Στο Λονδίνο ο Δένδιας για ενεργειακά, τουρκικές προκλήσεις και Κυπριακό Ο υπουργός Εξωτερικών θα συναντήσει για πρώτη φορά τον Βρετανό ομόλογό του Τζέιμς Κλέβερλι – Επί τάπητος και η υλοποίηση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου Με τον Βρετανό ομόλογό του Τζέιμς Κλέβερλι θα συναντηθεί σε λίγη ώρα στο Λονδίνο ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Μεταξύ των θεμάτων της ατζέντας των δύο υπουργών είναι η ενίσχυση των διμερών σχέσεων, αλλά και οι εξελίξεις σε: Ουκρανία, Ανατολική Μεσόγειο, Δυτικά Βαλκάνια, Κυπριακό και Λιβύη. Επίσης, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές θα συζητηθούν ενεργειακά ζητήματα, καθώς και ο συντονισμός ενεργειών στο πλαίσιο των Διεθνών Οργανισμών, όπως του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ. Όπως δήλωσε ο κ. Δένδιας στους Έλληνες ανταποκριτές στο Λονδίνο «θα έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει τον Βρετανό ομόλογο για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, για την Τουρκική προκλητικότητα και παραβατικότητα, τα ζητήματα που δημιουργούνται από το φερόμενο Τουρκολιβυκό μνημόνιο, το άκυρο τουρκολιβυκό μνημόνιο, την κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια και όπως πάντα να κάνουμε από κοινού μια ανάλυση για το Κυπριακό. Για τη δυνατότητα επιτέλους να ξεκινήσει μια διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού». Οι δύο υπουργοί θα δώσουν επίσης έμφαση στην υλοποίηση του «Μνημονίου Κατανόησης για το Στρατηγικό Διμερές Πλαίσιο» που υπέγραψαν η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο τον Οκτώβριο του 2021. Πρόκειται για τη συμφωνία που υπογράφτηκε μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ με στόχο να ενισχυθούν οι δεσμοί των δύο χωρών. Το Μνημόνιο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως η άμυνα, το εμπόριο, ο τουρισμός, οι ναυτιλιακές υποθέσεις και γενικότερα ό,τι ενδιαφέρει τις σχέσεις των δύο κρατών. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τζέιμς Κλέβερλι ανέλαβε τα καθήκοντα του πριν από ένα μήνα περίπου και αυτή είναι η πρώτη συνάντηση των δύο υπουργών. Ο κ. Δένδιας όμως έχει επισκεφτεί το Λονδίνο άλλες τρεις φορές το τελευταίο διάστημα. Στις δύο από αυτές συναντήθηκε με την τότε υπουργό Εξωτερικών και νυν πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Λιζ Τρας. Με την κα Τρας μάλιστα ο Έλληνας υπουργός εκτός των άλλων υπέγραψε και το «Μνημόνιο Κατανόησης για το Στρατηγικό Διμερές Πλαίσιο». Οι συχνές επισκέψεις του κ. Δένδια στο Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζουν «την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στην ενίσχυση των δεσμών με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποχώρηση του από την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε στο - ανώτερη διπλωματική πηγή. «Πάντα το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια σημαντική χώρα, στρατηγικός και ιστορικός φίλος της Ελλάδος και για την Ελληνική κυβέρνηση, την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ιδιαίτερα σημαντικό το Ηνωμένο Βασίλειο να έχει πλήρη εικόνα των Ελληνικών θέσεων», κατέληξε ο κ. Δένδιας μιλώντας στους Έλληνες ανταποκριτές στο Λονδίνο. Ειδήσεις σήμερα: Πέθανε o ολυμπιονίκης Αλέξανδρος Νικολαΐδης στα 43 του από καρκίνο Πέντε εντάλματα σύλληψης μέσα στις επόμενες ώρες για την υπόθεση βιασμού της 12χρονηςΗ πρεμιέρα του Maestro κέρδισε το κοινό και τα social media – Στο 34,8% η τηλεθέαση Best of Network 14.10.2022, 17:40 14.10.2022, 09:26 13.10.2022, 12:22 14.10.2022, 10:55 14.10.2022, 09:40 14.10.2022, 17:05

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )