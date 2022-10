Κυριάκος Μητσοτάκης: Μπορούμε να στηρίξουμε την κοινωνία με περισσότερα μέτρα – Εκλογές στο τέλος της 4ετίας

Με το μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα μπορέσει να στηρίξει με μέτρα την κοινωνία χάρη στην ανάπτυξη, ξεκαθαρίζοντας για άλλη μια φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας έκλεισε τις ομιλίες του στη Βουλή στην «Ώρα του Πρωθυπουργού» ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ερώτηση του Αλέξη Τσίπρα για την ακρίβεια. Δείτε την δευτερολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη Ξεκινώντας την δευτερολογία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε προς τον Αλέξη Τσίπρα ότι θα πρέπει να πει στους λογογράφους του «ότι το αξίζουμε καλύτερα ήταν το βασικό σύνθημα της ΝΔ στις εκλογές του 2019. Εσείς που μιλούσατε για φαντασία στην εξουσία θα έπρεπε να είστε πιο ευρηματικός». Μου έκανε εντύπωση κ. Τσίπρα πως είναι δυνατόν ταυτόχρονα να είμαστε νεοφιλελεύθεροι και παράλληλα να κάνουμε έφοδο στο κράτος με διορισμούς κολλητών και φίλων» πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ειδκά στο θέμά της ΔΕΗ λέγοντας ότι «παραλάβαμε την ΔΕΗ η οποία ήταν στα όρια της χρεοκοπίας με τον ορκωτό λογιστή να αρνείται να υπογράψει τα στοιχεία. Αυτή ήταν η κατάσταση της εταιρείας όταν παραλάβαμε. Κάνατε και μια αναφορά στην τιμή της μετοχής η οποία είναι σημαντική γιατί η αξιοπιστία μιας επιχείρησης κρίνεται πρωτίστως από τους επενδυτές. Μεσοσταθμικά κάτω από 2 ευρώ επι δικών σας ημερών και η αξία σήμερα είναι 4 φορές από την αξία που μας παραδώσατε» «Μιλήσατε για βίαιη απολιγνιτοποίηση. Ρωτήστε τους συμβούλους σας πόση ενέργεια παράγαμε το 2015 από λιγνίτη; 20 τεραβατώρες και το 2019 10 τεραβατώρες. Ή απόφαση γρήγορης απολιγνιτοποίησης ήταν περιβαλλοντικά και οικονομικά ορθή σύμφωνα με όσα γνωρίζαμε το 2019 και 2020 Κανείς τότε δεν μπορούσε να προβλέψει αυτό που συμβαίνει σήμερα» είπε ακόμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κενό στις ΑΠΕ την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Εκτίμησε, επίσης, ότι «η κατάσταση με τις υπερβολικά υψηλές τιμές φυσικού αερίου δεν θα κρατήσει 5 – 10 χρόνια» ερωτώντας τον Αλέξη Τσίπρα «τι ακριβώς κανατε εσείς για τις ΑΠΕ; Το μεγάλο κενό στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ έγινε τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν υπήρχε αυτό το κενό σήμερα θα μπορούσαμε να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη παραγωγή φθηνότερης ενέργειας. Αυτή είναι η δική σας παρακαταθήκη της δήθεν φιλοπεριβαλλοντικής αριστεράς». «Μιλήσατε για την αδιαφορία κυβέρνησης να φορολογήσει υπερκέρδη εταιρειών. Ο μηχανισμός που επιβάλλαμε και λειτουργεί είναι μηχανισμός που δεν επιτρέπει κάν την παραγωγή υπερκερδών γιατί έρχεται και τα παίρνει αμέσως προς το ταμείο μετάβασης. Αυτός ο μηχανισμός υιοθετήθηκε από την ΕΕ. Η Ελλάδα υπήρξε και σε αυτόν τον τομέα πρωταγωνίστρια στην Ευρώπη. Είμαι ικανοποίημένος από το γεγονός ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος είναι σε θέση να παράγει ευρωπαίκές πολιτικές». Επιτυχία ότι συντάσσονται μαζί μας χώρες της ΕΕ για το πλαφόν στο φυσικό αέριο Κάνοντας αναφορά στην ανάγκη πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «από την πρώτη στιγμή ήμασταν υπέρμαχοι επιβολής κάποιπου είδους πλαφόν σε ευρωπαίκό επίπεδο και όταν ξεκινήσαμε την προσπάθεια ήταν λίγοι αυτοί που το πίστευαν. Σήμερα το στηρίζουν περισσότεροι και μπορούμε να εξασφαλίζουμε την στήριξη ευρωπαϊκής επιτροπής για να υιοθετηθεί. Αυτό είναι μια επιτυχία». «Αυτά είναι τα αποτελέσματα της κυβέρνησης και έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε ικανοποιημένοι για τις παρεμβάσεις αλλά δυσαρεστημένοι γιατί σήμερα – δεν υπάρχει ομιλία μου που να μην αναφέρω ότι η χώρα αντιμετωπίζει ακόμα πολλά προβλήματα και οι χαμηλοί μισθοί και πρέπει να κάνουμε άλμα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας για να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αλλά εδώ μιλάμε για πολιτικές και πως μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το στόχο». Η ανάπτυξη μας επιτρέπει να στηρίζουμε με μέτρα την κοινωνία «Δημιουργούμε ανάπτυξη και μπορούμε να στηρίξουμε με περισσότερα μέτρα την κοινωνία. Η Αλλαγή παραγωγικού μοντέλου είναι επιτυχία συνολικά για την χώρα και για τα επόμενα χρόνια. Μιλήσατε απαξιωτικά για τις επενδύσεις που έρχονται στην Ελλάδα. Οι επενδυτές προσβλέπουν σε υπεραξία. Οι επενδύσεις τις θέλουμε γιατί δημιουργούν καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας» πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην αύξηση του κατώτατου μισθού σημειώνοντας ότι «πλέον είναι στον ευρωπαϊκό μέσο όρο» και, όπως είπε, «θα έρθει και άλλη αύξηση του κατώτατου μισθού που είναι απαραίτητη«. «Σήμερα υπάρχει οικονομία που δουλεύει παράγει επενδύσεις γίνονται και επιχειρήσεις ανοίγουν. Ζήτησα στοιχεία από το ΓΕΜΗ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρώτο εξάμηνο 2022 συστάσεις επιχειρήσεων πάνω από 34.000, διαγραφές 9.000. Κάτι κινείται σήμερα στην ελληνική οικονομία προς την σωστή κατεύθυνση. Δεν πανηγυρίζουμε γιατί ξέρουμε τις μεγάλες δυσκολίες. Δεν αρνούμαστε όμως ότι οι παρεμβάσεις που κάνουμε είναι σημαντικές και κινούνται στα πλαίσια δημοσιονομικής πειθαρχίας» είπε ο πρωθυπουργός. Εκλγογές στο τέλος της τετραετίας «Είμαστε κοντά στις εθνικές εκλογές, εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, μιλήσατε συνολικά πάνω από 1 ώρα. Απευθύνεστε στον λαό απαιτώντας να με αντικαταστήσετε, πόσο χρόνο αφιερώσατε για να πείτε τι θα κάνετε; 30 δευτερόλεπτα αφιερώσατε στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Βέβαια όσο περισσότερο μιλάτε τόσο περισσότερο αποδυναμώνονται τα επιχειρήματα σας. Τραγική ανευθυνότητα και πλήρη αδυναμία αντίληψης της πραγματικότητας δείχνει ότι έρχεστε σήμερα και λέτε όσα λέγατε το 2014. Μας είπατε ότι η Ελλάδα είναι παράγοντας αστάθειας γιατί η πολιτική που ακολουθούμε δεν συμβαδίζει με όσα εσείς πιστεύετε. Δεν είναι το έβδομο θαύμα του κόσμου η Ελληνική οικονομία όπως έγραψαν οι Financial Times. Σας διαβεβαιώνω ότι όποιος μιλά καλά για την Ελλάδα δεν παίρνει ναρκωτικά ούτε παίρνει χρήματα από την κυβέρνηση». Πρωτολογία Μητσοτάκη: Πρόσκαιρη η κρίση, δεν θα μας λυγίσει Το μήνυμα ότι η κρίση της ακρίβειας είναι «πρόσκαιρη» και η Ελλάδα «δεν θα λυγίσει από αυτή» έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρωτολογία του στην ερώτηση του Αλέξη Τσίπρα για την ακρίβεια στην «Ώρα του Πρωθυπουργού». Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι τα μέτρα στήριξης μόνο για το 2022 θα φτάσουν τα 13 δισ. ευρώ, διεμήνυσε ότι η πολιτική των επιδοτήσεων, της μείωσης φορολογίας και της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος θα συνεχιστεί και το 2023 ενώ άφησε ανοιχτό παράθυρο για παρέμβαση και στην τιμή του ντίζελ κίνησης. Παράλληλα επέκρινε τον Αλέξη Τσίπρα για το γεγονός ότι πουθενά στην ερώτησή του δεν υπήρχε η αναφορά στην εισβολή της Ρωσίας ως γεννεσιουργό αιτία της κρίσης τονίζοντας ότι με τα μέτρα 25 δισ. που εξήγγειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη φετινή ΔΕΘ η χώρα θα χρεοκοπούσε μέσα σε έναν μήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε, επίσης, στον θάνατο του Αλέξανδρου Νικολαΐδη για τον οποίο είπε ότι «ήταν ένας πρωταθλητής της ζωής ακόμα και με τα λόγια που μας αποχαιρέτησε» Η πρωτολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη Βλέπουμε διαφορετικά από τον ΣΥΡΙΖΑ τις αιτίες και τις απαντήσεις στην ακρίβεια Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την ομιλία του με αναφορά στον θάνατο του Αλέξανδρου Νικολαΐδη λέγοντας ότι «είναι μια στενάχωρη ημέρα η σημερινή. Να καταθέσω την θλίψη μου, πιστεύω εκφράζω την οδύνη όλη μας, για την τόσο σκληρή απώλεια του Αλέξανδρου Νικολαϊδη. Ήταν πρωταθλητής της ζωής της έδωσε νόημα ακόμα και με τα λόγια που μας άφυσε φεύγοντας από αυτή. Ευγενικός πολιτικός αντίπαλος. Τα θερμά μου συλληπητήρια στους δικούς του ανθρώπους και στην παράταξη που υπηρέτησε με συνέπεια». Ερχόμενος στο θέμα της ακρίβειας ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «δέχθηκα πρόθυμα σήμερα να απαντήσω στην ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για 2 λόγους: – Το θέμα της είναι η ακρίβεια. Μια απειλή που πολιορκεί όλες τις χώρες και τον τόπο μας. Εχετε δίκιο να λέτε ότι είναι το θέμα που απασχολεί ολους τους πολίτες – Για να μου δοθεί μια ευκαιρία όχι τόσο ενώπιον του προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά ενώπιον του ελληνικού λαού να ξεκαθαρίσω αλήθειες και ψέματα γύρω από τα μέτρα που λαμβάνει η πολιτεία «Το παράδοξο της ιστορίας είναι ότι δεν διαφωνούμε στις διαπιστώσεις. Πράγματι παρά τις γενναίες παρεμβάσεις οι λογαριασμοί παραμένουν υψηλοί. Η λειτουργία επιχειρήσεων γίνεται πιο αγχώδης και πιο δύσκολη εξίωση η λειτουργία νοικοκυριών. Με τον ΣΥΡΙΖΑ όμως βλέπουμε διαφορετικά τις αιτίες και τις απαντήσεις» είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Τσίπρας δεν βρήκε κουβέντα για την εισβολή της Ρωσία ως αιτία της ακρίβειας «Λυπάμαι γιατί σε ένα κείμενο μιας σελίδας που μου κατέθεσε ο κ. Τσίπρας χωρέσατε τρια αυθαίρετα συμπεράσματα που καταλήγουν σε δυο αμήχανα ερωτήματα. Τα οποία δηλώνουν είτε επικίνδυνη άγνοια ή επικίνδυνες προθέσεις με παρούσα παντού την καταστροφολογία. Στις 474 λέξεις της ερώτησής σας δεν βρήκατε ούτε μια για να κατονομάσετε τον ένοχο της παγκόσμιας κρίσης του πληθωρισμού την ρωσική εισβολή» συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως παρατήρησε «αν κάποιος δεν γνώριζε τίποτε για όσα έχουν συμβεί στον κόσμο θα πίστευε ότι τάχα η ακρίβεια οφείλεται στην κυβέρνηση. Ότι η ακρίβεια και η μεγαλύτερη έκρηξη παγκοσμίως δεν οφείλεται σε ένα παράλογο πόλεμο και τους ωμούς εκβιασμούς της Ρωσίας με μοχλό το φυσικό αέριο – τα ξεχάσατε όλα αυτά δεν είπατε τίποτα – Θα περίμενα σήμερα κατ’ ελάχιστο έστω και αργοπορημένα για λίγους εθνικούς και οικονομικούς μια ξεκάθαρη καταδίκη του Πούτιν και να παραδεχθείτε ότι ο παρολίγον δανειστής σας το 2015 αποτελεί κίνδυνο για τη σταθερότητα και την πρόοδο των λαών». «Η παγκόσμια και ελληνική ακρίβεια έχει όνομα και είναι η εκβιαστική χρήση των ορυκτών καυσίμων από την Ρωσία ως ασύμμετρου όπλου κατά της Ε.Ε. όπως η Ρωσία με κανόνια ανατινάζει τα σύνορα και ασφάλεια της ηπείρου έτσι και με το φυσικό αέριο τινάζει την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός. «Αυτό είναι και το τίμημα που πρέπει να καταβάλουμε ώστε να μην υπάρξει ξανά απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης και να μην υπάρχουν εξαρτήσεις από απρόβλεπτους και επικίνδυνους προμηθευτές. Αυτή η κρίση θα λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης προς την απανθρακοποίηση. Την προηγούμενη Παρασκευή για πρώτη φορά για αρκετές ώρες στην χώρα όλη η ενέργεια παρήχθη από ΑΠΕ» υπενθύμισε ο πρωθυπουργός. Οι τρεις αυθαίρετοι ισχυρισμοί Τσίπρα Ο Κυρίακος Μητσοτάκης στη συνέχεια επανήλθε στους 3 αυθαίρετους ισχυρισμούς του Αλέξη Τσίπρα με τους οποίους, όπως είπε, επιχειρεί να κατασκευάσει εθνικούς εχθρούς για διεθνή προβλήματα: «Η χώρα μας δεν είναι όπως ισχυρίζονται στελέχη ΣΥΡΙΖΑ ούτε πρώτη στον πληθωρισμό ούτε στην ενεργειακή ακρίβεια. Επιλέγετε όσα θέλετε και όχι όσα αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει λίγο υψηλότερο πληθωρισμό από τον μέσο όρο της ΕΕ υπάρχουν όμως ουκ ολίγες χώρες που έχουν πληθωρισμό πάνω από 15% όπως Ολλανδία, Εσθονία, Τσεχία, Λιθουανία κ.α.» «Σε μια μεγάλη καταιγίδα η πατρίδα μας αμύνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στήριξη του εισοδήματος κόντρα στις ανατιμήσεις. Μόνο για το 2022 τα μέτρα στήριξης πλησιάζουν τα 13 δισ. ευρώ» τόνισε ο πρωθυπουργός. «Μας είπατε ότι η Ελλάδα έχει την ακριβότερη ενέργεια. Αναφερθήκατε σε στοιχεία κόστους ενέργειας σε σχέση με διαθέσιμο εισόδημα. Ας δούμε τα απόλυτα στοιχεία. Τιμή ηλεκτρικής ενέργειας με ΦΠΑ Σεπτέμβριος 2022: Αθήνα 23,23 σεντ/ κιλοβατώρα. Μαδρίτη 42 σεντ/κιλοβατώρα. Βρυξέλλες 53, Ρώμη 40, Άμστερνταμ 67. Αυτές είναι οι τιμές που πληρώνουν οι Έλληνες σε σχέση με όσα πληρώνουν οι Ευρωπαίοι. Σταματήστε επιτέλους τα ψέματα και την παραχάραξη της ιστορίας» απάντησε στους ισχυρισμούς του Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε «με τις επιδοτήσεις που δίνουμε το κόστος για τους Έλληνες είναι χαμηλότερο σε σχέση με άλλες χώρες ΕΕ. Αν υιοθετούσαμε το Ιβηρικό μοντέλο που μας προτείνετε κ. Τσίπρα οι τιμές θα ήταν υψηλότερες». Εισπράξαμε 2,7 δισ. ευρώ σε 3 μήνες από την φορολόγηση των υπερκερδών Ο πρωθυπουργός απάντησε και στην κριτική περί της φορολόγησης των υπερεσόδων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας «και ότι αφήνουμε την κερδοσκοπία παντελώς ανεξέλεγκτη όταν από αυτό το βήμα πρώτος μίλησα για φορολόγηση 90% για την περίοδο εως Ιούλιο 2022 με βεβαιωμένα έσοδα που θα υπολογιστούν από την ΡΑΕ. Πόσα εισπράξαμε από τον μηχανισμό ανάκτησης συγκυριακών εσόδων; 2,7 δισ. ευρώ σε 3 μήνες. Και αυτός ο μηχανισμός υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρα κάτι καλό κάνουμε» «Κάνατε αναφορά και στα υπερέσοδα των εταιρειών πετρελαιοειδών. Μετά από δική μου πρόταση θα υπάρξει σε επίπεδο ΕΕ ειδική πρόβλεψη φορολόγησης των υπερεσόδων και θα γίνει μέρος ευρωπαϊκού κανονισμού και θα ειπραχθούν τέλος του έτους αυτά τα χρήματα. Ολοι οι πολίτες γνωρίζουν εισπράττοντας τον λογαριασμό ρεύματος ότι το κράτος δαπανά μεγάλο ποσό για να απορροφήσει μεγάλο μέρος της αύξησης». Ο πρωθυπουργός έκανε, επίσης, λόγο για «έμπρακτη πολιτική στήριξης για να μειώσουμε την επίπτωση μιας παγκόσμιας κρίσης» σχολιλάζοντας «φαντάζομαι κ. Τσίπρα θα έχετε δει και εσείς τις επιδοτήσεις στον δικό σας λογαριασμό ρεύματος». Μύθος τα περί επανακρατικοποίησης της ΔΕΗ Ο ίδιος έκανε λόγο, επίσης, για «έναν ακόμα μύθο που διακινεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως μαγική λύση αντιμετώπισης των υψηλών τιμών ενέργειας», την επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ. «Κάνετε κ. Τσίπρα αναλογίες με περιπτώσεις αναγκαστικής κρατικοποίησης για την διάσωσή τους. Δεν γνωρίζετε κ. Τσίπρα τις διαφορές του μπειλ άουτ; Η ΔΕΗ σήμερα δεν χρειάζεται μπειλ άουτ. Χρειαζόταν όταν την παραλάβαμε εμείς υπερχρεωμένη από εσάς. Αλλάξαμε τον τρόπο που διοικείτε η ΔΕΗ και η αξίας της υπερδιπλασιάστηκε. Αν δεν το κάναμε, σήμερα δεν θα μπορούσε να στηρίξει τους πολίτες. Δεν θα λεγόταν ΔΕΗ αλλά ΔΕΝ γιατί δεν θα μπορούσε να υπάρχει» «Η κρατικοποίηση της ΔΕΗ αν υπήρχε τρόπος να γίνει όσο θα στοίχιζε; Τι ακριβώς μας ζητάτε; Να ζημιωθεί το δημόσιο; Να γυρίσει ο Φωτόπουλος ή μήπως μια ΔΕΗ που θα δίνει προνομιακά συμβόλαια σε συγκεκριμένα συμφέροντα» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός. «Τα παραπάνω περιγράφουν όσα βλέπουν οι πολίτες σήμερα. Η Ελλάδα αντιστέκεται. Ουδέποτε εγώ ή στέλεχος κυβέρνησής μας ισχυριστήκαμε ότι έχουμε μαγικό τρόπο να εξαφανίσουμε τις επιπτώσεις ενός παγκόσμιου φαινομένου. Προσπαθούμε όμως να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις με μέτρα στοχευμένα. Η χώρα αμύνεται και προχωρά. Για το 2023 προβλέπεται αποθεματικό 1 δισ ευρώ για αντιμετώπιση συνεπειών ενεργειακή κρίσης και ακρίβειας» υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνοντας ότι η ΝΔ είναι ένα «κόμμα ευρείας κοινωνικής πλειοψηφίας. Κόμμα των πολλών». «Τι κάναμε; Ένα από τα 3 μεγαλύτερα προγράμματα στήριξης της κοινωνίας σύμφωνα με το ινστιτούτο Μπρίγκελ Όπως είπα τα 2/3 ενισχύσεων προέρχονται από τις εταιρείες ενέργειας και 1/3 από κρατικό προϋπολογισμό και αν υπάρχουν στρεβλώσεις στον τρόπο που εταιρείες τιμολογούν έχουμε την δυνατότητα και αυτές να τις εντοπίσουμε και να συλλέξουμε ακόμα περισσότερα έσοδα στον τελικό εκκαθαρισμό της χρονιάς. Και βεβαίως είναι η συνολική ανάπτυξη που μας δίνει τα επιπλέον εφόδια να στηρίξουμε την κοινωνία» εξήγησε ο πρωθυπουργός. Δεν θα οδηγήσουμε τη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό Τόνισε, μάλιστα, ότι «δεν πρόκειται να οδηγήσουμε την χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό που μας οδφήγησε σε μνημόνια. Το κεφάλαιο αυτό για την χώρα έχει κλείσει οριστικά. Οι λύσεις που προτείνετε εσείς κ. Τσίπρα μας οδηγούν εκεί. Τα 25 δισ ευρώ του πακέτου Θεσσαλονίκης μας οδηγούν εκεί. Αν ποτέ εφαρμόζατε το πρόγραμμά σας η χώρα θα χρεοκοπούσε σε ένα μήνα. Δεν θα συμβεί γιατί ο λαός θα εμπιστευτεί και πάλι την ΝΔ. Γι’ αυτό και έχετε την ευκαιρία να τάζετε ό,τι θέλετε αλλά θα περίμενα να έχετε μάθει κάτι από τις κωλοτούμπες σας της προηγούμενης περιόδου. Εσείς κ. Τσίπρα επιβαρύνατε την μεσαία τάξη και τους ευάλωτους με 29 φόρους και οι πολίτες δεν ξεχνούν ότι η κυβέρνηση της ΝΔ μείωσε 52 φόρους». Ο πρωθυπουργός άφησε, μάλιστα, ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στην τιμή του ντίζελ κίνησης λέγοντας ότι «μας απασχολεί το θέμα του diesel. Δεν το είχαμε υπολογίσει πριν από δυο μήνες. Μετράμε τις δυνατότητές μας και θα δούμε αν μπορούμε να φέρουμε κάτι για το diesel κίνησης. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι επηρεάζει το κόστος των μεταφορών». «Εχουμε μια οικονομία η οποία αναπτύσσετε με διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με ευρωζώνη με εξαγωγές να έχουν διπλασιαστεί, τα δημόσια έσοδα αυξάνονται και βέβαια ταυτόχρονα να είμαστε σε θέση να δρομολογούμε σημαντικό πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας και κυρίως πιο ευάλωτων. Εχουμε πάρει μέτρα θεωρώ σημαντικά που δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε αν δεν πετυχαίναμε τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σταματήστε να λέτε ότι για την παγκόσμια κρίση φταίει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν σας πιστεύει κανείς. Σταματήστε και ας συζητήσουμε πως θα αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες αυτής της εισαγόμενης κρίσης». Επιδοτήσεις, μείωση φορολογίας και ενισχύση εισοδήματος το τρίπτυχο και το 2023 Ο πρωθυπουργός διεμήνυσε ότι «θα συνεχιστεί και το 2023 η τακτική μας: επιδοτήσεις, μείωση φορολογίας και ενίσχυση διαθέσιμου εισοδήματος. Μονιμοποιούμε μείωση 3 μονάδων στις εργοδοτικές εισφορές. Αυξάνουμε μόνιμα το διαθέσιμο εισόδημα 2.2 εκατ. εργαζόμενων μειώνοντας και το κόστος επιχειρήσεων, καταργούμε για πάντα και δια όλους την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Σχεδόν 2,5 εκατ συνταξιούχοι θα δουν αύξηση στις συντάξεις τους. Για παράδειγμα συνταξιούχος 750 ευρώ με μόνιμη αύξηση όφελος 53 ευρώ ετήσιο λίγο πάνω από 630 ευρώ και παράλληλα δικαιούται την έκτακτη ενίσχυση 250 ευρώ. Για τους επόμενους 12 μήνες συνολικό όφελος 850 ευρώ». «Αυτό που θα πω είναι ότι σε μια πολύ σύνθετη πραγματικότητα σε μια χώρα όπως η δική μας που ακόμα είναι εξαρτημένοι από εισαγωγές χρειάζονται έξυπνες απαντήσεις και στον πληθωρισμό δεν μπορεί κανείς να απαντά πληθωριστικά συνθήματα. Δεν μπορεί να πιστεύει κανείς ότι στην Ελλάδα μπορεί ένα προϊόν να έχει προκαθορισμένη τιμή όταν αυξάνονται οι τιμές πρώτων υλών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ και μήνες στην χώρα μας ισχύει το πλαφόν στο περιθώριο μικτού κέρδους στην πώληση όλων των βασικών ειδών» είπε ο πρόεδρος της κυβέρνησης. «Ακούω να λέγονται πολλά για ελέγχους. Πότε έγιναν περισσότεροι έλεγχοι στην Ελλάδα από όσους γίνονται τα τελευταία χρόνια; Η αρχή έχει βεβαιώσει 6,5 εκατ. ευρώ πρόστιμα. Περίπου 1/10 παρανομούν σύμφωνα με στοιχεία. Υπάρχουν προβλήματα . Η καταστολή δεν αρκεί. Το καλάθι του νοικοκυριού είναι προσπάθεια που δρομολογείται και σε άλλες χώρες και τελεί υπο τον έλεγχο της επιτροπής ανταγωνισμού αλλά φιλοδοξεί για ένα βασικό πακέτο προϊόντων να το κρατήσει σε χαμηλές τιμές. Δεν είναι πανάκια αλλά ένα πείραμα που αξίζει να δοκιμαστεί» συμπλήρωσε. Απαιτείται σοβαρότητα «Εχω πει ότι η πεμπτουσία του λαϊκισμού είναι να παρουσιάζει εύκολες λύσεις σε δύσκολα προβλήματα ανακουφίζοντας τα αυτιά αλλά αποκοιμίζοντας τα μυαλά. Δεν πρέπει να κυκλοφορούν τόσο ανεύθυνα προτάσεις για μειώσεις ΦΠΑ ή ειδικών φόρων γιατί δεν είναι πάντα αποτελεσματικά αυτά τα μέτρα. Αυτές οι μειώσεις χάνονται στην εφοδιαστική αλυσίδα και ο πολίτης πληρώνει τα ίδια. Είναι μέτρα πολλές φορές άδικα γιατί επιβραβεύουν όσους κάνουν μεγάλη κατανάλωση και είναι ακριβά. Η πολιτική της κυβένρησης παραμένει προσηλωμένη σε μέτρα στοχευμένα εντός του δημοσιονομικού περιθωρίου. Οι προτάσεις σας κ. Τσίπρα θα στοίχιζε πάνω από 5 δις ευρώ. Σηκωθείτε κ. Τσίπρα να πείτε ποιους θα φορολογήσετε για να βρείτε αυτά τα χρήματα. Πως θα βρείτε αυτά τα χρήματα; Με εξωτερικό δανεισμό; Μας είπατε ότι αυξήθηκαν τα επιτόκια. Σώπα. Παντού εχει γίνει. Ολες οι κεντρικές τράπεζες αυτό κάνουν». «Απαιτείται σοβαρότητα και καλό θα ήταν κ. Τσίπρα να αποφεύγετε την κινδυνολογία γιατί έχετε πέσει έξω σε όλες τις προβλέψεις που έχετε κάνει τους τελευταίους 18 μήνες. Τιο έλεγε ο κ. Τσακαλώτος; Ανεδαφική η πρόβλεψη για ανάπτυξη 5,1% το 2021. Που έκλεισε; 8,3%. Τι λέγατε Ιούνιο 2020; Μιλούσατε για χιλιάδες λουκέτα και ανέργους. Επεσε στο 12,2% η ανεργία. Μιλήσατε για χρέος και προβλέπατε ότι το χρέος μας με λήξη πανδημίας θα ξεπερνούσε το 200%. Σήμερα έχουμε γρηγορότερη αποκλιμάκωση με 169%. Μπράβο σας. Σε όλα μέσα πέσατε». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε, δε, ότι «ο Τσόρτσιλ συμβούλευε να κοιτάς τα γεγονότα γιατί σε κοιτούν και εκείνα. Αλλού η πραγματικότητα και λλού κοιτά ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα προχωρά δίχως να κοιτά πίσω. Αναγνωρίζει τις δυσκολίες που φέρνει η κρίση και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των συνεπειών. Θωρακίζει την προστασία εθνικών συμφερόντων. Η σημερινή συνεδρίαση δεν είχε καμία ερώτηση. Είχε μόνο την απάντηση που δίνουν οι πολίτες οι οποίοι αν και δοκιμάζονται νιώθουν την πολιτεία να στεκετε δίπλα τους. Πιστεύουν στην επόμενη ημέρα γιατί ξέρουν ποιοι μπορούν να χτίσουν τις επόμενες ημέρες με συνέπεια κι σταθερότητα» κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ειδήσεις σήμερα: Πέθανε o ολυμπιονίκης Αλέξανδρος Νικολαΐδης στα 43 του από καρκίνο Πέντε εντάλματα σύλληψης μέσα στις επόμενες ώρες για την υπόθεση βιασμού της 12χρονηςΗ πρεμιέρα του Maestro κέρδισε το κοινό και τα social media – Στο 34,8% η τηλεθέαση

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )