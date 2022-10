Ελληνοτουρκικά: Συμφωνία Παναγιωτόπουλου και Ακάρ για ανοιχτούς διαύλους και… βλέπουμε Το παρασκήνιο της συνάντησης των δύο υπουργών Γιώργος Ευγενίδης 14.10.2022, 06:28 «Για να δούμε». Με αυτή τη σιβυλλική φράση ανώτερη πηγή του υπουργείου Άμυνας σχολίαζε τα…μελλούμενα, μετά τη χθεσινή συνάντηση του Νίκου Παναγιωτόπουλου με τον Τούρκο ομόλογό του Χουλουσί Ακάρ στις Βρυξέλλες. Σε μια μεγάλη αίθουσα στην έδρα της Συμμαχίας, οι δύο άνδρες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν τετ-α-τετ για περίπου 40 λεπτά, σε αρκετά καλό κλίμα, μιας και οι δύο άνδρες είναι από αυτούς που έχουν την ευχέρεια να συνομιλούν απευθείας. Το ότι ήταν μόνοι σημαίνει ότι συνομίλησαν στα Αγγλικά, με αμφότερους να τα μιλούν εξαιρετικά, καθώς ο κ. Ακάρ έχει διατελέσει διοικητής του Τουρκικού επιτελείου. «Αν η μια πλευρά απειλεί ευθέως την άλλη με τις γνωστες δηλωσεις και τις αναφορές, μεταξύ άλλων, ότι “θα έρθουμε νύχτα”, τότε δεν μπορεί να υπάρξουν πρόοδος και διάλογος», φέρεται να είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος στον συνομιλητή του. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Άμυνας φέρεται να επέμεινε ότι, αν είναι να ξεκινήσουν ξανά τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, να γίνει ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ των δύο υπουργών ή ακόμα και να ανοίξει ξανά ο δρόμος για συνάντηση ηγετών, τότε πρέπει να σταματήσουν προηγουμένως οι απειλές. Μάλιστα, ο Έλληνας υπουργός επέμεινε, βάζοντας μπροστά και το στρατηγικό συμφέρον της Συμμαχίας. “Να εργαστούμε οι δυο μας για να κρατήσουμε ανοιχτό το κανάλι για την αποφόρτιση της έντασης. Όλοι στο ΝΑΤΟ αυτό θέλουν”, φέρεται να είπε στον Τούρκο ομόλογό του. Μάλιστα, ο κ. Ακάρ, ο οποίος αρκετές φορές έχει εξαπολύσει φαρμακερά βέλη εναντίον της χώρας μας, φέρεται να υπογράμμισε ότι υπάρχουν μεν διαφορές, αλλά οι δύο πλευρές πρέπει να μιλάνε. Σε κάποια στιγμή της συνάντησης, άλλωστε, επισημάνθηκε ότι αμφότεροι έχουν το κινητό ο ένας του άλλου, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχουν κανάλια επικοινωνίας προς αποκλιμάκωση της έντασης. Για την ελληνική πλευρά αυτό είναι αναγκαίο προαπαιτούμενο, καθώς δεν είναι μόνο η αποκλιμάκωση στο πεδίο που είναι ευκταία, αλλά αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται και από άμβλυνση της ρητορικής. Σε αυτό το σημείο στέκεται ιδιαίτερα η ελληνική πλευρά, καθώς εκτίμηση της Αθήνας είναι ότι η επανεκκίνηση του ελληνοτουρκικού διαλόγου θα πρέπει να συνοδεύεται και από μείωση της έντασης εν τοις πράγμασι. Άλλωστε, ο κ. Παναγιωτόπουλος φέρεται να επεσήμανε στον Τούρκο ομόλογό του ότι η αύξηση της έντασης τροφοδοτεί τους ακραίους και στις δύο μεριές του Αιγαίου. Κεντρική κυβερνητική πηγή εκτιμούσε στο thetimes|-.gr ότι χθες στις Βρυξέλλες “έγινε ένα πρώτο βήμα”. Στην Αθήνα αναμένουν, πάντως, πράξεις από την Άγκυρα, καθώς και το προηγούμενο διάστημα έγιναν επαφές στην κατεύθυνση της έντασης και, αντιθέτως, η ένταση επανήλθε με ακραίο τρόπο και πρωτόγνωρες απειλές. Αυτό συνέβη και μετά την επαφή του Μαρτίου μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν με θέα τον Βόσπορο, αλλά και μετά το “όρθιο” τετ-α-τετ Παναγιωτόπουλου-Ακάρ στο ΝΑΤΟ τον περασμένο Ιούνιο. Ως ορόσημο, πάντως, φαίνεται πως έχουν λειτουργήσει η Σύνοδος της Πράγας, αλλά και οι αμερικανοτουρκικές επαφές (ραντεβού Σάλιβαν-Καλίν), με την Τουρκία να παίρνει το μήνυμα ότι η τροφοδότηση της έντασης δεν λειτουργεί προς το συμφέρον της. Ειδήσεις σήμερα: Βιασμός 12χρονης: «Είμαι σοκαρισμένη από αυτά που ανακάλυψα» λέει η θεία του κοριτσιού Τέλος στις συνδικαλιστικές άδειες των εκπαιδευτικών βάζει η Κεραμέως Πούτιν και Ερντογάν τα λένε στο Καζακστάν – «Η Τουρκία, η ασφαλέστερη οδός μεταφοράς αερίου στην ΕΕ» Γιώργος Ευγενίδης 14.10.2022, 06:28 BEST OF NETWORK 13.10.2022, 19:18 13.10.2022, 13:19 13.10.2022, 10:54 13.10.2022, 20:34 13.10.2022, 20:37 13.10.2022, 21:52

