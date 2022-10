Ανδρουλάκης: Κοινή παραγγελία φυσικού αερίου για να μειωθούν οι τιμές και ένα νέο ταμείο ανάκαμψης Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα, την τελευταία ημέρα των εργασιών του συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στο Βερολίνο Η ενεργειακή κρίση και θέματα εξωτερικής πολιτικής με φόντο την όξυνση που παρατηρείται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη με τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα, που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα τελευταία ημέρα των εργασιών του συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στο Βερολίνο. «Ζούμε σε μία εποχή πολλαπλών κρίσεων -γεωπολιτικών, οικονομικών, ενεργειακών- που εντείνουν την ανασφάλεια των ευρωπαϊκών λαών. Ο μόνος τρόπος για να τις ξεπεράσουμε είναι η ισχυρή αλληλεγγύη. Γι’ αυτό έθεσα στους ευρωπαίους σοσιαλιστές το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας εις βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου. Χρειάζεται μία ολοκληρωμένη απάντηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας. Και βέβαια τα θέματα της ενεργειακής κρίσης. Πρέπει να κάνουμε μία κοινή παραγγελία φυσικού αερίου, που θα ρίξει τις τιμές και ένα νέο ταμείο ανάκαμψης, όπου χρήματα σε μορφή επιδοτήσεων θα στηρίξουν την εγχώρια παραγωγή και τα ευάλωτα νοικοκυριά. Ο μόνος δρόμος για να σφυρηλατήσουμε το κοινό μας μέλλον είναι να κάνουμε περισσότερα μαζί, αλλά να τα κάνουμε το γρηγορότερο δυνατόν. Όσο χάνεται χρόνος, τόσο τα προβλήματα κλιμακώνονται» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης σε δηλώσεις του. Χθες το βράδυ στο περιθώριο του δείπνου των ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής είχε σύντομο διάλογο με τον Καγκελάριο της Γερμανίας Όλαφ Σολτς. Νωρίτερα ο κ. Ανδρουλάκης αντάλλαξε απόψεις με τον Πρόεδρο του SPD, Λαρς Κλιγκμπάιλ. Ειδήσεις σήμερα:Μπαλάσκας για τον βιασμό 19χρονης από αστυνομικούς: «Τι να πω, ντρέπομαι…» «Πιο πολύ μας έδινε κουράγιο, παρά του δίναμε» – Συγκλονίζει ο γιατρός του Αλέξανδρου Νικολαΐδη Κρήτη και Δωδεκάνησα στο επίκεντρο της κακοκαιρίας σήμερα – Πότε θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα BEST OF NETWORK 15.10.2022, 09:46 15.10.2022, 10:25 15.10.2022, 10:09 15.10.2022, 09:42 15.10.2022, 09:44 14.10.2022, 11:00

