Συνάντηση Παναγιωτόπουλου – Ακάρ στις Βρυξέλλες

Συνάντηση με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας είχε νωρίτερα το απόγευμα ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο περιθώριο της Συνόδου υπουργών του ΝΑΤΟ, στις Βρυξέλλες. Η συνάντησή τους κράτησε περίπου σαράντα λεπτά και ήταν η πρώτη μετά την κλιμάκωση των ρητορικών απειλών της Άγκυρας προς την Ελλάδα.

Tη «συνεχιζόμενη αμυντική συνεργασία και τη σημασία της περιφερειακής σταθερότητας» συζήτησαν ο Υπουργός ‘Αμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος με ο Αμερικανός ομόλογός του, Λόιντ Όστιν, σύμφωνα με τουίτ του δεύτερου.

I met today with Greek Minister of Defense Nikos Panagiotopoulos to discuss ongoing defense cooperation and the importance of regional stability. pic.twitter.com/0JNSd4dSSm

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 13, 2022