Ώρα του πρωθυπουργού στη Βουλή – Τσίπρας: Η ακρίβεια έχει το όνομα του Μητσοτάκη

Ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 το πρωί της Παρασκευής (14/10) η συζήτηση στην Ολομέλεια για την ακρίβεια στο πλαίσιο ερώτησης του Αλέξη Τσίπρα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην «Ώρα του Πρωθυπουργού». Δείτε live τη συζήτηση O Αλέξης Τσίπρας ανοίγοντας τη συζήτηση χαρακτήρισε το θέμα της ακρίβειας το πιο φλέγον της εποχής κάνοντας λόγο για «ακρίβεια Μητσοτάκη» υποστηρίζοντας ότι αυτό συμβαίνει «γιατί είστε ο πιο ακατάλληλος να την καταλάβετε και τι σημαίνουν οι επιπτώσεις της. Να νιώσετε» τι μπορεί να σημαίνει μια οικογένεια που ζει με μηνιαίο εισόδημα 700 ευρώ να χρειάζεται δυο κατώτατους μισθούς για να πληρώσει το ρεύμα, τι μπορεί να σημαίνει για μια οικογένεια με δυο εργαζόμενους να μη μπορεί να βγάλει τα μέσα του μήνα, τι μπορεί να σημαίνει για μια μάνα να σκέφτεται να κόψει το φροντιστήριο του παιδιού που δίνει πανελλαδικές για να μπορεί να αγοράσει τρόφιμα από το σούπερ μάρκετ, τι μπορεί να σημαίνει για έναν πατέρα να σκέφτεται ότι φέτος δε θα μπορεί να πληρώσει το φυσικό αέριο για τη θέρμανση ή για έναν κτηνοτρόφο, που ένα γέμισμα στο ρεζερβουάρ του αγροτικού ισοδυναμεί με όσα θα βγάλει αν πουλήσει πάνω από 140 κιλά γάλα». «Το θέμα της ακρίβειας έχει πάρει πια ανεξέλεγκτες διαστάσεις και αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στη χώρα μας, εδώ και πολλούς μήνες, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι οι ευθύνες της κυβέρνησης δεν μπορούν πια να κρυφτούν με την «προπαγάνδα» της, ότι πολύ μεγάλο μέρος της ακρίβειας δεν οφείλεται στη διεθνή συγκυρία, αλλά στις δικές της επιλογές. «Η Ελλάδα που αφήνετε πίσω σας δεν έχει σχέση με αυτήν που προπαγανδίζετε και με αυτό που πιστεύετε ότι είστε, ο εγγυητής της σταθερότητας. Το μόνο που συμβαίνει είναι ότι η κατάσταση των νοικοκυριών επιδεινώνεται. Και όλα αυτά που συμβαίνουν δεν έχουν καμία σχέση με την έννοια της σταθερότητας γιατί σήμερα οι ανισότητες βαθαίνουν και ο κίνδυνος φτώχειας μεγαλώνει σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ» συνέχισε ο Αλέξης Τσίπρας. «Εν μέσω της κρίσης, αντί να είστε προστάτης της κοινωνικής συνοχής, γίνατε ο προστάτης των καρτέλ και ο φύλακας-άγγελος της αισχροκέρδειας», είπε και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι διαπράττει διπλό σφάλμα όταν παρουσιάζει «μια ειδυλλιακή κατάσταση δήθεν επιτυχίας στη διαχείριση της ενεργειακής και της πληθωριστικής κρίσης» και πως το ίδιο έκανε και στη διαχείριση της πανδημίας αλλά «διαψεύστηκαν από τους επιστήμονες». «Καμαρώνατε επί μήνες ότι τα πάμε περίφημα και ότι από αυτό το βήμα μας λέγατε ότι δεν έχει καμία διαφορά ανάμεσα σε αυτούς που διασωληνώνονται εκτός ΜΕΘ από όσους εντός ΜΕΘ». «Ξέρω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα μας πει το γνωστό: φταίει ο πόλεμος, Για την πανδημία: φταίνε όσοι διασπείρουν τον κορωνοϊό, για τις υποκλοπές: φταίει ο ανιψιός του» συνέχισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. «Κανείς δεν αρνείται ότι βρεθήκαμε ενώπιον μιας πολύ μεγάλης πρόκλησης για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Οι ηγεσίες προοδευτικές και συντηρητικές έψαξαν λύσεις αλλά εσείς κ. Μητσοτάκη όχι μόνο φυγομαχήσατε αλλά βρήκατε την ευκαιρία να εαφρμόσετε μια ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ ενώ στον κόσμο κρατικοποιούν τέτοιες εταιρείες» πρόσθεσε ο κ. Τσίπρας χαρακτηρίζοντας τον Κ. Μητσοτάκη σε «πρωθυπουργό 2 σε 1: Συμπεριφέρεται σαν Λουδοβίκος και κυβερνάει σαν Θάτσερ» «Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί έγνοια σας δεν είναι η σταθερότητα αλλά η κερδοφορία των funds και των καρτέλ της ενέργειας» επέμεινε σε υψηλούς τόνους ο Αλέξης Τσίπρας. «Το σχέδιό σας είναι να τα παίρνετε από τους πολλούς και όχι από τους λίγους που έχουν θησαυρίσει» σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας για τα μέτρα που έχει εφαρμόσει όσον αφορά τις αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στο καλάθι του νοικοκυριού λέγοντας «έχετε ξεχάσει όλα τα νούμερα και εντοπίζετε την ακρίβεια μόνο στα μακαρόνια νο6, έχετε ξεχάσει την τιμή της βενζίνης, τους δείκτες του πληθωρισμού και κάνετε φτηνό επικοινωνιακό παιχνίδι με το ρύζι και τα μακαρόνια νο6. Και κάνετε ότι δεν βλέπετε την αισχροκέρδεια στα καύσιμα και τα πετρελαιοειδή». «Ξέρετε τι αυξήσεις θα έχουμε με την τιμή του πετρελαίου ντίζελ κίνησης; Πήρατε μια απόφαση που κάνει πιο συμφέρουσα την μεταφορά με ΙΧ από ό,τι με επαγγελματικό αυτοκίνητο. Δεν είναι ευτράπελο αυτό;» αναρωτήθηκε, επίσης, ο Αλέξης Τσίπρας. Αναφερόμενος στους οικονομικούς δείκτες ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι «το μόνο Μητσοτάκης effect είναι η ακρίβεια και η φτώχεια» ενώ για τον στόχο της επενδυτικής βαθμίδας είπε ότι «έχει γίνει σαν τον ορίζοντα, όσο προχωράμε τόσο απομακρύνεται». «Γι’ αυτό σας λέω κ. Μητσοτάκη ότι είστε ο βασικός κίνδυνος για την κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη» συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. «Για όλους αυτούς τους λόγους με την έρωτηση μου δεν περιμένω να πάρω μια απάντηση γιατί αναίχεστε την αισχροκέρδεια και καταστρεφετε την οικονομία. Γιατί ξέρω την απάντηση: επειδή είστε ο πρωθυπουργός των συμφερόντων. Γι’ αυτό λέμε ξανά ότι πρέπει να φύγετε το συντομότερο για να ανασάνει η κοινωνία και να σταματήσει η ηθική και κοινωνική κατηφόρα. Αφού είστε σίγουρος για το προβάδισμα των δημοσκοπήσεων προκηρύξτε εκλογές να δούμε πόσα απίδια πιάνει ο σάκος» κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. «Προκηρύξτε εκλογές, η δημοκρατία θα νικήσει την αλαζονία, η Ελλάδα θα σταθεί στα ποδια της ξανά».

