Βιασμός 12χρονης – Τσιάρας: Η Εισαγγελία θα αποφασίσει αν δημοσιοποιηθούν τα ονόματα των 213 εμπλεκόμενων Μονάχα η ισόβια κάθειρξη υπάρχει σαν ποινή για τους βιαστές ανηλίκων, είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης Μονάχα μια ποινή υπάρχει για τους βιαστές ανηλίκων, που εμπλέκονται στην υπόθεση της 12χρονης και αυτή δεν είναι άλλη από την ισόβια κάθειρξη, όπως υποστήριξε ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας με δηλώσεις που έκανε στο Open. «Στην ελληνική έννομη τάξη και με βάση τουλάχιστον συγκεκριμένα ισχύει πάντα ο ευμενέστερος νόμος και αντιλαμβάνεστε ότι από τη στιγμή που ψηφίζεις ένα νόμο και μετά υπάρχει συγκεκριμένη εφαρμογή του νόμου. Αυτό άλλωστε συνέβη και όταν κάναμε τις αλλαγές του Ποινικού Κώδικα και προβλέψαμε ότι ο βιασμός ανηλίκου τιμωρείται με μία και μόνη ποινή, και αυτή είναι τα ισόβια. Ξέρετε με τον προηγούμενο ποινικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ με τον 4619 του 2019 η τιμωρία για το βιασμό ανηλίκου ήταν κάθειρξη από 5 έως 15 χρόνια» ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε, ακόμα, πως η εισαγγελία θα αποφασίσει για το εάν θα δημοσιοποιηθούν τα ονόματα της λίστας με τους 213 εμπλεκόμενους στην υπόθεση βιασμού της ανήλικης από τα Σεπόλια. «Αυτό είναι ένα ζήτημα για το οποίο αποφασίζει η εισαγγελία και νομίζω ότι η δικαιοσύνη έχει όλες τις ασφαλιστικές δικλείδες ούτως ώστε την κρίσιμη στιγμή να κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Το έχει αποδείξει πολλές φορές, νομίζω ότι πρέπει να αισθανόμαστε ασφαλείς ειδικά μετά από πολλές αλλαγές που κάναμε στον Ποινικό Κώδικα οι οποίες διασφαλίζουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό μια μεγάλη αυστηροποίηση των ποινών σε σχέση με το τι έχει προηγηθεί αλλά βεβαίως εκτιμώ ότι η δικαιοσύνη για τέτοιου είδους ζητήματα με πολύ ιδιαίτερο κοινωνικό ενδιαφέρον (…)» σημείωσε. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cnm9h4xfj9e9) «Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία του να κρίνω το δικαιοδοτικό έργο της δικαιοσύνης. Αν με ρωτάτε ως πολίτη προφανώς πρέπει να βγουν και αυτό θα σας το απαντούσα ευθέως. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι η δικαιοσύνη έχει τους δικούς της κανόνες. Πρέπει να λειτουργεί μέσα από το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο. Πρέπει να λειτουργεί διασφαλίζοντας ουσιαστικά και το πραγματικό συμφέρον αλλά εμπνέοντας και την εμπιστοσύνη στους πολίτες και την κοινωνία. Νομίζω ότι όλα αυτά η δικαιοσύνη σε ένα πολύ μεγάλο βάθος χρόνου τα αποδεικνύει», συμπλήρωσε. Ακόμα, τόνισε πως θα υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία για την καταχώρηση των υποθέσεων που σχετίζονται με ανήλικα παιδιά. «Είναι μία νομοθετική πρωτοβουλία που έχει προαναγγείλει ο υφυπουργός Δικαιοσύνης ο κ. Κώτσιρας και πρόκειται ουσιαστικά να υλοποιηθεί ενδεχομένως και σε ένα επόμενο νομοσχέδιο (…). Που αφορά στην καταχώρηση των εκκρεμών υποθέσεων που έχουν σχέση με παραβατικότητα έναντι ανηλίκων στο ποινικό μητρώο ούτως ώστε όταν υπάρχει περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι να εργαστούν είτε σε δημόσιους είτε σε ιδιωτικούς φορείς οι οποίοι έχουν σχέση με την εκπαίδευση με την φροντίδα, με τη γενικότερη διαχείριση παιδιών να είναι γνωστό ότι υπάρχει μία προηγούμενη υπόνοια παραβατικής συμπεριφοράς και με αυτό τον τρόπο τουλάχιστον να λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα» είπε ο κ. Τσιάρας. Επιπλέον, ανέφερε πως μία από τις μεγαλύτερες παθογένειες του δικαστικού συστήματος είναι οι καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων. Ειδήσεις σήμερα:Μπαλάσκας για τον βιασμό 19χρονης από αστυνομικούς: «Τι να πω, ντρέπομαι…» «Πιο πολύ μας έδινε κουράγιο, παρά του δίναμε» – Συγκλονίζει ο γιατρός του Αλέξανδρου Νικολαΐδη Κρήτη και Δωδεκάνησα στο επίκεντρο της κακοκαιρίας σήμερα – Πότε θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα BEST OF NETWORK 14.10.2022, 17:40 15.10.2022, 10:25 15.10.2022, 10:09 15.10.2022, 09:42 15.10.2022, 09:44 14.10.2022, 11:00

