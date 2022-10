«Ναι» από την Ευρωβουλή για την ελληνική ναυτιλία – Η παρέμβαση της Εύας Καϊλή

Ικανοποιητικά είναι τα σχετικά με τη ναυτιλία νέα που φτάνουν από την Ευρωβουλή και επηρεάζουν άμεσα και τη χώρα μας. Υπερψηφίστηκε η έκθεση για το μέλλον της ναυτιλίας Fuel EU Maritime από τις αρμόδιες επιτροπές και αναμένεται η εισαγωγή και υπερψήφισή της από την Ολομέλεια του Στρασβούργου την ερχόμενη Τρίτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις είχαν έντονο άρωμα Ελλάδας, καθώς η εισηγήτρια εκ μέρους των Σοσιαλιστών για την Επιτροπή Ενέργειας και αντιπρόεδρος της Ευρωβουλής, Εύα Καϊλή, κατάφερε να περάσει σημαντικές τροπολογίες για την Ελλάδα κάμπτοντας την αντίσταση του Σουηδού εισηγητή. Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από τις προτάσεις της Ελληνίδας ευρωβουλευτή, προστέθηκε στο τελικό κείμενο παράγραφος για μία από τις βασικότερες ευρωπαϊκές αρχές, αυτή του «ο ρυπαίνων πληρώνει», ενώ παράλληλα προστέθηκαν και διατάξεις για τη χρήση ανακυκλώσιμων καυσίμων μη βιολογικής προέλευσης καθώς και ειδική διάταξη για την εξαίρεση της ακτοπλοΐας που αφορά τα νησιά με πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους από τις διατάξεις της έκθεσης, που γίνεται πλέον νομοσχέδιο, μέχρι το 2030. Η Εύα Καϊλή είναι ιδιαίτερα δραστήριο μέλος της Επιτροπής Ενέργειας του Ευρωκοινοβουλίου και η συνεισφορά της, τόσο σε θέματα ενέργειας, όσο και πιο ειδικά στη ναυτιλία, έχει καταφέρει να φτάσει μέχρι την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Και αυτό γιατί πρόσφατα κλήθηκε να παρουσιάσει τις θέσεις της Ευρώπης για την πράσινη ναυτιλία στην 96η εκδήλωση του International Propeller Club of the United States που διεξήχθη στον Πειραιά με μεγάλη συμμετοχή εκατοντάδων αντιπροσώπων από όλο τον κόσμο που παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα υψηλού επιπέδου συζητήσεων και κεντρικών ομιλιών από αξιωματούχους της Ελληνικής Κυβέρνησης, της Πρεσβείας των ΗΠΑ, εκπροσώπους της Γερουσίας, ηγέτες του κλάδου της ναυτιλίας, και εμβληματικούς βετεράνους της ελληνικής ναυτικής κληρονομιάς. Ειδήσεις σήμερα: Έξτρα επιδότηση 60 ευρώ ο τόνος πετρελαίου θέρμανσης από τα ΕΛΠΕ για όλο τον Οκτώβριο Αλέξανδρος Νικολαΐδης: Πέθανε o ολυμπιονίκης στα 43 του από καρκίνο Καιρός – Meteo: Αναβάθμιση της κακοκαιρίας – Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα με χαλάζι και κεραυνούς

