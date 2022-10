Απειλεί ξανά ο Ερντογάν: «Φοράμε την πανοπλία μας και δεν φοβόμαστε κανέναν… μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ» Την ενόχλησή του για τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ στην Αλεξανδρούπολη και τους εξοπλισμούς στα ελληνικά νησιά, έδειξε ξανά ο Τούρκος πρόεδρος Την ενόχλησή του για την αμερικανική βάση στην Αλεξανδρούπολη και τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, έδειξε για άλλη μια φορά ο Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, κατά την επιστροφή του από το Καζακστάν. Όταν ρωτήθηκε για την Αλεξανδρούπολη και τον «υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ εξοπλισμό στη Λέσβο και σε άλλα νησιά του Αιγαίου», ο Ερντογάν απάντησε: «Τους έχουμε προειδοποιήσει για όλα αυτά. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται σε συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το θέμα αυτό. Μάλιστα, αυτή την περίοδο έγινε και συνάντηση των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ. Ο υπουργός μας είχε επίσης την ευκαιρία να συζητήσει λεπτομερώς αυτά τα θέματα με τους συνομιλητές του σε αυτές τις συναντήσεις. Θα συναντηθούμε με τον Χουλουσί Ακάρ όταν έχουμε το αποτέλεσμα. Φυσικά, βλέπουμε τι έγινε στην Αλεξανδρούπολη ή σε διάφορα νησιά». Και συνέχισε, δείχνοντας τις απειλητικές του διαθέσεις: «Αφού βάλουμε την πανοπλία μας και πάρουμε τα μέτρα μας, δεν φοβηθούμε κανέναν. Έχουμε λάβει τις προφυλάξεις μας, όλα είναι έτοιμα. Επομένως, κάνουμε τα βήματά μας αναλόγως. Ας τα σκεφτούν όλα αυτά». Όταν ρωτήθηκε σχετικά με τα όρια υπομονής της Τουρκίας, ο Ερντογάν είπε: «Αυτό το πράγμα δεν έχει ημερομηνία. Μπορούμε να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ και αυτό θα καταγραφεί στην ιστορία. Αλλά δεν θα δώσουμε εδώ την ημερομηνία. Πού, τι θα συμβεί, πότε θα συζητηθεί; Δεν μπορούμε να απαντήσουμε». Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης: Μπορούμε να στηρίξουμε την κοινωνία με περισσότερα μέτρα – Εκλογές στο τέλος της 4ετίας Δύο 23χρονοι από το Κερατσίνι απήγαγαν και βίασαν 17χρονη στη Λιβαδειά – Την παράτησαν σε χωράφι και έφυγαν Τον Μάιο ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης είχε δώσει συνέντευξη με τη σύζυγό του, Δώρα Τσαμπάζη BEST OF NETWORK 14.10.2022, 12:09 14.10.2022, 11:24 13.10.2022, 12:22 14.10.2022, 09:39 14.10.2022, 09:40 13.10.2022, 15:00

