Αλέξανδρος Νικολαΐδης: Ο πολιτικός κόσμος τον αποχαιρετά Συλλυπητήρια μηνύματα για τον θάνατο του ολυμπιονίκη Θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του ολυμπιονίκη και αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρου Νικολαΐδη, ο οποίος στα 43 του χρόνια νικήθηκε από μια σπάνια μορφή καρκίνου. Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του, ο πολιτικός κόσμος, εκφράζει τη θλίψη του και στέλνει συλληπτήρια στην οικογένεια του μεγάλου μας αθλητή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σε ανακοίνωσή του αναφέρει. «Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης ανέβηκε στον Όλυμπο του αθλητισμού και συμπεριλαμβάνεται στο Πάνθεο του Ολυμπισμού. Ένας άνθρωπος που δεν σταμάτησε ποτέ να μάχεται για τα πιστεύω του, τον άνθρωπο και τη ζωή. Ένας μαχητής με πάθος, που ακόμα και την ύστατη στιγμή συγκλονίζει με το τελευταίο μήνυμα που μας άφησε. Ένα μήνυμα βαθιά ανθρώπινο, που η αλήθεια του δεν αφήνει κανέναν απροβλημάτιστο και ασυγκίνητο. Ένα μήνυμα για τα πραγματικά σπουδαία σε αυτή τη ζωή. Η κληρονομιά που αφήνει στα παιδιά του και όλους μας είναι τεράστια. Συλλυπητήρια στους οικείους του. Αιώνια η μνήμη του». Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης ανέβηκε στον Όλυμπο του αθλητισμού και συμπεριλαμβάνεται στο Πάνθεο του Ολυμπισμού. Ένας άνθρωπος που δεν σταμάτησε ποτέ να μάχεται για τα πιστεύω του, τον άνθρωπο και τη ζωή. pic.twitter.com/t26yADi0xN— Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) October 14, 2022 Ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης σε ανάρτησή του γράφει: «Θέλω να εκφράσω τα βαθύτατα συλλυπητήρια μου στην οικογένεια και τους οικείους του Αλέξανδρου Νικολαΐδη. Το σθένος με το οποίο αντιμετώπισε την ασθένεια του ήταν τεράστιο». Θέλω να εκφράσω τα βαθύτατα συλλυπητήρια μου στην οικογένεια και τους οικείους του @AlexandrosNik . Το σθένος με το οποίο αντιμετώπισε την ασθένεια του ήταν τεράστιο.— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) October 14, 2022 Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος αναφέρει: «Ο Αλέξανδρος έδωσε όλες του τις μάχες με περηφάνια μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Παράδειγμα ανθρωπιάς, ευγένειας και αγώνα. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν πόσο θα μας λείψει κ πόσο τυχεροί ήμασταν που τον γνωρίσαμε. Δύναμη κ κουράγιο στην οικογένεια του». Ο Αλέξανδρος έδωσε όλες του τις μάχες με περηφάνια μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Παράδειγμα ανθρωπιάς, ευγένειας και αγώνα. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν πόσο θα μας λείψει κ πόσο τυχεροί ήμασταν που τον γνωρίσαμε. Δύναμη κ κουράγιο στην οικογένεια του. https://t.co/hggzm9kN1v— Νάσος Ηλιόπουλος (@n_iliopoulos) October 14, 2022 Ειδήσεις σήμερα: Επιδείνωση του καιρού με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν Πρώην βουλευτής της Ονδούρας καταδικάζεται στις ΗΠΑ να εκτίσει 30ετή κάθειρξη για διακίνηση ναρκωτικώνLove Island: Η αποχώρηση της Ιωάννας για τα… μάτια του Κόρκα και η νέα παίκτρια – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 13.10.2022, 19:18 14.10.2022, 08:03 13.10.2022, 10:54 13.10.2022, 20:34 13.10.2022, 20:37 13.10.2022, 15:00

