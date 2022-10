Επίσκεψη Πλακιωτάκη στη Μυτιλήνη: Να πάψει η Τουρκία να ανέχεται τα κυκλώματα των διακινητών

Στη Λέσβο βρίσκεται σήμερα Παρασκευή, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης συνοδευόμενος από στελέχη του Υπουργείου, τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος και το Γενικό Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστο Κουτουλάκη. Το πρωί ο Υπουργός εγκαινίασε τις νέες εγκαταστάσεις του Λιμενικού Σταθμού Μήθυμνας ενώ νωρίς το απόγευμα επισκέφθηκε τα τα σκάφη του Λιμενικού Σώματος, της FRONTEX και του Πολεμικού Ναυτικού, που επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή και σταθμεύουν στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Αμέσως μετά από αυτήν την επίσκεψη ο κ. Πλακιωτάκης σε δηλώσεις του τόνισε: «Λίγες ημέρες αφ’ ότου τα κυκλώματα των αδίστακτων διακινητών, έστειλαν στο θάνατο συνάνθρωπους μας, είμαστε εδώ για να επαινέσουμε για μια ακόμα φορά τις γυναίκες και τους άνδρες του Λιμενικού Σώματος που επιχειρούν 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο, σώζοντας ανθρώπινες ζωές και προστατεύοντας αποτελεσματικά τα θαλάσσια σύνορα μας. Η Ελλάδα, είναι αποφασισμένη και έτοιμη, αν χρειαστεί, να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Ακριβώς γι’ αυτό η κυβέρνηση μας τα τελευταία τρία χρονιά έχει ενισχύσει με νέα σκάφη και σύγχρονο εξοπλισμό το Λιμενικό Σώμα, έχει αυξήσει κατά 1.500 τις οργανικές θέσεις και προσπαθεί συστηματικά να βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των στελεχών του. Έτσι, με αυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες, το Λιμενικό έχει διευρύνει τη δράση του σε όλα τα μήκη και πλάτη των θαλασσών μας. Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη οφείλει να πιέσει πολύ περισσότερο την Τουρκία, ώστε να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Να πάψει να ανέχεται τα κυκλώματα των διακινητών. Να εμποδίσει τη δράση τους. Να τα εξαρθρώσει. Μόνο έτσι θα σταματήσουν να χάνονται ζωές στη θάλασσα». Στις 6 το απόγευμα ο κ. Πλακιωτάκης θα συμμετέχει σε περιπολία που θα πραγματοποιηθεί με σκάφος του Λιμενικού Σώματος στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Ειδήσεις σήμερα Γιατί η Τουρκία διακινεί fake news για «παρενόχληση» από την Ελλάδα με S-300 Έβρος: «Σφραγίζεται» με φράχτη 215 χιλιομέτρων Χαλκιδική: Οι φίλοι του 15χρονου τον είδαν μπρούμυτα και νόμιζαν ότι κάνει πλάκα

