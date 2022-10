Χουλουσί Ακάρ: Στη συνάντηση με τον Παναγιωτόπουλο τόνισα τη σημασία ενίσχυσης του διαλόγου

Σε πιο χαμηλούς τόνους κινήθηκε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, που συναντήθηκε χθες με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, στο πλαίσιο της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ. «Τα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν μέσω του διεθνούς δικαίου, των σχέσεων καλής γειτονίας, με ειρηνικούς τρόπους και μεθόδους και διάλογο. Τόνισα τη σημασία ενίσχυσης του διαλόγου» δήλωσε ο Χουλουσί Ακάρ, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη Σύνοδο. Παράλληλα, ο Χουλουσί Ακάρ, είπε στους δημοσιογράφους: «Για μια συνολική και μόνιμη λύση, πρέπει να διαπραγματευτούμε μεταξύ μας. Οι σχέσεις καλής γειτονίας και οι διεθνείς σχέσεις είναι απαραίτητες για την επίλυση του προβλήματος. Είμαστε δύο συμμαχικές χώρες στο ΝΑΤΟ. Πρέπει μόνες μας να λύσουμε τα προβλήματα. Γι’ αυτό ο διάλογος είναι απαραίτητο εργαλείο», είπε, προσθέτοντας ότι είναι σημαντικό να συναντηθούν Ελλάδα και Τουρκία για να επιλύσουν τα προβλήματα, εστιάζοντας σε μια θετική ατζέντα. Τι είπε για τα ΜΟΕ Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι όλοι οι δίαυλοι διαλόγου είναι κλειστοί και πρέπει να ανοίξουν εκ νέου. Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι συζητήσεις για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μπορούν να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα. «Εκφράσαμε ότι περιμένουμε την ελληνική αντιπροσωπεία στην Άγκυρα για την τέταρτη συνάντηση. Ελπίζουμε ότι τέτοιες συζητήσεις θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες», είπε. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για φίλους και συμμάχους, αλλά ένας ασφαλής, ισχυρός και αποτελεσματικός σύμμαχος. Μιλώντας για την ειρήνη μέσω του διαλόγου, υποστήριξε ότι η Άγκυρα προσδοκά από τρίτες χώρες να βλέπουν τις θέσεις της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και όχι «μόνο από την οπτική της αλληλεγγύης της ΕΕ». Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile gerçekleşen görüşmeye ilişkin; “Görüşmede daha sık bir araya gelinmesinin ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde diyaloğun artırılmasının önemine vurgu yaptım.” dedi.https://t.co/UogCXR799D pic.twitter.com/eVEWfAIyJ5— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 14, 2022 Για την αγορά F-16 Ερωτηθείς για την προμήθεια για τον εκσυγχρονισμό των F-16 από τις ΗΠΑ, ο Ακάρ έκανε λόγο για μία διαδικασία που συνεχίζεται. «Υπήρξαν τέσσερις συναντήσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών μέχρι στιγμής. Οι επαφές μας συνεχίζονται. Αναμένουμε να επιλυθεί», ανέφερε. «Προσπαθούμε να φέρουμε το θέμα των F-16 σε θετική ολοκλήρωση το συντομότερο δυνατόν. Ωστόσο, υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις», πρόσθεσε. Ερωτηθείς για την αμερικανική άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο, ο Ακάρ ανέφερε: «Λέμε στους συνομιλητές μας ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να εγκαταλείψουν την ουδετερότητα και τις ισορροπημένες πολιτικές τους». Ειδήσεις σήμερα: «Έσπασε, μαμά έσπασε» – Η συγκλονιστική στιγμή που ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης χτύπησε το πόδι του στους Ολυμπιακούς του Σίδνεϊ Παγώνη: Σε έξαρση ο κορωνοϊός, άνοδος 8% με 10% στα κρούσματα Η μάνα συναντούσε πριν ένα χρόνο άγνωστους άντρες μαζί με τη 12χρονη στον Κολωνό

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )