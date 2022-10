Τσαβούσογλου: Θέλουμε δίκαιη κατανομή πόρων σε Αν. Μεσόγειο και Κύπρο, αλλά οι Έλληνες αντιδρούν

«Δίκαιη κατανομή» των ενεργειακών πόρων στην ανατολική Μεσόγειο, ζητά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, κατηγορώντας την ελληνική πλευρά ότι δεν κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ είπε ακόμη ότι η αγορά των F16 υπό όρους από τις ΗΠΑ, δεν ωφελεί την Τουρκία, σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. «Λέμε δίκαιη κατανομή στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο. Ως εκ τούτου, είμαστε πάντα έτοιμοι να κάνουμε θετικά βήματα σε αυτό το θέμα. Αλλά και η άλλη πλευρά θα πρέπει να συμφωνήσει προς αυτή την κατεύθυνση, και δεν βλέπουμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο τελευταία», είπε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντησή του με τον ομόλογό του από το Κατάρ. Σχολιάζοντας την πρόταση του Βλαντιμίρ Πούτιν να καταστεί η Τουρκία ενεργειακό κέντρο, είπε ότι τάσσονται υπέρ της άμβλυνσης της ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη. «Η αποδυνάμωση της Ευρώπης δεν είναι υπέρ μας, αλλά εναντίον μας. Θα θέλαμε να συμβάλουμε στη λύση. Ως αποτέλεσμα, όπως είπε ο πρόεδρός μας στους δημοσιογράφους, θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά και να γίνουν εργασίες». Ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι «υπάρχουν κέντρα και αγορές όπου καθορίζονται οι τιμές του φυσικού αερίου στο Λονδίνο και τη Γερμανία. «Είναι θέμα προσφοράς-ζήτησης. Πόσες ευρωπαϊκές χώρες είναι έτοιμες να αγοράσουν φυσικό αέριο από ένα τέτοιο πρότζεκτ; Πρέπει να συνεργαστούμε. Στη συνέχεια, βήμα-βήμα να υπάρξει ενημέρωση» τόνισε χαρακτηριστικά. Σχετικά με την προμήθεια F-16 από τις ΗΠΑ, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε ότι «η αγορά υπό όρους, δεν μας ωφελεί. Πρέπει να υπάρξει αποτέλεσμα το συντομότερο δυνατό, καθώς αυτό εξυπηρετεί το ΝΑΤΟ και τις ίδιες τις ΗΠΑ. Έχουν γίνει κινήσεις και πιστεύω πως το θέμα θα ολοκληρωθεί ομαλά. Δεν γίνεται να χρησιμοποιείς υπό όρους κάτι που αγοράζεις. Η αμερικανική κυβέρνηση και το Πεντάγωνο έχουν θετική στάση προς εμάς, αλλά πρέπει να οριστικοποιηθεί το νομοσχέδιο». Αναφέροντας ότι ο διάλογος με την Ουκρανία και τη Ρωσία δεν πρέπει να διακοπεί, ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι «είναι χρήσιμο να είμαστε σε επαφή και με τις δύο πλευρές. Υπάρχουν θέματα που πρέπει τύχουν διαπραγμάτευσης μεταξύ Δύσης και Ρωσίας». Ειδήσεις σήμερα: Η παραίτηση δεν ήταν στο λεξιλόγιο του Αλέξανδρου Νικολαΐδη – Τα μετάλλια, η πολιτική και η οικογένεια Ο Τζέρεμι Χαντ ο νέος υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, σύμφωνα με τους Times Μητσοτάκης: Μπορούμε να στηρίξουμε την κοινωνία με περισσότερα μέτρα – Εκλογές στο τέλος της 4ετίας

