Μητσοτάκης: Οι νέες αυξήσεις θα καλύψουν το 95% των συνταξιούχων Σχεδόν 1,7 εκατομμύρια θα ωφεληθούν από το «ξεπάγωμα» των τακτικών αυξήσεων – 840.000 από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και 1,2 εκατομμύρια θα λάβουν το έκτακτο βοήθημα ύψους 250 ευρώ ανέφερε ο πρωθυπουργός «Ημασταν συνεπείς στις δεσμεύσεις τις οποίες είχαμε δώσει, σε μια σειρά από κρίσιμα θέματα όπως η εκκαθάριση του προβλήματος των εκκρεμών συντάξεων» τόνισε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με επικεφαλής Ενώσεων Συνταξιούχων. Ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στις εκκρεμείς συντάξεις που παρέλαβε η κυβέρνηση της ΝΔ είπε ότι αποτελούσε μία χρόνια πληγή για την ελληνική δημόσια διοίκηση και -για να το πω όπως το αισθάνομαι- μία ντροπή για ανθρώπους οι οποίοι περίμεναν χρόνια να πάρουν την σύνταξή τους. Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του έδωσε έμφαση και στο γεγονός ότι για πρώτη φορά θα έχουμε ουσιαστικές αυξήσεις συντάξεων από 1/1/2023, μετά από πολλά χρόνια. «Σε συνδυασμό με την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους, δημιουργεί ένα ανάχωμα απέναντι στις μεγάλες πληθωριστικές πιέσεις που ξέρω ότι πιέζουν πολύ και τους συνταξιούχους οι οποίοι, εκ των πραγμάτων, είναι εξαρτημένοι από μια σταθερή πηγή εισοδήματος», σημείωσε στην έναρξη της συνάντησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός ανέλυσε τις παρεμβάσεις τις οποίες έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση για την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων, έπειτα από τις περικοπές που επιβλήθηκαν με τον νόμο Κατρούγκαλου, οι οποίες περιλαμβάνουν επανέναρξη των τακτικών αυξήσεων και κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από τις αρχές του 2023, καταβολή έκτακτου βοηθήματος ύψους 250 ευρώ για τους πιο ευάλωτους τον Δεκέμβριο και πίστωση της τέταρτης ετήσιας δόσης, που προβλέπει ο νόμος Βρούτση, για όσους είχαν υποβάλει αίτηση πριν από τον Μάιο του 2016 έχοντας συμπληρώσει 30 χρόνια ασφάλισης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι, σύμφωνα με ανάλυση του e-ΕΦΚΑ, οι νέες αυξήσεις θα καλύψουν σχεδόν το 95% των συνταξιούχων, ήτοι περισσότερους από 2,47 εκατομμύρια πολίτες, ενώ πολλοί θα δουν αυξήσεις από δύο ή τρεις πηγές. Σχεδόν 1,7 εκατομμύρια δικαιούχοι υπολογίζεται ότι θα ωφεληθούν από το «ξεπάγωμα» των τακτικών αυξήσεων, περισσότεροι από 840.000 εκτιμάται πως θα δουν αύξηση στις αποδοχές τους χάρη στην κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και περίπου 1,2 εκατομμύρια θα λάβουν το έκτακτο βοήθημα ύψους 250 ευρώ. Οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων σημείωσαν από την πλευρά τους τις πιέσεις που ασκούνται στο εισόδημα από τον πληθωρισμό και ζήτησαν από την κυβέρνηση να προβεί σε μεγαλύτερες αυξήσεις στις αποδοχές τους, αλλά και κατάργηση του μηχανισμού της προσωπικής διαφοράς και την ενσωμάτωσή της στη σύνταξη. Έθεσαν επίσης την καταβολή αναδρομικών για δώρα και επικουρικές συντάξεις για όλους, αλλά και την καταβολή των εισφορών των συνταξιούχων υπέρ των συνδικαλιστικών οργανώσεών τους, που έχουν παρακρατηθεί. Κατατέθηκαν παράλληλα ειδικότερα αιτήματα, που αφορούν συγκεκριμένες ενώσεις και ομοσπονδίες. «Έχω δει στην ατζέντα και μια σειρά από άλλα πιο λεπτομερή θέματα. Με χαρά είμαστε εδώ να σας ακούσουμε όλους και στη συνέχεια να τα συζητήσουμε όσο αναλυτικά απαιτείται» τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε τη δραστική μείωση των εκκρεμών συντάξεων και των οφειλών του ΕΦΚΑ, που αποτελούσαν χρόνιο πρόβλημα για χιλιάδες πολίτες. Έως το τέλος Σεπτεμβρίου είχαν διευθετηθεί όλες οι εκκρεμείς συντάξεις για τα έτη 2016, 2017, 2018 και 2019, για το 2020 έχει εκδοθεί το 97% των αιτήσεων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 2021 ανερχόταν στο 91%. Όσον αφορά το τρέχον έτος, έχει εκκαθαριστεί το 85% των αιτήσεων συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν μέχρι το τέλος Μαΐου 2022, καθώς πλέον είναι εφικτή η έκδοση πολλών συντάξεων ακόμη και σε 60 ημέρες. Σχετικά με τις οφειλές του ΕΦΚΑ για συντάξεις και αναδρομικά, διαμορφώνονται πλέον στα 40 εκατομμύρια ευρώ, έναντι σχεδόν 490 εκατ. τον Ιούλιο του 2019. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε επίσης ότι την τελευταία τριετία έχει υλοποιηθεί σειρά ενεργειών που έχουν ενισχύσει οικονομικά τους συνταξιούχους, όπως η μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή στο 9%, η σωρευτική μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 35%, η κατάργηση του ανώτατου ορίου 1.300 ευρώ που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου για όσους λαμβάνουν κύρια και επικουρική σύνταξη, η μείωση της προσωπικής διαφοράς για εκατοντάδες χιλιάδες απόμαχους της εργασίας και η επιστροφή περικοπών του ν. Κατρούγκαλου ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ που κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το ΣτΕ. Από την πλευρά των οργανώσεων συνταξιούχων έλαβαν μέρος ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων Ηλίας Ηλιόπουλος, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ Δήμος Κουμπούρης, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Χρήστος Κολοβός, η Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Δικηγόρων Παναγιώτα Τσακούλια και ο Αντιναύαρχος ε.α. Θεοδωρος Γερούκης, Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού και Πρόεδρος του Συντονιστικού των Τριών Σωμάτων. Εκ μέρους της κυβέρνησης συμμετείχαν οι Υπουργοί Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης και Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός αρμόδιος για Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Παναγιώτης Τσακλόγλου, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος και η Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παυλίνα Καρασιώτου. Ειδήσεις σήμερα: Βιασμός 12χρονης: Τα μηνύματα της μητέρας με τον 53χρονο – «Θα σε θάψω ανώμαλε, θα σε εξαφανίσω» Ομόνοια: Δίωξη στους δύο αστυνομικούς για τον βιασμό 19χρονης Αποκάλυψη Λίνεκερ: «Ξέρω δύο γκέι ποδοσφαιριστές της Premier League, θα ήταν καλό να το πουν εν όψει Μουντιάλ» BEST OF NETWORK 14.10.2022, 17:40 14.10.2022, 09:26 13.10.2022, 12:22 14.10.2022, 10:55 14.10.2022, 09:40 14.10.2022, 17:05

