματοποίηση – Οι εκτιμήσεις Μαξίμου και επιτελείων Βιασμός 12χρονης: Συνελήφθη και ο πατέρας του κοριτσιού για ναρκωτικά Παναγιώτης Σαββίδης 13.10.2022, 09:54 BEST OF NETWORK 13.10.2022, 09:00 13.10.2022, 09:48 12.10.2022, 08:15 13.10.2022, 09:17 13.10.2022, 09:16 12.10.2022, 11:30

