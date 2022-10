Στην… διεθνή εμπειρία στρέφεται η ΕΕΕΠ για την καλύτερη οργάνωση της αγοράς Παιγνίων

Στελέχη της Επιτροπής βρίσκονται στο Λας Βέγκας και διερευνούν τον τρόπο λειτουργίας των καζίνο προκειμένου να καταγράψουν τις βασικές διαφορές με την ελληνική πραγματικότητα.

Επισκέψεις σε αγορές «πρότυπο», συμμετοχή σε διεθνή fora αλλά και διάλογο με τους νόμιμους παρόχους επιστρατεύει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για να αλλάξει την αγορά παιγνίων της Ελλάδας με νέες, σύγχρονες ρυθμίσεις που θα την κάνουν ανταγωνιστική επιτρέποντας την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο.

Ήδη στελέχη της Επιτροπής βρίσκονται στο Λας Βέγκας και διερευνούν τον τρόπο λειτουργίας των καζίνο προκειμένου να καταγράψουν τις βασικές διαφορές με την ελληνική πραγματικότητα.

Στόχος είναι να εντοπιστούν οι βασικές διαφοροποιήσεις και να υιοθετηθούν κάποιες από αυτές ώστε τα ελληνικά καζίνο να γίνουν ανταγωνιστικά. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τις πιο τρανταχτές διαφοροποιήσεις είναι η απόλυτη ελευθερία στην είσοδο των καζίνο και η on line παρακολούθηση αλλά και το γεγονός ότι στο Las Vegas στα περισσότερα καζίνο επιτρέπεται το κάπνισμα. Μάλιστα έχουν μεγάλα μηχανήματα εξαερισμού με στόχο να μην ενοχλεί τους μη καπνίζοντες.

Υπενθυμίζεται ότι όταν το 2019 απαγορεύτηκε το κάπνισμα στα καζίνο με τον αντικαπνιστικό νόμο οι εργαζόμενοι στο καζίνο της Πάρνηθας έκαναν λόγο για μείωση μέχρι και 40% της επισκεψιμότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι έρευνες θέλουν την απαγόρευση τους καπνίσματος να λειτουργεί ανατρεπτικά στα καζίνο καθώς ο παίκτης που θα βγει έξω να καπνίσει έχει την ευκαιρία να σκεφτεί αν θα ξαναπαίξει.

Παράλληλα η Επιτροπή δίνει προτεραιότητα στην προστασία των παικτών από προβληματικές συμπεριφορές αλλά και στο σύνολο των αλλαγών που έχουν επέλθει μετά την πανδημία.

Στο πλαίσιο αυτό μέσα στον Σεπτέμβριο στελέχη της Επιτροπής συμμετείχαν σε διεθνές συνέδριο στο Όσλο της Νορβηγίας με τίτλο 13th European Conference on Gambling Studies and Policies Connecting Differences που διοργανώθηκε από την European Association for the study of Gambling (EASG).

Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν πλήθος εισηγήσεων τόσο από εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς των παιγνίων και των ρυθμιστικών αρχών όσο και από ερευνητές εκπροσώπους της πανεπιστημιακής κοινότητας για θέματα όπως:

οι παγκόσμιες τάσεις και εξελίξεις στον τομέα των τυχερών παιγνίων,

τα αποτελέσματα ερευνών σχετικών με τον κλάδο,

τα νεότερα δεδομένα για το υπεύθυνο παιχνίδι,

ο ρόλος που διαδραματίζει η διαφήμιση στην προβληματική ενασχόληση με τα παίγνια,

η ανάπτυξη της τεχνολογίας της τεχνητής νοημοσύνης στον κλάδο αυτόν αλλά και

η μελέτη των επιπτώσεων της πανδημίας σε συμμετοχή των γυναικών στα τυχερά παίγνια.

Κατά την πρώτη μέρα συνεδρίου η Αρχή συμμετείχε στην κλειστή συνάντηση της ομάδας εργασίας υπεύθυνο παιχνίδι μέλος της οποίας είναι από το 2016.

Η ομάδα έχει συγκροτηθεί από το ευρωπαϊκό φόρουμ των ρυθμιστικών αρχών για τα τυχερά παίγνια και σκοπός της είναι η συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών και η μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των στελεχών ομολόγων αρχών σχετικά με τις πλέον σύγχρονες πρακτικές και τεχνικές προώθησης του υπεύθυνου παιχνιδιού.

Κεντρική θεματολογία της συνάντησης ήταν η συγκριτική παρουσίαση εργαλείων τα οποία με τον υπολογισμό συγκεκριμένων δεικτών εξετάζουν χαρακτηριστικά κινδύνου ενός παιχνιδιού σε συνδυασμό με το προφίλ των παικτών ώστε να προσδιορίσουν κατά πόσο ένας παίκτης έχει υψηλό κίνδυνο να αναπτύξει προβληματική πρακτική συμπεριφορά.

«Η έρευνα για τα ζητήματα υπεύθυνου παιχνιδιού και η συμμετοχή της ΕΕΕΠ στα συγκεκριμένα for a ήταν, είναι και θα παραμείνει σταθερή επιδίωξη της με στόχο τη διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών για την καταπολέμηση του εθισμού και την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τις βλαπτικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια» αναφέρουν στελέχη της Επιτροπής.