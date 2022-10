Συνάντηση Παναγιωτόπουλου – Ακάρ αυτή την ώρα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ Είναι το πρώτο τετ-α-τετ μετά από το σύντομο που είχαν οι δύο άνδρες τον Ιούνιο Συνάντηση με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας έχει αυτή την ώρα ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο περιθώριο της Συνόδου υπουργών του ΝΑΤΟ. Χθες, ο κ. Παναγιώτοπουλος είχε μια εικοσάλεπτη συνάντηση με τον γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, στον οποίο εξέθεσε και πάλι την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Και παρά το γεγονός ότι έγινε μια αναλυτική κουβέντα και το ραντεβού υπερέβη την προγραμματισμένη του διάρκεια, ο Νορβηγός πολιτικός δεν υπερέβη την κλασική γραμμή της ουδετερότητας που τον έχει κάνει αρκούντως αντιπαθή στην Αθήνα. Ο Νίκος Παναγιώτοπουλος θα δει, πάντως, τον Αμερικανό ομόλογό του Λόιντ έστιν, αλλά και τους ομολόγους του από Γερμανία Κριστίνε Λάμπρεχτ και Γαλλία Σεμπαστιάν Λεκορνύ. Το ΚΥΣΕΑ σήμανε… αποδραματοποίηση για ελληνοτουρκικάΗ αναφορά για την τουρκική προκλητικότητα στην τελική ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, χθες το μεσημέρι, στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν μάλλον τετριμμένη. «Συζητήθηκε η συνεχιζόμενη προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας στην περιοχή μας και την νοτιοανατολική Μεσόγειο. Συμπεριφορά που αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Στην πραγματικότητα, πάντως, η τουρκική προκλητικότητα συζητήθηκε ελάχιστα μέσα στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ. Ο πρωθυπουργός, άλλωστε, έχει καθημερινή, αναλυτική ενημέρωση από τους υπουργούς και τους αρχηγούς των επιτελείων, ενώ ο Νίκος Δένδιας είχε βρεθεί προχθές το απόγευμα στο υπουργείο Άμυνας και ενημέρωσε για τα τουρκολιβυκά και την επίσκεψή του στην Αίγυπτο τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.Κάπως έτσι, το μήνυμα που εκπέμπεται από το κυβερνητικό επιτελείο, μετά την αξιολόγηση της κατάστασης, είναι αυτό της… αποδραματοποίησης.Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγρήγορση, ετοιμότητα και αποφασιστικότητα για όλα τα σενάρια, όταν και όπου χρειαστεί. Αλλά, όπως το έθετε συμμετέχων του ΚΥΣΕΑ στο thetimes|-.gr, η εικόνα στο πεδίο δεν είναι σε καμία περίπτωση ανάλογη των τουρκικών ρητορικών απειλών που συνεχίζονται. Παράλληλα, κανείς δεν φαίνεται να «αγοράζει» ιδιαίτερα την τουρκική προπαγάνδα για τα νησιά, όσο και αν οι Τούρκοι επιδιώκουν να της προσδώσουν θεσμικό περίβλημα δι’ επιστολών στον ΟΗΕ, ούτε τις κινήσεις της Τουρκίας στο πεδίο της Λιβύης, οι οποίες έχουν καταδικαστεί από το διεθνές σύστημα. Την ίδια ώρα, βεβαίως, ερχόταν και η σαφής καταδίκη από μέρους της Ε.Ε. για τη μη ανταπόκριση της Τουρκίας στις συμβατικές υποχρεώσεις της για να προχωρήσει η ενταξιακή διαδικασία στην Ε.Ε., όσο και αν ο Ερντογάν τις προηγούμενες μέρες στη Σύνοδο της Πράγας θέλησε να εμφανιστεί παραπονούμενος ότι τάχα οι Ευρωπαίοι κωλυσιεργούν και φρενάρουν την πορεία της γείτονος, αλλά και την απελευθέρωση του καθεστώτος της βίζας για τους Τούρκους πολίτες. Ειδήσεις σήμερα: Προθεσμία πήρε η μητέρα της 12χρονης – Υπάρχουν άλλες δύο καταγγελίες για τον Μίχο, λέει ο Λύτρας Άμεση ανάλυση Bild: Ποιοι καραδοκούν στο Κρεμλίνο αν ο Βλαντιμίρ Πούτιν χάσει την εξουσία Δάγκωσε ελεγκτή του ΟΑΣΘ, τον κλώτσησε στο κεφάλι και πήγε να «αποδράσει» από το παράθυρο του λεωφορείου BEST OF NETWORK 13.10.2022, 14:00 13.10.2022, 13:04 13.10.2022, 10:54 13.10.2022, 09:17 13.10.2022, 09:16 13.10.2022, 16:00

