Τουρκικές προκλήσεις – Εμπρηστικός Οκτάι: Nα απαλλαγεί η Ελλάδα από τη στρατηγική τύφλωση – Μαξιμαλιστικές οι θέσεις της Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος με θράσος μίλησε για μαξιμαλιστικές θέσεις της Ελλάδας σε ό,τι αφορά στη θαλάσσια δικαιοδοσία Πιστός στη ρητορική των προκλήσεων, ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Φουάτ Οκτάι, μετά τις αιχμές κατά των ΗΠΑ για το θέμα της πλήρους άρσης στο εμπάργκο πώλησης όπλων στην Κύπρο, τα βάζει με την Ελλάδα, προβαίνοντας σε εμπρηστικούς ισχυρισμούς. «Δεν θα επιτρέψουμε να αγνοηθεί η χώρα μας, που έχει βαρύτητα για τις κάθε είδους εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο, όσον αφορά τους φυσικούς πόρους» υποστήριξε ειδικότερα. «Η Ελλάδα πρέπει να απαλλαγεί από τη στρατηγική τύφλωση το συντομότερο δυνατό. Η μάσκα της διπλωματίας που τους παρουσιάζει συνεχώς ως θύματα δεν εξυπηρετεί την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, δεν το κάνει, δεν μπορεί να το κάνει» πρόσθεσε. Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος με θράσος μίλησε, ακόμη, για… μαξιμαλιστικές θέσεις της Ελλάδας σε ό,τι αφορά τη θαλάσσια δικαιοδοσία και υποστήριξε πως όπως κάνει με όλους, προσπάθησε να σφετεριστεί και τα δικαιώματα της Λιβύης στην ΑΟΖ, που είναι καθορισμένα, και η σημερινή κυβέρνηση της Λιβύης υπογράφοντας το μνημόνιο με την Τουρκία «χάλασε το παιχνίδι της Ελλάδας». Σε προκλήτικο τόνο ισχυρίστηκε ακόμη: «Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την επικράτηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο, τον καθορισμό των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στην περιοχή σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, την αρχή της ισότητας και τη δίκαιη κατανομή των πόρων στην περιοχή». «Τα ίσα δικαιώματα στην Κύπρο έχουν παραβιαστεί και δεν μπορεί να συζητηθεί συνεργασία μέχρι να επιλυθεί αυτό το ζήτημα» υποστήριξε, δε, Οκτάι. Όπως μεταδίδει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Τούρκος αντιπρόεδρος απηύθυνε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα στο «Διεθνές συμπόσιο για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τη συνεργασία στη Μεσόγειο», που ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί αύριο στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Κοινωνικών Επιστημών της Άγκυρας (ASBU), στην κατεχόμενη Κύπρο. Ο Οκτάι είπε ότι δεν θα επιτρέψουν τον σφετερισμό των δικαιωμάτων του τουρκοκυπριακού «λαού» και θα στηρίξουν το αίτημά του για δίκαιη κατανομή του φυσικού πλούτου, προσθέτοντας ότι το τουρκο-λυβικό μνημόνιο είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα μείνουν, ανέφερε, σιωπηλοί ούτε στο τραπέζι, ούτε επί του πεδίου απέναντι στους εξοπλισμούς Ελλάδας και Ελληνοκυπρίων, λέγοντας πως οι ΗΠΑ και οι άλλες χώρες «δεν πρέπει να παίζουν το παιχνίδι του δίδυμου Ελλήνων – Ε/κ». Για το τουρκολιβυκό σύμφωνο Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, απευθυνόμενος σε όσους «παίζουν με την αδιαλλαξία στην περιοχή», ο Φουάτ Οκτάι είπε ότι «Τουρκία και τδβκ δεν θα αφεθούν απ’ έξω». Η προστασία, συνέχισε, των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του «τ/κ λαού», ο τερματισμός των εξοπλισμών και η αναγνώριση της συμφωνίας με την Λιβύη είναι σημαντικά για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή. «Δίδεται προτεραιότητα στη σταθερότητα στην ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο. Αγωνιζόμαστε για μια δίκαιη, ρεαλιστική και βιώσιμη λύση. Μια σημαντική διάσταση αυτού, είναι η συνεργασία Τουρκίας – Λιβύης», είπε. Η ειρήνη και η σταθερότητα της Λιβύης έχει μεγάλη σημασία για τη λεκάνη της Μεσογείου και την αφρικανική ήπειρο, καθώς και για τις γειτονικές χώρες, πρόσθεσε. Η Λιβύη είναι, όπως είπε, ήδη ένας σημαντικός παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, ενώ η παραγωγή φυσικού αερίου είναι πιο περιορισμένη. Η τρέχουσα παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου γίνεται κυρίως στην ξηρά, ανέφερε και πρόσθεσε ότι «το Μνημόνιο Συνεννόησης περιγράφει τη συνεργασία μας σε αυτόν τον τομέα. Με το Μνημόνιο Συνεννόησης, επιθυμούμε να αναπτύξουμε συγκεκριμένα έργα από κοινού με τη Λιβύη. Σε αυτό το σημείο, οι αντιρρήσεις της Ελλάδας και άλλων πλευρών δεν έχουν καμία αξία για εμάς. Η συμφωνία έγινε με τη νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης, αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ». Ο Οκτάι είπε ότι στηρίζουν σθεναρά την πρόταση του ψευδοκράτους για «δίκαιο διαμοιρασμό των υδρογονανθράκων», που βρίσκονται γύρω από το νησί και ισχυρίστηκε ότι με τις γεωτρήσεις η ε/κ πλευρά έχει σφετεριστεί τα δικαιώματα των Τ/κ. «Δεν μπορούμε να μιλάμε για ασφάλεια, σταθερότητα και συνεργασία στην ανατολική Μεσόγειο μέχρι να επιλυθεί αυτό το ζήτημα», δήλωσε. Απευθυνόμενος «σε όσους συμβάλλουν στο να συνεχίζεται το αδιέξοδο και η μη λύση στη Μεσόγειο», είπε ότι οι ενέργειες για να μείνουν εκτός η Τουρκία και το ψευδοκράτος, είναι καταδικασμένες να αποτύχουν. «Αυτό το είδαμε τελευταία φορά με τον αγωγό East Med», ανέφερε και πρόσθεσε ότι η ασφάλεια της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής και της Ευρώπης είναι δυνατή με τη σταθερότητα στη Μεσόγειο. Ειδικά στην ανατολική Μεσόγειο, συνέχισε, η ειρήνη και η σταθερότητα μπορούν να επέλθουν με την ουδέτερή προσέγγιση στη διασφάλιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων της Τουρκίας και του ψευδοκράτους, τη διατήρηση του μη στρατιωτικού καθεστώτος για τα νησιά (της Ελλάδας) και τη συνεργασία Τουρκίας- Λιβύης. «Δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι στις απόπειρες εκβιασμού και σφετερισμού που γίνονται με τις γεωτρήσεις σε αυτή την περιοχή. Θα προστατεύσουμε τα νόμιμα δικαιώματα τόσο της χώρας μας όσο και των φίλων μας μέχρι τέλους», είπε. Οι προκλήσεις Τατάρ Μιλώντας δια ζώσης στο ίδιο συμπόσιο ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι το «ψευδοκράτος πρέπει να πάρει τη θέση που του αρμόζει» σε έναν κόσμο που αλλάζει. Με τη στήριξη της Τουρκίας, συνέχισε, έδωσαν αγώνα για να έχουν ένα «ανεξάρτητο κράτος», το οποίο σήμερα έχει σημαντικό ρόλο και στη Γαλάζια Πατρίδα και στον εναέριο χώρο, όπως είπε. Ως αποτέλεσμα των ενεργών πρωτοβουλιών της Τουρκίας στην περιοχή, το τουρκικό έθνος κατέχει ισχυρή θέση σε αυτή την περιοχή σε κάθε τομέα, είπε προσθέτοντας ότι το μνημόνιο Τουρκίας – Λιβύης αύξησε τη δύναμη της Τουρκίας. Επανέλαβε την θέση του ότι δεν πρόκειται να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ομοσπονδία και θα συνεχίσουν την νέα τους πολιτική στο Κυπριακό, από κοινού με την Τουρκία. Δεν πρόκειται, ανέφερε, να γίνει βήμα πίσω μετά την έκκληση για αναγνώριση του ψευδοκράτους. Κάλεσε δε και την τ/κ αντιπολίτευση να «γίνουμε μια φωνή πίσω από την έκκληση για αναγνώριση». Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ανέφερε επίσης ότι «δεν θ’ αφήσουμε άδειο το πεδίο» όσον αφορά τα δικαιώματά στους φυσικούς πόρους στην περιοχή κι επανέλαβε ότι η πρότασή τους για συνεργασία στο θέμα των υδρογονανθράκων, είναι ακόμη στο τραπέζι. Μίλησε για συνεργασία «δύο κρατών» που μπορεί να διευρυνθεί σε πολλούς τομείς. Υποστήριξε ακόμη ότι πρέπει να αρθούν τα “εμπάργκο” κι έφερε ως παράδειγμα την κάθοδο της Φενέρμπαχτσε στην Κύπρο, η οποία – είπε – δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το παράνομο αεροδρόμιο στην κατεχόμενη Τύμπου. Το ψευδοκράτος, είπε ο κ. Τατάρ, είναι μέρος του τουρκικού κόσμου και θα πάρουν το καθεστώς του παρατηρητή (στον οργανισμό Τουρκικών Κρατών). Ειδήσεις σήμερα: Σαράντα λεπτά διήρκεσε το τετ α τετ Παναγιωτόπουλου και Ακάρ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ Προθεσμία πήρε η μητέρα της 12χρονης – Υπάρχουν άλλες δύο καταγγελίες για τον Μίχο, λέει ο Λύτρας Άμεση ανάλυση Bild: Ποιοι καραδοκούν στο Κρεμλίνο αν ο Βλαντιμίρ Πούτιν χάσει την εξουσία BEST OF NETWORK 13.10.2022, 19:18 13.10.2022, 13:19 13.10.2022, 10:54 13.10.2022, 20:34 13.10.2022, 20:37 13.10.2022, 16:00

