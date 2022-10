Κυριάκος Μητσοτάκης – Ώρα του πρωθυπουργού: Live η τοποθέτηση του πρωθυπουργού για την ακρίβεια Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά στην ερώτηση του Αλέξη Τσίπρα Χρήστος Μπόκας 14.10.2022, 11:53 Με την ερώτηση του Αλέξη Τσίπρα ξεκίνησε η συζήτηση στην «Ώρα του Πρωθυπουργού» για την ακριβεία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά αυτή την ώρα στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την ομιλία του με τον δικό του αποχαιρετισμό στον Αλέξανδρο Νικολαΐδη για τον οποίο είπε ότι «ήταν ένας πρωταθλητής της ζωής ακόμα και με τα λόγια που μας αποχαιρέτησε» Δείτε live την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη – Πρέπει να στήσουμε ένα κοινωνικό ανάχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής της κρίσης είπε αρχικά ο πρωθυπουργός – Ναι οι πολίτες αγωνιούν για τον χειμώνα που έρχεται αλλά με τον ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε πολύ διαφορετικά τις αιτίες και τις συνέπειες του προβλήματος. Και λυπάμαι γιατί στο κείμενο της μιας σελίδας μπορέσατε να χωρέσετε τρία αυθαίρετα συμπεράσματα όπου είναι παρούσα παντού η καταστροφολογία – Στην ερώτησή σας δεν βρήκατε ούτε μια λέξη τον πρώτο ένοχο της παγκόσμιας κρίσης του πληθωρισμού, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία Συνεργάτες του πρωθυπουργού σημειώνουν για το θέμα της ακρίβειας και του ενεργειακού κόστους που πλήττουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα περιγράψει με ρεαλισμό την κατάσταση χωρίς ωραιοποιήσεις. Θα τονίσει πως στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας η κυβέρνηση κάνει ότι περνά απ το χέρι της για να στηρίξει την κοινωνία και ιδίως τους πιο ευάλωτους. Στο πλαίσιο αυτό θα αναφερθεί και στα βασικά μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί για να μετριαστούν οι συνέπειες της εισαγόμενης κρίσης. Ειδήσεις σήμερα: Πέθανε o ολυμπιονίκης Αλέξανδρος Νικολαΐδης στα 43 του από καρκίνο Πέντε εντάλματα σύλληψης μέσα στις επόμενες ώρες για την υπόθεση βιασμού της 12χρονηςΗ πρεμιέρα του Maestro κέρδισε το κοινό και τα social media – Στο 34,8% η τηλεθέαση Χρήστος Μπόκας 14.10.2022, 11:53 BEST OF NETWORK 13.10.2022, 19:18 14.10.2022, 11:24 13.10.2022, 12:22 14.10.2022, 10:55 14.10.2022, 09:39 13.10.2022, 15:00

