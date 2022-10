ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: Πώς θα τιμήσει την Φώφη Γεννηματά με αφορμή τον έναν χρόνο από τον θάνατό της Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία θα παράσχει δωρεάν προληπτικό μαστογραφικό έλεγχο στις 22 και 23 Οκτωβρίου, στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, στη μνήμη της πρώην προέδρου του κόμματος Σε λίγες μέρες – 25 Οκτωβρίου – συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά. Με αφορμή αυτή την επέτειο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ διοργανώνει μία εκδήλωση σχετικά με την υγεία και το κράτος πρόνοιας. Με αυτό τον τρόπο η Χαριλάου Τρικούπη επιθυμεί να τιμήσει τη μνήμη της Φώφης Γεννηματά. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ η Κινητή Μονάδα Μαστογράφου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας θα βρίσκεται το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Οκτωβρίου στα γραφεία του κόμματος (Χαριλάου Τρικούπη 50) για δωρεάν προληπτικό μαστογραφικό έλεγχο, συνεχίζοντας το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού και τιμώντας τη μνήμη της Φώφης Γεννηματά, η οποία εγκαινίασε το 2008 τη δεύτερη κινητή μονάδα της Εταιρείας. Αναλυτικά η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη: Ένας χρόνος συμπληρώνεται σε λίγες ημέρες από το θάνατο της αγαπημένης μας προέδρου, Φώφης Γεννηματά. Τιμώντας τη μνήμη της και την πολιτική της παρακαταθήκη τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 18.30 θα πραγματοποιηθεί προγραμματική εκδήλωση για την Υγεία και το Κράτος Πρόνοιας στο ξενοδοχείο CARAVEL με κεντρικό ομιλητή τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη. Παράλληλα, εκείνη την εβδομάδα κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα επισκεφτούν νοσοκομεία και δομές πρόνοιας πανελλαδικά, προκειμένου να καταγράψουν προβλήματα, δυσλειτουργίες και ανάγκες. Η Κινητή Μονάδα Μαστογράφου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας θα βρίσκεται το Σαββατοκύριακο 22 & 23 Οκτωβρίου 2022 στα Γραφεία του ΠΑΣΟΚ (Χαριλάου Τρικούπη 50) για δωρεάν προληπτικό μαστογραφικό έλεγχο συνεχίζοντας το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού και τιμώντας τη μνήμη της Φώφης Γεννηματά, η οποία εγκαινίασε το 2008 τη δεύτερη κινητή μονάδα της Εταιρείας. Απευθύνουμε θερμές ευχαριστίες στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, που θα παράσχει δωρεάν τον προληπτικό μαστογραφικό έλεγχο. Τηλέφωνα για ραντεβού:210-3665378 Τα ραντεβού θα κλείνονται με σειρά προτεραιότητας. Ειδήσεις σήμερα: Αλέξανδρος Νικολαΐδης: Η… παραίτηση δεν ήταν στο λεξιλόγιο του – Από τα μετάλλια στην πολιτική Βρετανία: 38χρονη έκανε βόλτες στους δρόμους του Λονδίνου το αποκεφαλισμένο πτώμα 70χρονης που είχε βάλει σε βαλίτσα Καιρός αύριο – Meteo: Καταιγίδες και στην Αττική – Βροχές στα νότια και ανατολικά της χώρας BEST OF NETWORK 14.10.2022, 17:40 14.10.2022, 09:26 13.10.2022, 12:22 14.10.2022, 10:55 14.10.2022, 09:40 14.10.2022, 17:05

