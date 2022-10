Ericsson: Οι δύο μεγάλες εξαγορές και οι ευκαιρίες του 5G στην Ελλάδα

Ευκαιρίες σημαντικής ανάπτυξης και στην Ελλάδα βλέπουν τα στελέχη της Ericsson με φόντο την αγορά που «χτίζεται» γύρω από το 5G. Το γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται ακόμα «πίσω» σε υπηρεσίες οι οποίες βασίζονται στις υπερταχύτητες και τις δυνατότητες του νέου δικτύου και ταυτόχρονα παραμένει μικρός συγκριτικά ο αριθμός των συνδρομητών που έχουν στραφεί στην χρήση του, παρέχει τα ανάλογα περιθώρια αύξησης τους, είτε πρόκειται για καταναλωτές, είτε και για επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων.

Σε αυτές τις προοπτικές αναφέρθηκε ο Chairman & Managing Director της Ericsson Hellas Γιώργος Παππάς, σε συνάντηση με εκπροσώπους του τύπου στο πλαίσιο της εκδηλωσης Ericsson Imagine Live 2022, παρόντος του Riccardo Mascolo, Head of Strategy- Ericsson South East Mediterranean, ο οποίος έδωσε τα στοιχεία διεθνούς έρευνας καταναλωτών «5G The Next Wave» –συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν την Ελλάδα- που εκπόνησε η σουηδική εισηγμένη στο Nasdaq της Στοκχόλμης και στο Nasdaq της Νέας Υόρκης.

«Δεν τελειώσαμε, τώρα ξεκινάμε. Με το 5G είμαστε ακόμα στην αρχή. Αισθανόμαστε πολύ αισιόδοξοι για το μέλλον. Πάμε πολύ καλά στην Ελλάδα», τόνισε από την πλευρά του ο κ.Παππάς.

Η είδηση από τα χείλη του ήταν ότι δημιουργήθηκαν δυο νέα business units από την Ericsson, μετά από τις αντίστοιχες πολύ μεγάλες -όπως τις χαρακτήρισε- εξαγορές των αμερικανικών εταιρειών Cradlepoint και Vonage, από το καλοκαίρι του 2022 συστάθηκε και λειτουργεί ένας νέος οργανισμός και μάλιστα για πρώτη φορά οι άνθρωποι των συγκεκριμένων επισκέφθηκαν την Ελλάδα.

Σε βάθος 3ετίας εξαγοράσθηκε πρώτα η Cradlepoint, το 2020 έναντι ποσού 1,1 δισ. δολ. και φέτος ολοκληρώθηκε αυτή της Vonage, η μεγαλύτερη στην ιστορία της Ericsson, κορυφαίου προμηθευτή συστημάτων τεχνολογίας/εξοπλισμού για 5G και γενικά για την κινητή τηλεφωνία, με ποσό 6,2 δισ. δολ.

Η μεν δραστηριοποιείται στις ασύρματες λύσεις για το enterprise στην κινητή, η δε ειδικεύεται στις επικοινωνίες μέσω cloud…

Επεκτείνοντας την γκάμα της η Ericsson, θεωρεί ότι «ο ψηφιακός μετασχηματισμός αναπτύσσεται όλο και περισσότερο σε μια παγκόσμια μηχανή βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης», με «όπλο» την «απεριόριστη συνδεσιμότητα».

«Εφαρμόζουμε τη νέα μας στρατηγική για το brand μας.

Με τις τεχνολογίες μας στην περιοχή του 5G, ως πλατφόρμα συνδεσιμότητας στην κινητή τηλεφωνία, μπορούμε πραγματικά να κάνουμε το απίθανο, πιθανό.

Τα μηνύματα που περνάμε σαν Ericsson σε όλο τον κλάδο -και γενικότερα- είναι ότι αυτές οι πολύ σημαντικές τεχνολογίες, όπως το ΑΙ, το extended reality, το cloud computing που και εμείς αναπτύσσουμε για τα προιόντα και για τις λύσεις μας, θα ήταν ένα… μηδενικό αν δεν υπήρχε το 5G.

Όταν ακούτε για το metaverse και για άλλα, δεν μπορούν να υλοποιηθούν αν δεν υπάρχει η συνδεσιμότητα…», σχολίασε ο επικεφαλής της Ericsson Hellas και πρόσθεσε:

«Η συνδεσιμότητα και στην συγκεκριμένη περίοδο το 5G για την κινητή τηλεφωνία είναι βασικός παράγοντας για τον ψηφιακό κόσμο. Η ψηφιακή κοινωνία, η ψηφιακή οικονομία, η ψηφιακή επιχείρηση έχουν να κάνουν με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Και τα οφέλη είναι πολλά.»

«Ετοιμοι και για το 6G»

«Για περίπου 150 χρόνια η τεχνολογία έχει μεταμορφώσει σχεδόν κάθε τομέα της κοινωνίας. Στην εποχή της υπερσυνδεσιμότητας που ζούμε, μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση μεγάλων παγκόσμιων προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή και η ψηφιακή ένταξη. Η έρευνα της Ericsson δείχνει ότι έως το 2030 οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε όλες τις βιομηχανίες έως και 15%, παρότι στον κλάδο μας (ICT) αναλογεί το 1,4% αυτών.

Η πλατφόρμα 5G που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα είναι ένα θεμελιώδες, πρώτο βήμα που θα βοηθήσει στην οικοδόμηση αυτής της μελλοντικής ψηφιακής κοινωνίας», συνέχισε ο κ. Παππάς και συμπλήρωσε:

«Ξεκινήσαμε πολύ νωρίς τις επενδύσεις και είμασταν έτοιμοι την κατάλληλη εποχή, διότι προβλέψαμε το disruption που ερχόταν.

Κερδίσαμε νέα μερίδια αγοράς στο 5G και διατηρούμε παγκοσμίως μια ηγετική θέση. Η νέα μας στρατηγική θα μας κρατήσει σε αυτήν και τα επόμενα χρόνια, όταν θα έρθει και το 6G.

Πιστεύουμε ότι με τις μαζικές συνδέσεις επιχειρήσεων θα απελευθερώσουμε την δυναμική του 5G και θα προσφέρουμε μια αδιαμφισβήτητη ανάπτυξη στον κλάδο μας. Θα οφεληθούμε και εμείς και οι πελάτες μας, οι πάροχοι (τηλεπικοινωνιών) και όλο το οικοσύστημα…».

O Riccardo Mascolo, δήλωσε: «Η έρευνα καταδεικνύει τη στάση αλλά και τις προσδοκίες των καταναλωτών από την τεχνολογία 5G. Και αυτές οι προσδοκίες του επόμενου κύματος χρηστών 5G είναι διαφοροποιημένες συγκριτικά με τους υπάρχοντες χρήστες. Από την έρευνα γίνεται φανερό πως οι καταναλωτές θεωρούν το 5G αναπόσπαστο μέρος του τρόπου ζωής τους. Έννοιες όπως το metaverse, η κοινωνικοποίηση, η αγορά ψηφιακών αντικειμένων σε διαδραστικές πλατφόρμες 3D εικονικών παιχνιδιών έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους χρήστες της νέας τεχνολογίας 5G».

Τα στοιχεία για την Ελλάδα

Το δείγμα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο και Μάϊο βασίστηκε σε 47.000 ερωτηθέντες 15-69 ετών σε 37 χώρες, εκ των οποίων οι 1.100 στην Ελλάδα με την αναγωγή να γίνεται σε σύνολο 6 εκατ. χρηστών.

Οι προαναφερόμενες αγορές αποτελούνται από 1,7 δισ. καταναλωτές και 430 εκατ. χρήστες 5G, που πιθανό να αυξηθούν σε 510 εκατ. το 2023.

Σύμφωνα με το Ericsson Mobility Report, το 2ο τρίμηνο του 2022, το 5G έφτασε τις 690 εκατομμύρια συνδρομές παγκοσμίως…

Το 60% της κίνησης των δεδομένων, ωστόσο, προκύπτει από τους τεχνολογικούς «κολοσσούς» (Google, Microsoft, Social Media κ.α.), όταν το 2019 το ποσοστό δεν ξεπερνούσε το 43%.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την ελληνική αγορά:

– Στη χώρα μας, το 26% των χρηστών σκοπεύουν να αναβαθμίσουν τις συσκευές τους σε 5G μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Εντούτοις σήμερα η διείσδυση δεν ξεπερνά το 5% (500.000 άτομα στην αναγωγή επί του πληθυσμού) ή το 12% στους early adopters (20% επί του δείγματος), με στόχο ένα 15%.

– Επίσης, στην Ελλάδα, ενώ το 65% έχει πληθυσμιακή κάλυψη 5G, μόνο το 26% των χρηστών 5G συνήθως αντιλαμβάνονται ότι είναι συνδεδεμένοι σε αυτό σε αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

– Tο 5G αυξάνει τη χρήση του cloud gaming, με 3 στους 5 υπάρχοντες χρήστες του 5G στην Ελλάδα να χρησιμοποιούν περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες από ότι οι χρήστες του 4G, εκ των οποίων το 56%, τρεις ή και περισσότερες.

– Tα μοντέλα δημιουργίας εσόδων 5G αναμένεται να εξελιχθούν, με το 92% των εν ενεργεία χρηστών 5G στην Ελλάδα να θεωρούν ότι η τεχνολογία 5G αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των πλάνων ευρυζωνικότητας για τα κινητά τηλέφωνα.

– Τέλος, κατά την έρευνα, η υιοθέτηση της τεχνολογίας 5G ανοίγει τον δρόμο για το metaverse, με το 37% των χρηστών 4G στην Ελλάδα να ισχυρίζονται ότι θα ξεκινήσουν ή θα αυξήσουν τη χρήση εφαρμογών AR στον πραγματικό κόσμο μόλις εγγραφούν στο 5G.

8,5 δισ. συνδέσεις κινητής

Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι οι συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως είναι περίπου 8,5 δισ. σήμερα και υπολογίζεται ότι το 2027 θα φθάσουν τα 9 δισ.

«Είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος την ιστορία της ανθρωπότητας. Το 2022 οι συνδέσεις του 5G θα αγγίξουν το 1 δισ. και προβλέπεται να εκτιναχθούν το 2027 στα 4,4 δισ.

«Οι μισές συνδέσεις στον κόσμο θα είναι 5G, πρόκειται για την ταχύτερα αναπτυσσόμενη γενιά κινητής τηλεφωνίας.

Παρόλα αυτά, περίπου 3,7 δισ. συνάνθρωποι μας είτε είναι offline, είτε δεν έχουν πρόσβαση στην κινητή τηλεφωνία, που την θεωρώ βασική ανάγκη», επισήμανε ο πρόεδρος της Ericsson Hellas.

