Συνάντηση Παναγιωτόπουλου – Όστιν: Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην περιφερειακή σταθερότητα, λέει ο Αμερικανός υπουργός Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ σε ανάρτησή του υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ και στη συνεχιζόμενη αμυντική συνεργασία των δύο χωρών Tη «συνεχιζόμενη αμυντική συνεργασία και τη σημασία της περιφερειακής σταθερότητας» συζήτησαν ο Υπουργός 'Αμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος με ο Αμερικανός ομόλογός του, Λόιντ Όστιν, σύμφωνα με τουίτ του δεύτερου. Ειδικότερα, ο κ. Λόιντ σημείωσε: «Συναντήθηκα σήμερα με τον Έλληνα υπουργό 'Αμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο για να συζητήσουμε τη συνεχιζόμενη αμυντική συνεργασία και τη σημασία της περιφερειακής σταθερότητας» I met today with Greek Minister of Defense Nikos Panagiotopoulos to discuss ongoing defense cooperation and the importance of regional stability. pic.twitter.com/0JNSd4dSSm — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 13, 2022

