Στις 11 η σύγκρουση Μητσοτάκη – Τσίπρα στη Βουλή για την ακρίβεια στη Βουλή Eίναι σχεδόν βέβαιο ότι η συζήτηση θα επεκταθεί στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής Χρήστος Μπόκας 14.10.2022, 06:44 Σφοδρή σύγκρουση εφ’ όλης της ύλης αναμένεται να έχουν Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας στις 11:00 στην Ολομέλεια της Βουλής στο πλαίσιο της «Ώρας του Πρωθυπουργού». Η επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στοχεύει στο ζήτημα της ακρίβειας, των φαινομένων αισχροκέρδειας και στην παρατεταμένη ενεργειακή κρίση ωστόσο είναι σχεδόν βέβαιο ότι η συζήτηση θα επεκταθεί στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής αλλά και στην φρικιαστική υπόθεση του Κολωνού την οποία ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρούν να πολιτικοποιήσουν. Συνεργάτες του πρωθυπουργού σημειώνουν για το θέμα της ακρίβειας και του ενεργειακού κόστους που πλήττουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα περιγράψει με ρεαλισμό την κατάσταση χωρίς ωραιοποιήσεις. Θα τονίσει πως στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας η κυβέρνηση κάνει ότι περνά απ το χέρι της για να στηρίξει την κοινωνία και ιδίως τους πιο ευάλωτους. Στο πλαίσιο αυτό θα αναφερθεί και στα βασικά μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί για να μετριαστούν οι συνέπειες της εισαγόμενης κρίσης. Από την άλλη πλευρά ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να επιτεθεί στην κυβέρνηση καταγγέλλοντας ότι δεν λαμβάνει ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας και δεν διενεργεί τους αναγκαίους ελέγχους περιστολής των φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας ενώ θα καλέσει τον πρωθυπουργό να απαντήσει εάν «Προτίθεται η Κυβέρνηση να μειώσει έμμεσους φόρους σε τρόφιμα και καύσιμα ώστε να υπάρξει ουσιαστική ελάφρυνση της κοινωνίας;». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται επίσης να επαναφέρει την πρότασή του για επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ. Ειδήσεις σήμερα: Βιασμός 12χρονης: «Είμαι σοκαρισμένη από αυτά που ανακάλυψα» λέει η θεία του κοριτσιού Τέλος στις συνδικαλιστικές άδειες των εκπαιδευτικών βάζει η Κεραμέως Πούτιν και Ερντογάν τα λένε στο Καζακστάν – «Η Τουρκία, η ασφαλέστερη οδός μεταφοράς αερίου στην ΕΕ» Χρήστος Μπόκας 14.10.2022, 06:44 BEST OF NETWORK 13.10.2022, 19:18 13.10.2022, 13:19 13.10.2022, 10:54 13.10.2022, 20:34 13.10.2022, 20:37 13.10.2022, 21:52

