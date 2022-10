Παναγιωτόπουλος: Ατελέσφορη κάθε προσπάθεια διαλόγου με την Τουρκία όσο απειλούν την εδαφική μας ακεραιότητα Αναφέρθηκε στο περιεχόμενο του διαλόγου του με τον Τούρκο ομόλογό του, Χουλουσί Ακάρ Χρήστος Μπόκας 14.10.2022, 15:01 «Ατελέσφορη» χαρακτήρισε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος κάθε προσπάθεια διαλόγου με την Τουρκία όσο στο τραπέζι παραμένει η απειλή της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας. Ο υπουργός απαντώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες αναφορικά με το περιεχόμενο του διαλόγου του με τον Τούρκο ομόλογό του, Χουλουσί Ακάρ, κατά την πρόσφατη συνάντησή τους στο περιθώριο της Συνόδου των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες είπε ότι του εξήγησε πως «όσο υπάρχει απειλή εδαφικής κυριαρχίας αυτό καθιστά ατελέσφορη κάθε προσπάθεια επικοινωνίας». Πέραν αυτών, ο κ. Παναγιωτόπουλος απαντώντας στην Ολομέλεια της Βουλής στις καταγγελίες του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Τσίπρα περί αποδυνάμωσης της εθνικής άμυνας στα νησιά του Αιγαίου με την μεταφορά τεθωρακισμένων στην Ουκρανία είπε: «Όλοι γνωρίζουν, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας που εκφράζει προβληματισμούς μέσω διαφόρων κύκλων, ότι η Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια έχει επιδοθεί σε προσπάθεια να εξοπλιστεί να ενισχυθούν οι Ένοπλες Δυνάμεις και η συνολική αποτρεπτική ισχύς της. Ολοι το αναγνωρίζουν εκτός από εσάς που λίγο πολύ μας λέτε ότι υπονομεύουμε την εθνική ασφάλεια της χώρας. Ε όχι. Είναι άδικη και εξωφρενική η κριτική σας και απαράδεκτη η στάση σας». Παράλληλα, είπε ότι τα πρώτα 20 σοβιετικά, παλαιού τύπου τεθωρακισμένα BMP (αποτα συνολικά 40) βρίσκονται ήδη στην Βόρεια Ελλάδα προκειμένου από εκεί να μεταφερθούν στην Ουκρανία ενώ τα πρώτα 10 Marder θα φτάσουν στη χώρα εως τις 21 Οκτωβρίου. «Η ανάπτυξη τους σε μονάδες έχει σχεδιαστεί από το ΓΕΕΘΑ ώστε να μην υπάρξει το παραμικρό κενό. Τέλος, σημείωσε ότι το ΥΠΕΘΑ εξετάζει, οικονομικά, πρόταση της εταιρείας Rheinmetall μέσω της οποίας η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει ακόμα 100 τεθωρακισμένα Marder. Ειδήσεις σήμερα: Βρετανία: 38χρονη έκανε βόλτες στους δρόμους του Λονδίνου το αποκεφαλισμένο πτώμα 70χρονης που είχε βάλει σε βαλίτσα Αλέξανδρος Νικολαΐδης: Ευχαριστώ που μου δώσατε παράταση ζωής για να με θυμάται το κοριτσάκι μου Βιασμός 12χρονης: Η τριπλή παγίδα του Μίχου στο παιδί – Νέες συλλήψεις μέσα στην ημέρα Χρήστος Μπόκας 14.10.2022, 15:01 BEST OF NETWORK 14.10.2022, 12:09 14.10.2022, 15:23 13.10.2022, 12:22 14.10.2022, 09:39 14.10.2022, 09:40 13.10.2022, 15:00

