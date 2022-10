Bulk carriers: Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα συγκρατημένα αισιόδοξη

Αισιοδοξία επικρατεί στους κόλπους της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας για τις προοπτικές της αγοράς των dry.

Σε πάνελ στο περιθώριο συνεδρίου του Marine Money, που διεξήχθη την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου στην Αθήνα, στελέχη εταιρειών διαχείρισης bulk carriers, με μεγάλη εμπειρία στον χώρο, συζήτησαν για τη ναυλαγορά, την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας και τον αντίκτυπο του πληθωρισμού στη στρατηγική των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Στο πάνελ, το οποίο συντόνιζε ο κ. Γιάννης Κοτζιάς, Director της Xclusiv Shipbrokers Inc. και πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ναυλομεσιτών, συμμετείχαν οι: Δημήτρης Φαφαλιός, πρόεδρος της Intercargo και Director της Fafalios Shipping, Σταμάτης Τσαντάνης, πρόεδρος και CEO της Seanergy Maritime Holdings, Χρήστος Μπεγλέρης, Co-Chief Financial Officer της Star Bulk Carriers Corp., και Βασίλης Σακέλλης, Managing Director της Alassia NewShips Management Inc.

Οι εισηγητές εστιάστηκαν στον ρόλο της Κίνας για την πορεία της ναυλαγοράς των dry. Σημείωσαν ότι, παρά τα μέτρα περιορισμού της ασιατικής χώρας ενάντια στην πανδημία, διαφαίνεται φως στον ορίζοντα, καθώς πολλές επενδύσεις υποδομών βρίσκονται σε εξέλιξη, με αποτέλεσμα η ζήτηση για πρώτες ύλες να ενισχύεται. Σε σχετική ερώτηση για τον άνθρακα, ο κ. Τσαντάνης τόνισε ότι η επάνοδός του αποτελεί μια ανησυχητική εξέλιξη, ωστόσο πρόσθεσε ότι θα συνεχίσει να κυριαρχεί στο ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης τα επόμενα έτη δεδομένου και του μικρού ρόλου που διαδραματίζουν επί του παρόντος οι ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή. Στο πλαίσιο αυτό, πολλά φορτία άνθρακα θα μεταφερθούν στην Ευρώπη, αυξάνοντας τα τονομίλια και κατά συνέπεια τη ζήτηση για πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου.

Αναφορικά με τον πληθωρισμό, ο κ. Μπεγλέρης τόνισε ότι προς το παρόν οι αυξημένες τιμές χάλυβα δεν επηρεάζουν τη στρατηγική των πλοιοκτητών για νέες παραγγελίες. Αντιθέτως, η αβεβαιότητα αναφορικά με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς είναι αυτή που κρατά σε χαμηλά επίπεδα τις παραγγελίες των bulkers και tankers. Παράλληλα, στάθηκε στις αυξήσεις των επιτοκίων από τη Fed, που, όπως υπογράμμισε, θα επηρεάσουν τα στεγαστικά δάνεια και τον κλάδο του real estate. Από την πλευρά του, ο κ. Σακέλλης ανέφερε ότι έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην επίδραση του πληθωρισμού σε σημαντικές οικονομίες που οδηγούν την αγορά των dry, όπως η Βραζιλία.

Στο περιβαλλοντικό μέτωπο, οι συμμετέχοντες στο πάνελ εστιάστηκαν κυρίως στους επικείμενους κανονισμούς CII και EEXI. Εκτενής ήταν η αναφορά του κ. Φαφαλιού σχετικά με τις προκλήσεις του CII, ο οποίος πρόσθεσε ότι έως το 2026, όταν και ο ΙΜΟ θα επανεξετάσει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των κανονισμών, η ναυτιλιακή κοινότητα θα καταφέρει να αναγνωρίσει τυχόν αδυναμίες και να τις επιλύσει. Ο κ. Σακέλλης επισήμανε πως είναι θετικό το γεγονός ότι οι ναυλωτές αναλαμβάνουν δράση και συζητούν πλέον για το πώς οι θαλάσσιες μεταφορές θα μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Με αφορμή την αύξηση των τιμών διυλισμένου πετρελαίου και μετά από σχετική ερώτηση, ο κ. Μπεγλέρης τόνισε ότι η στρατηγική επιλογή των scrubbers στα πλοία της Star Bulk έχει αποβεί οικονομικά επωφελής, με τον κ. Τσαντάνη να εκφράζει ανοικτά τον σκεπτικισμό του για τη συμβολή των εν λόγω συστημάτων στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ναυτιλίας.

Όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την πορεία της ναυλαγοράς, δεδομένου του πολύ χαμηλού orderbook αλλά και των νέων συσχετισμών στο θαλάσσιο εμπόριο ξηρών φορτίων.

